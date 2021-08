Von Harald Raab

Berlin. Zu dem fürs vergangene Wochenende vorgesehenen Abschiedsbesuch Angela Merkels in Israel kam es nicht. Die Kanzlerin sagte ihn wegen der brisanten Lage in Afghanistan ab. Sie wird es nicht leichten Herzens getan haben, ist ihre Beziehung zu Israel doch von besonderer Art.

Was aber bleiben wird, ist ihr denkwürdiges Versprechen als absoluter Höhepunkt der wechselvollen Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen. Angela Merkel versicherte am 18. März 2008 in deutscher Sprache vor der Knesset: "Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir war der besonderen historischen Verantwortung für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Die Sicherheit Israels ist für mich als Bundeskanzlerin niemals verhandelbar."

Ob sie diese Sätze so vollmundig auch gesagt hätte, wenn damals schon Benjamin Netanjahu Ministerpräsident gewesen wäre, darf bezweifelt werden. Er kam erst ein Jahr später (wieder) an die Macht.

Vermutlich hätte sie überhaupt nicht die Gelegenheit gehabt, als erste ausländische Regierungschefin im israelischen Parlament zu sprechen. Denn dem tricksenden Hardliner Netanjahu traute die Pragmatikerin nicht über den Weg. Er gab sich in der Palästinenserfrage ihr gegenüber so, als ob er eine Zwei-Staaten-Lösung anstrebe. Mit seiner Siedlungs- und Annexionspolitik im Westjordanland tat er genau das Gegenteil. Wäre der Nahostplan des ihm wesensverwandten US-Präsidenten Donald Trump realisiert worden, wäre ein Palästinenserstaat, wie ihn sich Merkel vorstellt, Utopie geblieben.

Die Chancen, nachdem Trump und Netanjahu abtreten mussten und Angela Merkel die deutsche Kanzlerschaft aufgibt, sind aber auch nur gering. Der neue israelische Ministerpräsident, Naftali Bennett, hat bei seinem Antrittsbesuch in Washington Joe Biden widersprochen, der die Wiederaufnahme der israelisch-palästinensischen Verhandlungen anmahnte.

Merkels Israelpolitik war gekennzeichnet von Treuebekenntnissen, Skepsis gegenüber dem zunehmend nationalistisch agierenden israelischen Führungspersonal und dem zur bloßen Floskel verkommenen Mantra ihrer Nahostpolitik, eine Zwei-Staaten-Lösung als Ultima Ratio.

Wurde es konkret, agierte die Kanzlerin äußerst vorsichtig. Obwohl es der ausdrückliche Wunsch des damaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Olmert war, erteilte sie 2006 beim Libanon-Krieg der Entsendung deutscher Truppen mit einem UN-Mandat in das Grenzgebiet zwischen Libanon und Israel eine Absage. Während für ihre Amtsvorgänger Kohl und Schröder die Lieferung von fünf U-Booten kein Problem darstellte, tat sich Merkel schwer damit, ein sechstes Kampfboot zu genehmigen. Sie knüpfte harte Bedingungen an ihr Einverständnis.

Merkels Kontakte zu Netanjahu sollen meist in gereizter Atmosphäre stattgefunden haben. Sie warf ihm vor, den gewünschten Friedensprozess nicht zu verfolgen. Dissens gab es auch in der Iran-Politik. Während Netanjahu die Zerschlagung des iranischen Atompotenzials durch Bombardierung für eine Option hielt, sagte Merkel dazu ein klares Nein.

Christoph Heusgen, der frühere Sicherheitsberater Merkels, geriet 2019 als UN-Botschafter auf die Liste der zehn schlimmsten Antisemiten, die vom Simon Wiesenthal Center aufgestellt wird. Zum Eklat kam es noch einmal Ende März dieses Jahres. Deutschland hatte im UN-Menschenrechtsrat einem israelkritischen Antrag zugestimmt. In dem Resolutionstext wird Israel als "Hauptverantwortlicher" für die desolate Lage in den Palästinenser-Gebieten benannt. Bei der Verteilung von Impfstoff gegen Covid-19 seien die Palästinenser benachteiligt worden.

Merkels Israel-Politik spiegelt die zunehmend kritische Haltung der deutschen wie auch der europäischen Öffentlichkeit gegenüber den regierenden, mehrheitlich nationalistischen israelischen Eliten wider. Die Existenz des Staates Israel und sein Recht auf Sicherheit wird dabei nicht in Frage gestellt. Zunehmende Ablehnung erfährt jedoch die Siedlungspolitik. Dass dieses Negativ-Image in Israel allmählich einen Umdenkungsprozess in Gang setzen könnte, wird an einer Stellungnahme des liberalen neuen Außenministers, Yair Lapid, deutlich. Er plädiert dafür, nicht jede Israel-Kritik als antisemitisch abzuwehren.