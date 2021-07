Von Harald Raab

Jerusalem. Vor einem Monat wurde in Israel die neue "Regierung des Wandels" unter Naftali Bennett vereidigt. Bis zu diesem Samstag residierte der abgewählte Langzeitministerpräsident Benjamin Netanjahu mit seiner Familie immer noch im Amtssitz des Regierungschefs in Jerusalem. Er hoffte wohl, am vergangenen Dienstag mit einem machiavellistischen Manöver bei der Abstimmung der Novelle zum Staatsbürgergesetz seinen Nachfolger Bennett und dessen äußerst fragile Koalition aus acht Parteien von ganz Rechts bis ganz Links zu Fall zu bringen.

Der Coup misslang, obwohl die von der neuen Regierung gewünschte gesetzliche Bestimmung mit 59 zu 59 Stimmen nicht zustande gekommen ist. Ein Triumph für Oppositionsführer Netanjahu, aber noch keine endgültige Niederlage für Bennett. Bis zu einer erneuten gesetzlichen Regelung fällt das obligatorische Einbürgerungsverbot für Palästinenserinnen und Palästinenser weg, die einen israelischen Staatsbürger, eine israelische Staatsbürgerin geheiratet haben.

Ernst wird es im Oktober, dann steht die Verabschiedung des Regierungshaushalts an. Dabei wird es innerhalb der Koalition eine Hauen und Stechen geben, weil jede Gruppierung ihr Klientel bedienen muss. Die arabische Partei Ra’am wird nur zustimmen, wenn mehr Geld für die Verbesserung der sozialen Lage der rund 21 Prozent israelischen Araber ausgegeben wird. Bennetts siedlerfreundliche Yamina-Partei und die Partei New Hope des rechten Likud-Abtrünnigen Gideon Sa’ar wird mehr Geld für die Siedlungen im Westjordanland reklamieren. Dem kann die linke Meretz-Partei nicht zustimmen. Sie hält die Siedlungen für illegal.

Für Unruhe sorgt Finanzminister, Avigdor Lieberman, der mit seiner rechtsnationalen Partei Israel Beitenu Privilegien der Ultraorthodoxen abschaffen will. Er kündigte an, Familienvätern Zuschüsse für ihre Kinder zu streichen, wenn sie nicht mindestens 24 Stunden in der Woche arbeiten. 47 Prozent der ultraorthodoxen Väter gehen keiner Berufstätigkeit nach. Sie widmen sich ganz dem Tora-Studium.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die neue Regierung nur eine Überlebenschance hat, wenn sie den Balanceakt zwischen Rechts und Links, zwischen jüdischer Mehrheit und arabischer Minderheit, zwischen Nationalismus und Pluralität hinbekommt. All diese Strömungen sind in der Koalition vertreten. Kompromisse müssen gefunden werden. Zwangsläufig kann daraus nur eine Politik der Mitte resultieren. Ein Fortschritt für Israels Gesellschaft , die unter politisch-ideologischen Extremen leidet. In der Begrenzung ihrer Handlungsfähigkeit liegt so auch eine Chance für Bennetts Regierung.

Dabei ist man auf einem guten Weg. Der neue Ministerpräsident regiert nicht mit einsamen Entscheidungen wie sein Vorgänger. Er lässt seinen Ministern, allen voran Außenminister Jair Lapid, dem Konstrukteur der Koalition, großen Handlungsspielraum. Sein Kabinett ist ausgewogener als jemals zuvor. Er hat Frauen mit wichtigen Ressorts betraut. zum ersten Mal ist mit dem Meretz-Vorsitzenden Nitzan Horowitz ein bekennender Homosexueller als Gesundheitsminister Regierungsmitglied.

In aktuellen Herausforderungen macht die Regierung eine gute Figur: die heranrollende vierte Pandemiewelle durch die Delta-Variante wird durch strikte Kontrollen bei der Einreise und Quarantäne bekämpft . Entschlossener als Netanjahu agiert Bennett ebenfalls gegenüber der Hamas im Gaza-Streifen. Er hat den monatlichen Bargeldtransfer aus Katar gestoppt. Damit wurden auch Terrormaßnahmen finanziert. Die Gelder sollen nun von der UNO so verteilt werden, dass sie der Zivilbevölkerung zugute kommen.

In den Beziehungen zur USA zeichnen sich diplomatische Verbesserungen ab. Zwar lehnt Israel nach wie vor eine von Präsident Joe Biden angestrebte Neuauflage des Atomabkommens mit dem Iran ab. Bennett und Lapid versuchen aber, auf die Verhandlungen Einfluss zu nehmen, indem sie israelische Experten nach Washington geschickt haben.

Gegenüber einer zu erwartenden neuen Nahostpolitik Bidens müssen Zugeständnisse gemacht werden. So kann die aggressive Siedlung- und Besatzungspolitik im Stil Netanjahus nicht mehr weitergeführt werden. In dieser Woche hat die US-Botschaft Protest gegen die Zerstörung eines Hauses der Familie eines palästinensischen Attentäters eingelegt. Mutasir Shalabi hat im Mai den 19-jährigen Siedler Yehuda Guetta ermordet. Es ist gängige Praxis, zur Abschreckung die Häuser von Terrorist den Erdboden gleichzumachen. Der Botschaftssprecher verurteilt die Aktion: Das Haus einer ganzen Familie dürfe nicht für die Tat eines Familienmitglieds zerstört werden. Von solchen Maßnahmen müsse Abstand genommen werden, weil sie die Spannungen verschärfen und die Bemühungen um eine zwei-Staaten-Lösung untergraben.