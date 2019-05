Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Dieses Urteil könnte auch in Deutschland die Arbeitswelt umkrempeln: Alle Unternehmen in der EU sollen verpflichtet werden, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten zu erfassen. So hat es der Europäische Gerichtshof am Dienstag entschieden. Das bedeutet nicht sofort die Stechuhr für alle - möglich wäre auch eine Erfassung per App. Aber das Telefonat nach Feierabend, die dienstliche Email beim Frühstückskaffee - all das soll künftig als Arbeitszeit abgerechnet werden. Die Arbeitgeber sind empört, während die Gewerkschaften jubilieren. Hintergründe:

Hintergrund Stechuhr Stech- oder Stempeluhren verbreiteten sich mit der Industrialisierung im späten 19. Jahrhundert. Vorläufer entstanden in Bayern ab etwa 1800, um etwa die Anwesenheit und die Patrouillen von Polizeibeamten zu dokumentieren. Der Schwenninger Ratsschreiber Johannes Bürk stellte 1855 ein tragbares Gerät vor, mit dem Nachtwächter an jeder Station ihres Rundgangs per [+] Lesen Sie mehr Stechuhr Stech- oder Stempeluhren verbreiteten sich mit der Industrialisierung im späten 19. Jahrhundert. Vorläufer entstanden in Bayern ab etwa 1800, um etwa die Anwesenheit und die Patrouillen von Polizeibeamten zu dokumentieren. Der Schwenninger Ratsschreiber Johannes Bürk stellte 1855 ein tragbares Gerät vor, mit dem Nachtwächter an jeder Station ihres Rundgangs per Schlüssel ein Prüfzeichen auf Papierstreifen prägten. Bis 1889 verkaufte seine "Württembergische Uhrenfabrik" 29.000 dieser Kontrolluhren. Sein Sohn Richard entwickelte 1879 einen Apparat, der über ein Hebelsystem die Anwesenheit von Arbeitern aufzeichnen sollte. 1897 folgte der "Billeteur", der die Uhrzeit auf eine Karte aufstempelte, die jeder Arbeiter beim Kommen und Gehen ins Gerät stecken musste. Vorbild waren amerikanische und schottische Hersteller, aus denen 1924 die International Business Machines Corporation hervorging - IBM. Spätere Systeme stanzten Markierungen in maschinenlesbare Lochkarten - "Stechuhren" im wörtlichen Sinn und Vorläufer der heutigen Computer. hol

[-] Weniger anzeigen

Worum ging es? Geklagt hat die spanische Gewerkschaft CCOO gegen die Deutsche Bank in Spanien. Im konkreten Fall war strittig, wie Überstunden erfasst werden. Das spanische Recht sieht nur vor, dass die Vorgesetzten diese dem Mitarbeiter am Ende des Monats mitteilen. Nach Angaben der CCOO werden aber 53 Prozent der Überstunden überhaupt nicht ermittelt. Daher sei es nicht möglich, die Vorgaben der EU-Arbeitszeitrichtlinie einzuhalten. Demnach beträgt die wöchentliche Arbeitszeit maximal 48 Stunden. Zwischen Arbeitsende und Dienstbeginn am nächsten Tag müssen mindestens elf Stunden liegen. Nach einem Urteil in Spanien wandte sich die Gewerkschaft an den EuGH.

Was sagt der EuGH? Die Richter geben der Gewerkschaft Recht und fordern, in den Betrieben sei ein "System einzurichten, mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann". Dies sei unerlässlich, um festzustellen, ob die wöchentliche Höchstarbeitszeit einschließlich der Überstunden sowie die täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten eingehalten werden.

