Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Oskar Niedermayer ist Politikwissenschaftler an der FU Berlin.

Herr Niedermayer, ein Jahr Große Koalition. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Durchwachsen. Anders lässt sich das nicht zusammenfassen.

Dann beginnen wir mit dem Positiven. Wo sehen Sie denn Erfolge?

Die Große Koalition hat manches auf den Weg gebracht: In der Sozialpolitik, auch wenn es da etliche Auseinandersetzung gibt. In der Gesundheitspolitik, auch wenn in der Pflege noch einiges zu tun ist. Aber auch in der Außenpolitik kann das Bündnis eine solide Politik vorweisen. Im Prinzip funktioniert die Regierung in vielen Bereichen.

Dennoch überwiegt das Bild eines zerstrittenen Bündnisses. Schon der Auftakt mit dem Streit über die Flüchtlingspolitik war holprig. Wie sehr prägt er das Bild der Großen Koalition?

Zum vorzeitigen Ende der Regierung hat im Sommer nicht viel gefehlt. Das bleibt hängen. Zudem darf man nicht vergessen, das Bündnis war nach dem Aus für Jamaika eine Notlösung. In der Flüchtlingspolitik hat sich der Streit durch personellen Wechsel in den Unionsparteien aber entschärft. Der neue CSU-Chef Markus Söder fährt als Reaktion auf die Landtagswahl in Bayern einen ruhigeren Kurs. Gleichzeitig arbeitet die CDU unter Annegret Kramp-Karrenbauer die Flüchtlingspolitik in einem Werkstattgespräch ab. Beide setzen sich von ihren ehemaligen Vorsitzenden ab. Das entspannt das Verhältnis untereinander.

Inwiefern verändern die Wechsel auch die Rolle von Angela Merkel als Regierungschefin?

Merkel hat stets betont, dass Parteivorsitz und Regierungsmandat zusammengehören. Dass sie den Vorsitz abgegeben hat, zeigt schon ihren Machtverlust. Zudem gehört von den drei Parteivorsitzenden niemand mehr dem Kabinett an. Das bedeutet - es gibt ein zweites Machtzentrum außerhalb der Regierung.

Die SPD steuert jetzt mit ihrem Sozialstaatsprogramm um. Kann die Strategie "Opposition auf der Regierungsbank" erfolgreich sein?

Auf Dauer wird das schwierig. Es geht ja nicht nur um sozialpolitische Fragen wie die Grundrente. In Fragen der Verteidigungsausgaben und Waffenexporte positioniert sich die SPD stark als Friedenspartei. Und dann kommt die Debatte über einen möglichen Kanzlerwechsel zu Kramp-Karrenbauer, wo die SPD auf eine Frage antwortet, die gar nicht gestellt wurde. Die Nervosität in der SPD ist groß. Mögliche Sollbruchstellen des Bündnisses zeichnen sich ab: Europawahl, die Landtagswahlen im Osten, die vereinbarte Halbzeitbilanz.

Die SPD hofft auf eine sozialpolitische Rendite. Das klappte aber schon bei der Bundestagswahl etwa mit dem Mindestlohn nicht. Warum?

Sozialpolitische Reformen erzeugen oft das Gefühl neuer sozialer Ungerechtigkeiten. Nehmen wir die Rente, was Ältere als gerecht empfinden, sehen jüngere Wähler als steigende Belastung. Zudem wird die SPD nur wieder deutlich stärker, wenn ihr, wie 1998, ein Brückenschlag zwischen Arbeiterschaft und Teilen der Mittelschicht gelingt. Dazu gehört aber mehr als Sozialstaatspolitik, zum Beispiel eine Steuerreform, die auch die mittleren Einkommen entlastet.

Stärken Große Koalitionen die Ränder?

Das wird gern behauptet. Aber wenn wir Große Koalitionen auf Landesebene mit einbeziehen, lässt sich das nicht belegen.