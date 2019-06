Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Jürgen Hardt (CDU, 56) aus Wuppertal ist außenpolitischer Sprecher Unionsfraktion im Bundestag.

Der EU bleiben vier Wochen für eine Lösung im Atomkonflikt mit den Iran. Wie lässt sich eine Eskalation verhindern?

Das Nahziel dieser Reise des Bundesaußenministers, die eng mit europäischen Partnern und US-Außenminister Pompeo abgestimmt war, ist es, den Iran davon zu überzeugen, an den Zusagen des Atomabkommens festzuhalten. Es geht darum, die Aussicht auf iranischen Atombomben-Verzicht und für wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht vollkommen unmöglich zu machen. Fernziel muss aber sein, das Abkommen weiterzuentwickeln. Dann könnte auch Präsident Trump es als seinen Erfolg verbuchen und letztlich dabei bleiben. Denkbar wäre etwa eine Verlängerung der Laufzeit oder Einbeziehung von Raketentests. Das wäre eine ideale Lösung. Das kann natürlich nicht allein durch Deutschlands Diplomatie erreicht werden.

Welche Rolle kann Deutschland spielen?

Als Partner dieses Abkommens hat Deutschland natürlich eine besondere Verantwortung. Deutschlands diplomatische Rolle wird auch von Israel geschätzt. Die Bundesregierung genießt auch durch enge Abstimmung das Vertrauen Israels. Wir sind schon in einer besonderen Rolle und müssen dieser Aufgabe auch gerecht werden. Dazu gehört auch die Vermittler-Mission von Außenminister Heiko Maas. Es hat gestern keine konkreten Ergebnisse gegeben. Dennoch: Die iranische Seite weiß, dass sie in Berlin stets einen Ansprechpartner hat, wenn sie einen Beitrag zum Abbau der Spannungen in der Region zu leisten will.

Wie lässt sich der US-Präsident Donald Trump nach der Aufkündigung des Abkommens noch überzeugen?

Der amerikanische Präsident hat eine Reihe von außenpolitischen Fragen angepackt. Bisher hat er aber in seiner Amtszeit hier keinen Erfolg erzielt. Weder in der Handels- noch in der Friedenspolitik. Er hat daher ein großes Interesse an einem Erfolg in der Iran-Politik, um wenigstens eine Baustelle abzuräumen. Das könnte durch eine Verlängerung der Laufzeit oder die Einbeziehung des Raketenprogramms gelingen. Wenn dort Fortschritte erreicht werden können, lässt sich der amerikanische Präsident die Chance vielleicht nicht entgehen. Dann könnte er dies seinen Wählerinnen und Wählern als Erfolg präsentieren. Ich glaube nicht, dass der US-Präsident die Absicht hat, den Konflikt militärisch zu lösen. Er wird auf Verhandlungslösungen setzen.

Maas hat Teheran noch einmal vor einer militärischen Eskalation gewarnt…

Militärisches Säbelrasseln hat in der Vergangenheit auch schon ungewollt zu heißen Konflikten geführt. Das muss im Iran und in der Region unbedingt vermieden werden. Da gibt es bereits zahlreiche offene Feuerstellen. Da braucht es nicht noch eine militärische Konfrontation der USA mit dem Iran.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert ein Ende der Russland-Sanktionen und erhält dafür Unterstützung von seinen ostdeutschen Kollegen. Ist es Zeit für eine Lockerung?

Es gibt keinerlei Spielraum, die Sanktionen zurückzunehmen. Darüber sind sich die EU-Partner einig. Über die Außenpolitik und Sanktionen entscheidet bei uns die Bundesregierung und nicht ein Ministerpräsident. Es gibt viele Menschen, vor allem in Ostdeutschland, die unsere Russlandpolitik nicht verstehen. Sie sollten sich aber daran erinnern, dass Russland jahrzehntelang Druck auf die DDR und die osteuropäischen Staaten ausgeübt hat. Das galt nach dem Kalten Krieg als überwunden. Leider ist Russland gegen die Souveränität der Ukraine militärisch vorgegangen und hat damit die Europäische Friedensordnung verletzt. Die Erfüllung des Minsker-Abkommens ist die Voraussetzung für die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen. Die These, dass die Sanktionen gegen Russland die Hauptursache für die schwächelnden deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen sind, ist nur ein Teil der Wahrheit. Die russische Wirtschaft schwächelt insgesamt.

Die Regierung in Hongkong will sich der chinesischen Führung beugen und ein Auslieferungsgesetz verabschieden. Hunderttausende protestieren dagegen und gehen auf die Straße. Erleben wir hier den Beginn einer Revolution?

Wir haben Respekt vor der Entwicklung Chinas in wirtschaftlicher Hinsicht. Die zentrale Schwäche Chinas bleibt, dass es kein Rechtsstaat ist. Man kann sich nicht wirtschaftlich öffnen und Handel und Wandel mit der ganzen Welt betreiben, aber die Menschenrechte missachten und keine unabhängige Justiz dulden. Wenn die Führung in Peking dies nicht ändert, werden nicht nur in Hongkong Millionen auf die Straße gehen.