Von Tobias Schmidt

Berlin. Juso-Chef Kevin Kühnert fordert ein neues Parteiausschlussverfahren gegen SPD-Mitglied und Anti-Islam-Publizist Thilo Sarrazin, der am Donnerstag in Berlin sein neues Buch vorstellt. „Die Jusos sind klar für einen neuen Versuch, Sarrazin rauszuwerfen“, sagte Kühnert am Mittwoch im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

„Herr Sarrazin hat mit den Grundwerten der SPD schon lange nichts mehr zu tun“, sagte Kühnert mit Blick auf frühere, als rassistisch eingestufte Äußerungen Sarrazins und dessen hoch umstrittenen Thesen zur Bevölkerungs-, Bildungs- und Sozialpolitik. Mit dem Islam befasst sich auch Sarrazins neues Buch „Feindliche Übernahme“.

Der Wille in der gesamten SPD sei „groß, nach der Veröffentlichung des Buches einen neuen Anlauf für ein Parteiausschlussverfahren zu nehmen“, erklärte der Bundesvorsitzende der Jungsozialisten. „Es geht nicht nur darum, das Thema Sarrazin endlich loszuwerden, sondern auch um eine scharfe Abgrenzung von seinen Thesen.“

Angesichts zweier gescheiterter Versuche, Sarrazin wegen seiner Publikationen und Äußerungen die SPD-Mitgliedschaft zu entziehen, mahnte Kühnert: Der neue Anlauf „muss angesichts der hohen Hürden für einen Parteiausschluss gut vorbereitet sein“.