SWR-Moderator Fritz Frey (Chefredakteur Fernsehen des Südwestrundfunks, r) interviewt Winfried Kretschmann (Bündnis 90 / Die Grünen, Ministerpräsident von Baden-Württemberg) am Abend der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Foto: dpa

Stuttgart/Mainz. (RNZ) Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg klar gewonnen. Laut Prognosen erzielten sie am Sonntag ihr bislang bestes Ergebnis in dem Land. Der bisherige Koalitionspartner CDU schnitt so schlecht ab wie nie zuvor. Auch die SPD rutschte auf ein historisches Tief ab.

> Kretschmann will "stabile Regierung": Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will nach seinem Wahlsieg mit allen demokratischen Parteien über eine Regierungsbildung sprechen. Er verstehe das Ergebnis als "Auftrag, unserem Land weiter als Ministerpräsident zu dienen", sagte der 72-Jährige am Sonntagabend in Stuttgart. "Den nehme ich mit großer Dankbarkeit und Demut an." Ob er die grün-schwarze Koalition fortsetzen oder ein mögliches Ampel-Bündnis mit SPD und FDP bilden möchte, sagte er nicht. Auch eine Neuauflage von Grün-Rot schien denkbar. Er sagte lediglich, Baden-Württemberg brauche eine "verlässliche und stabile Regierung". Erste Sondierungsgespräche sollen bereits in dieser Woche stattfinden.

> Eisenmann übernimmt Verantwortung: "Natürlich übernehme ich die Verantwortung, das ist für mich selbstverständlich", sagte CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann am Sonntagabend mit Blick auf das Abschneiden ihrer Partei. Es sei ein "enttäuschendes und desaströses Wahlergebnis", sagte die Kultusministerin. Die Menschen hätten Kretschmann gewollt. CDU-Landwirtschaftsminister Peter Hauk forderte "neue Köpfe" für seine Partei – und zwar sehr schnell, sollte es nicht für eine Regierungsbeteiligung reichen.

> CDU für Grün-Schwarz: Landeschef Thomas Strobl sagte, es gebe keine Wechselstimmung im Land. Man habe mit den Grünen zusammen fünf Jahre lang eine stabile und verlässliche Regierung gebildet. Er warb für eine Fortsetzung der Koalition. "Mein Eindruck ist auch, dass eine Mehrheit der Bevölkerung das möchte", sagte Strobl. Er soll auch das CDU-Team in Sondierungsgesprächen führen.

> FDP mit bestem Ergebnis seit 1968: FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke sieht einen Auftrag zum Mitregieren. "Unser Anspruch, in Baden-Württemberg mitzuregieren, wurde von der Bevölkerung honoriert", sagte er. Die FDP habe nach den ersten Zahlen "das beste Wahlergebnis erzielt, das die FDP seit 1968 in Baden-Württemberg erreichen konnte".

> Enttäuschendes Ergebnis für die SPD: Die Sozialdemokraten im Südwesten haben nach ersten Hochrechnungen weiter verloren. "Corona hat einen Wahlkampf fast unmöglich gemacht", sagte SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch.

> Abgeordnete aus der Region: In der Rhein-Neckar-Region holten vor allem die Kandidaten der Grünen die Direktmandate. Gewählt wurden Theresia Bauer (Heidelberg), Uli Sckerl (Weinheim), Andre Baumann (Schwetzingen), Norbert Knopf (Wiesloch), Hermino Katzenstein (Sinsheim), Susanne Aschhoff (Mannheim I), Elke Zimmer (Mannheim II), Susanne Bay (Heilbronn) und Erwin Köhler (Eppingen). Für die CDU konnte Peter Hauk im Neckar-Odenwald-Kreis sein Mandat verteidigen.

> In Rheinland-Pfalz bleibt SPD stärkste Kraft: Anders als in Baden-Württemberg konnten die Sozialdemokraten in Mainz aufatmen: Nach ersten Hochrechnungen verlor die SPD zwar leicht, blieb aber deutlich stärkste Kraft. Die Grünen gewannen dazu, die FDP blieb stabil. Eine Fortsetzung der Ampel-Koalition wäre also möglich. "Ich habe nie einen Zweifel daran gelassen, dass das Regierungsbündnis ein tolles war und dass ich mich darauf freue, wenn es weitergeht", sagte SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer.