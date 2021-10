Von Harald Raab

Jerusalem. Seit vier Monaten ist Israels "Regierung des Wandels" im Amt – mit einer hauchdünnen Mehrheit von 61 Abgeordneten in der Knesset mit ihren 120 Sitzen. International ist dem Ministerpräsidenten Naftali Bennett und seinem Vize und Außenminister Jair Lapid der Neustart überraschend gut gelungen. Was aber haben die Menschen in Israel und im besetzten Westjordanland davon?

Die palästinensischen Bauern, die gerade ihre Olivenernte einbringen, jedenfalls nichts. Dieselben hässlichen Schikanen durch gewaltbereite Siedler. Olivenbäume werden abgesägt, Teile der Ernte gestohlen. Die Besitzer und ihre Helfer mit Steinen beworfen, oft auch verprügelt. Nur im Schutz israelischer Soldaten können mancherorts die Erntearbeiten durchgeführt werden.

Dass mit Ra’am zum ersten Mal eine arabische Gruppierung in der Regierungskoalition aus acht Parteien sitzt, hat das Los der Palästinenser bis jetzt um keinen Deut geändert. Und wie zum Hohn gegenüber allen Hoffnungen: Die Landnahme durch Siedlungsbau geht ungebremst weiter. Seit einer Woche läuft die Ausschreibung für den Bau von 1355 Wohneinheiten im Westjordanland. Im Jordantal soll die jüdische Bevölkerung bis 2026 verdoppelt werden. Wohnungsbauminister Zeev Elkin brüstet sich: "Ich werde die jüdischen Siedlungen weiter stärken." Zugleich ist vorgesehen, auch für Palästinenser Wohnraum zu schaffen.

Dabei hatte US-Präsident Joe Biden den Stopp des jüdischen Siedlungsbaus angemahnt. Doch Naftali Bennett weiß, dass die USA dringlichere Sorgen haben – etwa mit China –, als sich im Nahen Osten stark zu engagieren. Als Trostpflaster wird den Palästinensern versprochen, in Ostjerusalem wieder ein US-Konsulat zu eröffnen, das Donald Trump geschlossen hatte.

Eine Zwei-Staaten-Lösung, auch von Europa pflichtgemäß angemahnt, bleibt weiter ein frommer Wunsch. Bei ihrem Abschiedsbesuch wurde Angela Merkel in Israel von Naftali Bennett mit der alten neuen Realität konfrontiert: Auch mit ihm werde es keinen Palästinenserstaat geben. Seine Begründung: Es werde eh nur ein Terrorgebilde zum Schaden Israels.

Im Ausland punktet vor allem der bürgerliche Jair Lapid, Außenminister und Vater der ungewöhnlichen Regierungskoalition der großen Widersprüche. Er bemüht sich zu vermitteln, dass die Ära Netanjahu endgültig vorbei und Israel zurück im Kreis der berechenbaren Staaten westlicher Werte sei. Auch Israel-Kritik dürfe nicht reflexartig als Antisemitismus und Ablehnung des Zionismus tabuisiert werden.

Im Kampf gegen die Pandemie kann die Bennett-Regierung auf Fortschritte verweisen. Die Hälfte der Bevölkerung hat bereits eine dritte Impfdosis erhalten. Die vierte Welle der Coronavirus-Infektion ebbt ab.

Die tiefgreifende Spaltung der israelischen Gesellschaft aber ist noch lange nicht überwunden. Und auch Benjamin Netanjahu ist nicht aus dem Rennen: Eine aktuelle repräsentative Umfrage ergab, dass nur zwölf Prozent der Israelis Bennett als Regierungschef gutheißen. 51 Prozent wünschen sich Netanjahu zurück. Gäbe es erneut Wahlen, sähe das Ergebnis wie bei den letzten drei Urnengängen aus. Netanjahus Likud wäre mit 35 Sitzen immer noch stärkste Kraft. Die jetzige Regierungskoalition käme nur noch auf 54 Sitze. Aber auch Netanjahu würde nur 58 Abgeordnete hinter sich versammeln können.

Noch aber hält die Regierung aus einem ungewöhnlichen Mix von ganz rechts, Mitte und links. Muss sie auch, wenigstens bis zur nächsten Woche. Dann steht die Verabschiedung eines Staatshaushalts an, an dem die Vorgängerregierung unter Netanjahu jahrelang gescheitert ist. Wenn die Koalition diese Hürde nimmt, hat sich das große Experiment schon gelohnt.

Hinter den Kulissen aber prallen die gegensätzlichen Politikziele aufeinander. Die Arbeiterpartei und die linke Meretz verlangen, das Bennett den Ausbau des Außenpostens Evyatar im Westjordanland eine Absage erteilt. Heftig kritisiert wird auch die Entscheidung von Verteidigungsminister Benny Gantz, der sechs palästinensische NGOs zu Terrororganisationen erklärt hat. Bennetts Regierung bleibt eine Koalition der Widersprüche.