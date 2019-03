Von Michael Abschlag

Heidelberg. Der SPD-Politiker und ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (70) ist heute Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Donnerstag sprach er in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte Heidelberg.

Herr Beck, was können wir heute noch von Friedrich Ebert lernen?

Ich glaube, dass man wenige Dinge eins zu eins in unsere Zeit übertragen kann. Aber man kann Herausforderungen ableiten und Erfahrungen, die damals gemacht wurden, transformieren. Und da ist die Gradlinigkeit hervorzuheben, die Friedrich Ebert gezeigt hat, und die Überzeugung, dass friedliche und nicht revolutionäre Lösungen in einer schwierigen Phase richtig sind. Das deutlich zu machen und für die parlamentarische Demokratie zu werben, ist ein Auftrag und ein Anstoß für uns heute.

Nun heißt es häufig, Berlin sei nicht Weimar. Machen Sie sich trotzdem Sorgen um unsere Demokratie?

Es ist sicher wahr, dass Berlin nicht Weimar ist. Die Bedingungen sind in vielfältiger Weise anders und, Gott sei Dank, besser als damals. Aber es gibt Unterminierungen unserer freiheitlichen Art zu leben, die einen besorgt machen. Wenn populistische Aussagen soviel Zuspruch erfahren, trotz der Erfahrungen mit sieben Jahrzehnten Frieden und Freiheit, muss man fragen, wo die Ursachen dafür liegen. Ich glaube, dass eine wichtige Aufgabe darin besteht, den Menschen eine Heimat zu geben - nicht im nationalistischen Sinne, sondern in dem Sinn, dass Menschen das Gefühl haben, in einer Gemeinschaft zu leben. Der zweite Punkt ist das Bedürfnis nach mehr sozialer Gerechtigkeit und weniger Ungleichheit. Wir haben eine enorm wachsende Ungleichheit. Dagegen ein Zeichen zu setzen, etwa mithilfe der Steuerpolitik und der Sozialpolitik, ist eine Anforderung, die an uns gestellt wird.

Das heißt, Sie halten den jetzigen Weg der SPD, wieder stärker auf soziale Gerechtigkeit zu setzen, für richtig?

Dieser Weg ist absolut notwendig und richtig. Es ist ganz deutlich, dass wir zugunsten der oberen zehn Prozent der Gesellschaft eine Verteilung von Vermögen und Einkommen haben, die gigantisch sind. Ganz unten gibt es eine soziale Grundabsicherung, über deren Höhe man auch reden muss. Aber vor allem in der Mitte der Gesellschaft fühlen sich immer mehr Menschen bedroht und entwickeln Zukunftsängste. Sie haben dann den Kopf nicht mehr frei, um sich mit den Herausforderungen einer globalisierten und digitalisierten Welt auseinanderzusetzen und den Willen zur Gestaltung in diese Welt hineinzutragen.

Welche Reformen halten Sie für nötig?

Ein Problem ist etwa, dass gigantische, internationale IT-Konzerne in Europa keinen Euro an Steuern zahlen. Das muss man ändern. Wenn man das tut, hat Europa auch eine andere Bedeutung für die Menschen. Die friedensstiftenden und grenzöffnenden Aspekte sind wichtig und verbessern das Leben der Menschen, aber sie sind für viele zu abstrakt. Man muss zeigen, dass dahinter auch der Wille zur Veränderung steckt. Wenn wir sagen, dass Geld reicht nicht für die Verbesserung der Pflege oder die Ausstattung der Schulen, und gleichzeitig über die Befreiung der oberen zehn Prozent vom Soli diskutieren, geht die Diskussion immer noch in die falsche Richtung.

Hat auch die SPD Fehler gemacht, etwa mit der Agenda-Politik, und den sozialen Aspekt zu lange vernachlässigt?

Ich glaube, dass die Agenda in ihrer Zeit notwendig war. Wir mussten damals handeln, wir hatten fünf Millionen Arbeitslose, mit steigender Tendenz. Aber ich habe ja damals auch einen Kampf geführt - und leider auch verloren -, damit man ein paar Elemente mit Blick auf das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen herausnimmt. Ein Beispiel: Plötzlich war es egal, ob man 30 oder 40 Jahre lang gearbeitet hat oder nur ein paar Jahre, alle fielen in Hartz IV und mussten ihr Vermögen offenbaren. Das war etwas, das viele Menschen als zutiefst ungerecht empfanden. Ein anderes Beispiel ist das Thema Lebensarbeitszeit. Ich habe damals das Beispiel vom Dachdecker genannt und bin dafür verspottet worden. Aber man muss individueller und mit Blick auf die Belastung an das Thema herangehen. Die Agenda war also im Kern richtig, aber es gab einige tiefe Verletzungen im Urgerechtigkeitsempfinden, und die hätte man verhindern müssen.