Was sind die Folgen? Firmen-E-Mails checken am Abend, Dienstreisen vorbereiten am Wochenende, mal eben kurz eine Rücksprache am freien Tag am Telefon beantworten - ist die Vorgabe der EuGH-Richter in der modernen Arbeitswelt überhaupt umsetzbar? Fest steht: Auch für Homeoffice oder Außendienstmitarbeiter müssen Arbeitszeiten und Überstunden erfasst werden. Denkbar wären Apps oder Programme am Laptop, um Überstunden zu erfassen. In Spanien ist ein entsprechendes Gesetz bereits seit Sonntag in Kraft, sorgt aber für Verwirrung - weil die Regierung einen Leitfaden erst sehr spät veröffentlichte und viele Firmen nicht vorbereitet waren.

Für wen gilt das Urteil? In Deutschland könnte laut Gewerkschaften jeder fünfte Arbeitnehmer betroffen sein. Während Kräfte mit festen Dienstplänen wie Verkäuferinnen einen guten Überblick über ihre Arbeitszeiten hätten, sei dies im Außendienst oder bei Heimarbeitsplätzen oft nicht der Fall. Ein Beispiel sei die Kommunikationsbranche. Auch Klinikärzte fühlen sich angesprochen. "Überschreitungen der Höchstarbeitszeitgrenzen sind in deutschen Krankenhäusern an der Tagesordnung", erklärte die Gewerkschaft Marburger Bund.

Wie geht es weiter? Das Urteil ist rechtskräftig. Nun müssen die EU-Staaten es in nationales Recht umsetzen - eine Frist nennt der EuGH allerdings nicht. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass sie dabei auf die Größe oder bestimmte Anforderungen des Betriebs eingehen können. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) legte sich am Dienstag noch nicht fest, ob nun das Arbeitszeitgesetz geändert werden muss. Aber er stellte klar: "Die Aufzeichnung von Arbeitszeit ist notwendig, um die Rechte der Beschäftigten zu sichern."

Rollt da die nächste Bürokratiewelle an? So sehen das die Arbeitgeber. Nach Datenschutzgrundverordnung und Entsenderichtlinie zeige "die EU mit dieser Entscheidung abermals, wie Bürokratie auf- und nicht abgebaut wird", schimpft Gesamtmetall-Geschäftsführer Oliver Zander. So würden moderne Arbeitsläufe erschwert statt erleichtert. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände erklärte: "Auf die Anforderung der Arbeitswelt 4.0 kann man nicht mit einer Arbeitszeiterfassung 1.0 reagieren." Unterstützung bekommen sie etwa vom Wirtschaftsflügel der CDU. "Das heutige Urteil bedeutet vor allem für mittelständische Betriebe in Deutschland noch mehr bürokratischen Aufwand und höhere Kosten", warnt dessen Generalsekretär Wolfgang Steiger. "Hier wird ohne Not ein bürokratisches Monstrum geschaffen", sagt FDP-Chef Christian Lindner.

Wie sehen das die Gewerkschaften? "Richtig so", jubelt DGB-Vize Annelie Buntenbach. "Das Gericht schiebt der Flatrate-Arbeit einen Riegel vor." Vorstandsmitglied Marta Böning betont: "Wir beobachten eine Tendenz zu ausufernden Arbeitszeiten, zu einer ständigen Stand-By-Erwartungshaltung der Arbeitgeber". Zeiterfassung diene da nicht der Überwachung, sondern dem Schutz der Arbeitnehmer.

Nebenwirkungen? CDU-Politiker Steiger fordert eine "schlanke" Umsetzung der Vorgaben. "Zugleich wäre es geboten, Arbeitgeber durch das Streichen überflüssiger, wenig effektiver Regeln zu entlasten." Der IT-Branchenverband Bitkom schlägt zum Beispiel vor, die elfstündige Mindestruhezeit zu überprüfen. Der Verband nennt als Beispiel einen Vater, der seine Kinder aus der Kita abholt, abends Emails beantwortet und am nächsten Morgen wieder pünktlich im Büro ist - derzeit wäre dies eigentlich ein Verstoß gegen die geltenden Ruhezeiten.