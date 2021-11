In Kenia läuft der Einsatz des Impfstoffs nach dem Pilotprojekt weiter. Foto: Ongoro /AFP

Von Daniel Bräuer

Heidelberg/Genf. Mehr als 400.000 Menschen sterben jedes Jahr an Malaria, darunter 260.000 Kinder in Afrika. Diese Zahl könnte künftig deutlich sinken – auch wenn die Jahrhunderte alte Seuche damit nicht aus der Welt sein wird.

Anfang Oktober hat die Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals die breite Anwendung eines Impfstoffs empfohlen. Das Mittel RTS,S war in einem Pilotprojekt in Ghana, Kenia und Malawi rund 800.000 Kindern verabreicht worden. Nun soll das Projekt auf Regionen in ganz Afrika ausgeweitet werden, die eine hohe Ansteckungsrate mit Plasmodium falciparum haben, dem gefährlichsten bekannten Malaria-Erreger. Schätzungen zufolge verursacht Malaria dort jährlich einen wirtschaftlichen Schaden von mehr als zwölf Milliarden Dollar.

Von einem "historischen Tag" sprach WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Der lang erwartete Malaria-Impfstoff für Kinder ist ein Durchbruch für die Wissenschaft, die Gesundheit von Kindern und den Kampf gegen Malaria."

Ob diese Euphorie berechtigt ist, muss sich zeigen. "Aus meiner Sicht ist das Glas vielleicht halb voll, eher nur zu einem Viertel", sagt der Malaria-Experte Friedrich Frischknecht vom Uniklinikum Heidelberg. Das hat mehrere Gründe. Die Wirksamkeit des Mittels RTS,S der Firma GlaxoSmithKline ist längst nicht so hoch, wie man es von Covid-Vakzinen kennt. Laut WHO verhindert es rund 30 Prozent der schweren bis tödlichen Verläufe in den vier Jahren nach der Impfung. Dagegen kam die EU-Behörde EMA 2015 zu der Einschätzung, dass die Wirkung schon nach einem Jahr nachlässt. Und der Weg zu diesem geringen Schutz ist aufwendig: Das Vakzin muss zwischen dem 6. und 24. Lebensmonat viermal gespritzt werden. "Das muss man den Leuten beibringen", warnt Frischknecht.

Trotz geringer Wirkung könnte RTS,S Zehntausende Leben retten, rechnet die WHO vor: Auf 200 geimpfte Kinder komme ein verhinderter Todesfall. Der Impfstoff verhindert nebenbei auch Hepatitis B.

Ein Problem ist der komplexe Lebenszyklus des Malaria-Parasiten. Nachdem eine infizierte Anopheles-Mücke einen Menschen gestochen hat, nistet sich der Erreger Plasmodium in Form sogenannter Sporozoiten in Leberzellen ein. Diese geben nach rund zwei Wochen das nächste Stadium, die Merozoiten, in den Blutkreislauf ab, wo sie rote Blutzellen befallen und das für Malaria typische rhythmisch auftretende Fieber auslösen.

RTS,S wirkt nun alleine gegen das Leberstadium. Und wenn nicht? "Dann entwickelt sich der Parasit genauso wie bei Ungeimpften", sagt Frischknecht. "Das ist nicht wie bei der Covid-Impfung, dass sie trotzdem gewissen Schutz bietet". Dass der Impfstoff nun dennoch zum Einsatz kommen soll, hat einen einfachen Grund: "Es gibt derzeit nichts Besseres."

Doch das muss nicht so bleiben. Im Sommer hat der mRNA-Pionier Biontech angekündigt, in die Malaria-Forschung einzusteigen. Etwa zeitgleich hat der EU-Malaria-Fonds sein volles Volumen erreicht, im September eine erste Fördertranche bewilligt. 7,3 Millionen Euro gehen an Sumaya Biotech, eine Ausgründung des Heidelberger Uniklinikums.

Forscher um den 2020 verstorbenen Parasitologen Hermann Bujard haben ein Mittel entwickelt, das sowohl das Leber- als auch das Blutstadium von Plasmodium ins Visier nimmt. Dabei wird das Protein auf zwei verschiedenen Wegen in die Zellen gebracht, erklärt Forschungsgruppenleiter Prof. Michael Lanzer. Als Vektor dient ein Adenovirus – wie auch beim Covid-Impfstoff von Astra-Zeneca. Das Immunsystem soll so sowohl Antikörper als auch T-Zellen hervorbringen.

Bereits 2018 hat sich der Heidelberger Impfstoffkandidat in einer Phase-I-Studie als sicher und verträglich erwiesen. Und: "Alle Teilnehmer haben Antikörper gebildet." Anfang 2022 soll nun eine Folgestudie in Tansania starten. Dabei erhalten 20 Menschen das Mittel, 20 weitere ein Placebo. Neben der Verträglichkeit soll auch die Wirkung untersucht werden: Dazu werden einige Geimpfte gezielt infiziert, um die Reaktion zu untersuchen. "Es besteht keine gesundheitliche Gefahr", versichert Lanzer. Für Malaria gibt es – anders als bei Covid – wirksame Medikamente, um den Versuch notfalls abzubrechen.

Die Forschung an Malaria-Impfstoffen läuft seit Jahrzehnten. GSK hat sein Impfprotein bereits 1987 entwickelt. Auch das Konzept hinter dem Heidelberger Mittel hat Jahrzehnte Vorlauf. "Es ist ein Glücksfall, dass wir Teil des EU-Malariafonds geworden sind", sagt Lanzer. Wenn die Studie in Tansania Erfolg hat, geht die Suche nach Geldern für Phase II los. Die könnte dann von 2023 bis 2025 laufen. "Mit Milliarden wie in der Covid-Forschung würde es schneller gehen", sagt Sumaya-Geschäftsführer Ernst Böhnlein.

Bis die WHO auch den Impfstoff aus Heidelberg empfiehlt, werden also Jahre vergehen. Aber ein Schritt ist gemacht.