Heidelberg. Marco Buschmann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, kritisiert den möglichen Zugriff auf Daten digitaler Sprachassistenten und „smarter“ Haushaltsgeräte in der Strafverfolgung. „„Ein Lauschangriff 4.0 würde das Internet der Dinge in eine Welt voller potentieller Wanzen verwandeln. Die Innenminister sollten von diesem maßlosen Eingriff in die Privatsphäre jedes Einzelnen die Finger lassen. Wir brauchen keine Diskussion über neue invasive staatliche Überwachungsbefugnisse, sondern darüber, wie wir die Vertraulichkeit und Integrität unserer IT-Geräte und unserer Daten schützen,“ sagte Buschmann der Heidelberger „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Online).

Das durch das Bundesverfassungsgericht geschaffene IT-Grundrecht schütze die Freiheit des Einzelnen in der Digitalisierung und sein Vertrauen in die moderne Technik auch vor dem Zugriff durch den Staat. „Ein solch elementares Grundrecht für die individuelle Freiheit in der modernen Welt sollten wir ausdrücklich im Grundgesetz festschreiben“, sagte Buschmann.