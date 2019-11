Von Michael Abschlag

Heidelberg. Sebastian Harnisch ist Politikwissenschaftler an der Universität Heidelberg.

Herr Harnisch, ist die Nato „hirntot“?

Das würde ich nicht sagen, und ich verstehe die Äußerungen des französischen Präsidenten auch nicht so, dass die Organisation hirntot ist. Macron hat ja konkret kritisiert, dass die Entscheidung der USA, Truppen aus Syrien abzuziehen, wie auch die Entscheidung der Türkei, in Nordsyrien zu intervenieren, keine guten Entscheidungen waren. Sie waren nicht mit der Nato abgestimmt und auch nicht im Interesse des Bündnisses. Insofern waren manche Entscheidungen hirntot und nicht die Nato. Was Macron aber weiter sagt, ist: Wenn Verbündete sich weiterhin so verhalten und wichtige Entscheidungen treffen, ohne sich zu konsultieren – dann stimmt irgendetwas in der Allianz nicht. Dann muss darüber nachgedacht werden, ob die Sicherheit in Europa auch in Zukunft noch über die Nato gewährleistet ist. Da nimmt er die klassische französische Position ein und fordert als Alternative zur Nato eine gemeinsamere Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU.

Brauchen wir eine europäische Verteidigungsarmee?

Ich glaube, es wäre illusorisch zu glauben, dass wir bald eine gemeinsame europäische Armee haben. Und dann wäre ja auch die Frage, was für eine Art von Armee das sein kann: Wird sie zusätzlich zu den nationalen Streitkräften geschaffen? Und wenn ja, wie wird sie parlamentarisch legitimiert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass deutsche Soldaten ohne Mandat des Bundestages als europäische Soldaten eingesetzt werden. Politisch ist das sehr schwierig. Finanziell wird es auch schwierig, weil die europäischen Länder schon jetzt Probleme haben, ihre Verteidigungsausgaben zu leisten. Die Regierung hat bisher aus guten Gründen darauf bestanden, dass es hier keinen Wettbewerb zwischen EU und Nato geben darf.

Die USA ziehen sich stärker zurück...

Zunächst einmal sollte man auf Artikel 4 des Nato-Vertrags pochen, der besagt, dass die Verbündeten sich in wichtigen Fragen konsultieren. Das hätten die USA und die Türkei tun müssen. Im Augenblick ist es leider so, dass beide Staaten ihre Syrien-Politik primär aus innenpolitischen Gründen betreiben und sich wenig um die Interessen ihrer Verbündeten kümmern.

Nun hat Russland durch die Entwicklung in Syrien an Gewicht gewonnen. Wie sollte man damit umgehen?

Die Frage ist, ob man an der russischen Rolle in Syrien in nächster Zeit etwas ändern kann. Die Antwort darauf lautet: Wahrscheinlich nicht. Die Möglichkeiten, auf die russische Rolle in Syrien einzuwirken, sind begrenzt. Zudem gibt es in der Region weitere Konfliktherde, etwa zwischen dem Iran und Israel, und mit etlichen zwischenstaatlichen Akteure, etwa den Islamischen Staat. Es geht eher darum, das russische Verhalten so einzuhegen, dass sie nicht unmittelbar den Interessen europäischer Staaten, etwa bei der Durchsetzung von Menschenrechten und Kriegsvölkerrecht, entgegenstehen.

Die Türkei ist derzeit das Sorgenkind der Nato. Was halten Sie von der Forderung, sie auszuschließen?

Ich halte diese Forderung für grundfalsch. Man kann keinen Frieden in der Region erzielen, ohne mit der Türkei zu sprechen, selbst wenn das noch so schwierig ist. Es ist umgekehrt eher wahrscheinlich, dass die Türkei aus der Nato austritt oder sich zumindest de facto verabschiedet. Die Türkei zeigt durch ihr Verhalten, das sie einen Kurs abseits der Nato einschlägt. Deshalb müssen wir weiter mit ihr sprechen. Damit kann man innenpolitisch zwar nicht punkten. Aber es gehört zur Politik dazu, auch mal Dinge zu tun, die unpopulär sind.

In Nordsyrien könnte es passieren, dass die Türkei zurückgedrängt und auf eigenem Boden angegriffen wird. Greift dann eigentlich der Nato-Bündnisfall?

Das hat eine politische und eine völkerrechtliche Dimension. Wenn das Vorgehen der Türkei in Nordsyrien nicht völkerrechtlich legitimiert ist, wie die Bundesregierung es derzeit sieht, dann wäre es sehr schwierig zu akzeptieren, dass die Bundeswehr zum Schutz dieser Aktivitäten eingesetzt wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Opposition das auch gerichtlich prüfen lassen würde. Aber das ist einer der Ansatzpunkte: Wenn die Türkei etwas tut, das uns schadet, müssen wir darauf reagieren und ihr sagen: Wenn ihr Nato-Solidarität erwartet, dann solltet ihr auch Solidarität in der Nato üben und uns vorher konsultieren.