Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Gemütlich wird das für keinen. Zwar klingt es im ersten Moment verheißungsvoll, wenn der neue Superminister für Klimaschutz und Wirtschaft, Robert Habeck (Grüne), gestern bei seiner ersten Pressekonferenz im Amt ein "Osterpaket" und ein "Sommerpaket" verspricht. Doch dabei handelt es sich um Gesetze mit Richtungsbestimmungen und knallharten Vorgaben, die für viele mit Zumutungen verbunden sein werden. Das Ziel: Die deutsche Klimaschutzpolitik auf Kurs zum Erreichen des 1,5-Grad-Zieles von Paris zu bringen – mit Rekordtempo.

Die beiden umfangreichen Gesetzespakete, die das sicherstellen, sollen nach Habecks Plänen noch dieses Jahr das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. "Wir starten mit einem drastischen Rückstand", beschrieb der Minister die Ausgangslage. Was bisher geschah, sei völlig unzureichend. Daraus folgt für ihn insbesondere, die Geschwindigkeit der Schadstoffminderung zu verdreifachen. "Wir müssen dreimal besser sein, in allen Bereichen", so Habeck. Mache man so weiter wie bisher, werde Deutschland bis 2030 die Emissionen nicht um 65 Prozent reduziert haben, wie angestrebt, sondern nur um 50 Prozent. Dass sein Kurs viele Konflikte auslösen wird, ist ihm klar. "Das alles ist eine Mammutaufgabe."

Die Ausgangslage

Deutschland, so Habeck, liege in allen wichtigen Bereichen des Klimaschutzes zurück. 2020 sei das Emissionsminderungsziel von 40 Prozent nur wegen eines Corona-Effekts erreicht worden. Für dieses und das nächste Jahr werde man wieder zurückfallen. Seien die Emissionen zwischen 2010 und 2020 jährlich um 15 Millionen Tonnen gesunken, müssten es zwischen 2022 und 2030 daher über 40 Millionen Tonnen sein, um bei der Zielquote von 65 Prozent Minderung zu landen. Ähnlich sieht es beim Ausbau der Windkraft und der Photovoltaik (Solarenergie) aus, wo zuletzt viel zu wenig, teils gar nichts, geschah. Es dauerte 30 Jahre, um den Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung auf rund 42 Prozent zu bringen. Nun muss diese Quote in nur acht Jahren auf 80 Prozent fast verdoppelt werden – und das bei wachsendem Stromverbrauch.

Der Ansatz

Die Voraussetzungen, um den Trend grundlegend umzukehren, will Habeck mit zwei umfassenden Gesetzespaketen schaffen. Zu seinen Sofortmaßnahmen zählt der Umbau der Ökostrom-Umlage mit deren Abschaffung 2023, was den Verbrauchern beim Strompreis einen fühlbaren Ausgleich gegen anderweitige Belastungen geben soll. Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien soll künftig ein "überragendes öffentliches Interesse" gelten, was Ausbauprojekte bei ihrer Genehmigung gegen anderweitige Ziele, auch des Natur- und Landschaftsschutzes, vorrangig macht. Teil eines Solar-Beschleunigung-Paketes ist, dass Dachflächen gewerblicher Neubauten für Solarmodule genutzt werden müssen, für private Bauten wird das empfohlen. Generell sollen zwei Prozent der Landfläche für Windräder reserviert werden, wobei zu großzügige Abstandsgebote zu Siedlungen fallen sollen, wie Habeck ankündigte. Auf der Planungsliste des Ministers stehen zudem die Weiterentwicklung der Wasserstoffstrategie, Klimaschutzverträge mit der Industrie und beim Heizen die schrittweise Abkehr von Öl und Gas sowie massiv mehr Wärmepumpen. Im Verkehr will Habeck 15 Millionen mehr E-Fahrzeuge bis 2030 auf deutsche Straßen bringen, was jährlich 100.000 neue Ladesäulen nötig macht.

Konflikte, Konflikte

Dass sein Kurs zu massiven Diskussionen führen wird, darüber macht sich Habeck keine Illusionen. Das Land stehe vor einer großen politischen Debatte mit allen möglichen Aspekten: Von den sozialen Folgen des Wandels über kulturelle Identität von Regionen und Räumen, das Verhältnis von Stadt und Land bis hin zu vielen Aspekten des täglichen Lebens. Habeck appellierte an die Menschen, die Debatte mit Solidarität zu führen und individuelle Betroffenheiten hintanzustellen.

Für seine Pläne erntete der Minister gemischte Reaktionen. CDU-Klimafachmann Andreas Jung mahnte an, eng mit Ländern und Kommunen zusammenzuarbeiten und auch auf Bürgerinteressen zu hören. "Man kann das nicht verordnen", sagte er. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) warnte vor Wettbewerbsnachteilen. Bei Greenpeace hieß es: "Aufbruch liegt in der Luft".