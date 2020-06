Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Julia Klöckner (CDU, 47, Foto: dpa) ist Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft.

Frau Klöckner, nach dem heftigen Corona-Ausbruch in der westfälischen Schlachterei Tönnies gibt es deutliche Kritik an dem Unternehmen und der Branche. Welche Konsequenzen müssen hier jetzt gezogen werden?

Über tausend Infektionen – das ist unhaltbar. Auch für die ganze Region, die jetzt in Mitleidenschaft gezogen wird. Dass die Landesregierung und die Gesundheitsbehörde die Bedingungen sowohl am Arbeitsplatz als auch in den Unterkünften gründlich untersuchen, ist wichtig und richtig. Es ist leider aber ja kein Einzelfall. Schon aus anderen Betrieben wurden Zustände bekannt, die nicht hinnehmbar sind. Das ist ein Mix aus verschiedenen Ursachen, die man sich genauer anschauen muss – Hygienevorkehrungen, Infektionsschutz, frische Luft am Arbeitsplatz, Situation der Unterbringung und Weg zur Arbeit. Aber dass auf diesem System des Unternehmertums kein Segen liegen kann, ist klar. Verantwortung wird delegiert auf Unbekannte, und viele verdienen mit. Dass sich Arbeiter am Ende der Kette dann keine adäquate Wohnsituation leisten können und mit zu vielen zusammen leben, zeigt gerade in der Corona-Krise fatale Auswirkungen. Deshalb haben wir als Bundeskabinett bereits einen klaren Beschluss gefasst. Das System kann so nicht fortbestehen. Die Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche müssen verbessert werden.

Reichen die bestehenden Arbeitsschutzstandards und Hygienevorschriften aus, oder gibt es auch hier Handlungsbedarf?

Wohl kaum, sonst hätten wir nicht diese Vielzahl an Infektionen. Ich erwarte von allen Beteiligten, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Gerade in der Krise. Es geht um die Sicherstellung der Versorgung, ja. Aber nicht auf dem Rücken der Bewohner des Landkreises, die im schlimmsten Fall einen neuen Lockdown erleben müssen. Auflagen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes müssen eingehalten werden. Damit wird auch Tierschutz gewährleistet: Wenn Produktionsengpässe länger andauern, setzt das Landwirte unter Druck. Denn die Tiere können nur eine bestimmte Zeit über die normale Mastdauer hinaus gehalten werden. Ställe stoßen sonst an Kapazitätsgrenzen. Hier suchen wir nach Lösungen. Ob die Just-in-time-Produktion und -Lieferung das Wahre ist, bezweifle ich.

Kitas und Schulen müssen wieder schließen, weil sich Tönnies nicht an die Regeln hält. Können Sie den Ärger der Familien verstehen? Muss es da nicht stärkere Sanktionen geben?

Wer kann den Ärger nicht verstehen? Natürlich! Gerade erst gab es Lockerungen, Schritte zurück in den Alltag. Jetzt Kommando zurück. Den Frust und Ärger darüber kann ich gut nachvollziehen. Ebenso aber auch die Entscheidung der Verwaltung. Es geht darum, die weitere Ausbreitung einzudämmen und die Ursachen zu beseitigen.

Die Grünen fordern einen Boykott von Tönnies-Produkten. Sollten die Verbraucher hier ein Zeichen setzen?

Jeden Tag kommt ein neuer Vorschlag der Grünen. Was wollen sie mit einem Boykott erreichen? Das Virus wird so nicht verdrängt oder den Arbeitsbedingungen auf den Grund gegangen. Ich glaube nicht, dass Politiker dazu da sein sollten, nach Stimmungslage zu Konsumboykotten aufzurufen, sondern Probleme zu lösen.

SPD und Opposition drängen auf schnelle gesetzliche Änderungen. Müssen geplanten Korrekturen der Bundesregierung beim Arbeitsschutz und der Praxis der Werkverträge nicht früher kommen?

Es ist Aufgabe des Bundesarbeitsministers von der SPD, dazu einen Gesetzesentwurf vorzulegen, Kollege Heil hat ihn für Sommer angekündigt. Und dann müssen wir alle an einem Strang ziehen.

Muss es bei der Tierhaltung und der Fleischproduktion nicht grundlegende Änderung geben?

Fleisch und Wurst sind zu billig. Der Preis gibt nicht den Wert wider. Tiere sind dafür geschlachtet worden. Natürlich soll Fleisch kein Luxusprodukt für Reiche werden, aber auch keine Alltags-Ramschware sein. Wenn der Preisdruck an der Theke so enorm bleibt, dann ist der Druck im Stall und auf den Tierhaltern am Größten. Die Landwirte müssen von ihrer Arbeit leben können. Die Tierhaltung in Deutschland möchte ich umbauen. Deshalb habe ich die so genannte Borchert-Kommission eingesetzt. Da geht es um höhere Tierwohlstandards und um die Frage der Finanzierung. Dazu liegen Vorschläge auf dem Tisch. Wenn wir den Umbau wollen, dann müssen wir Landwirte unterstützen. Mit meinem Ministerium fördere ich den Umbau zu tierwohlgerechteren Ställen, auch eine Tierwohlabgabe halte ich für richtig. Was die Produktion angeht, so zeigt sich hier aktuell der Nachteil von Zentralisierung. Der Ausfall eines Betriebs wiegt ungleich schwerer, wenn es insgesamt nur wenige sind. Es gibt den Wunsch nach Regionalisierung. Das halte ich für berechtigt, auch wünschenswert. Zur Wahrheit gehört aber, dass es in der Bevölkerung nur wenig Akzeptanz für Schlachtbetriebe als Nachbarn gibt. Das wäre aber ein Teil davon, wenn nach einer konsequent regionalen Lebensmittelerzeugung gerufen wird.