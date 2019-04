Jürgen Hardt glaubt an eine starke Opposition gegen die Politik Netanjahus. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Jürgen Hardt ist außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Von April 2014 bis April 2018 war der frühere Marineoffizier Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt. Hardt sieht Israel als einen der wichtigsten Investitions- und Handelspartner Deutschlands.

Herr Hardt, Israel hat gewählt. Premierminister Benjamin Netanjahu kann voraussichtlich weiterregieren. Wie bewerten Sie das Ergebnis?

Die Parlamentswahlen haben gezeigt, dass Israel eine lebendige Demokratie ist. Und zwar die einzige in der gesamten Region. Bibi Netanjahu und sein Lager sind erneut als Sieger aus der Wahl hervorgegangen. Der Auftrag für die Regierungsbildung wird wohl wieder an Netanjahu gehen. Angesichts der Entwicklungen der letzten Tage war das von vielen erwartet worden. Das starke Ergebnis von Benny Gantz zeigt aber, dass es in Zukunft eine starke, klar formierte Opposition gegen die Politik Netanjahus geben wird.

Haben die Unterstützung von US-Präsident Donald Trump und die Anerkennung der Annexion der Golan-Höhen Netanjahu im Wahlkampf geholfen und am Ende womöglich den Ausschlag gegeben?

Die Rolle Amerikas war in diesem Wahlkampf deutlich sichtbar. Es ist aber nicht eindeutig klar, dass dies Netanjahus genutzt hätte. Die Unterstützung Trumps hat sicher auch das Oppositionslager mobilisiert. Für die Wählerinnen und Wähler waren in diesem Wahlkampf die Positionen in der Regional- und Außenpolitik klar ersichtlich.

Waren die Raketenangriffe aus den Gaza-Streifen auf Israel am Ende auch Wahlkampfhilfe für Netanjahu?

Die Bürgerinnen und Bürger Israels leben seit vielen Jahren mit der ständigen Bedrohung und einem Gefühl der Unsicherheit. Das können wir uns als Mitteleuropäer von Freunden umgeben kaum vorstellen. In Israel spielt das Thema Sicherheit immer eine herausragende Rolle. Die harte Reaktion Israels auf Angriffe aus dem Gaza-Streifen findet sicher auch über die Parteigrenzen des Netanjahu-Lagers hinweg Zustimmung.

Wird der Konflikt nicht noch durch die Anerkennung der Golan-Höhen durch die USA verschärft?

Die Anerkennung der Golan-Höhen durch die USA war ein Fehler. Sie stellt den völkerrechtlichen Status infrage. Wir können einer Annexion der Golan-Höhen durch Israel nicht zustimmen. Auch eine dauerhafte Besetzung eines Gebietes führt nicht zum Anspruch auf Eingliederung. Die neue israelische Regierung wird vor der Herausforderung stehen, im Inneren und nach Außen die Zahl der Freunde und Unterstützer zu erhöhen. Wir spüren eine weitverbreitete israelfeindliche Haltung in weiten Teilen der Völkergemeinschaft. Dieses Lager muss aufgebrochen werden. Als Deutsche würden wir dabei gerne helfen.

Der Machtkampf zwischen Hamas und Fatah schwelt weiter. Droht eine Eskalation zwischen den Palästinensern?

Die innerpalästinensischen Konflikte und die ungelösten Fragen, die die palästinensische Autonomiebehörde beantworten muss, stellen eine erhebliche Belastung des Friedensprozesses dar. Es stellt sich die Frage, wer überhaupt noch für die Palästinenser spricht. Diese Frage muss im Zuge eines Neuanlaufs beim Friedensprozess geklärt werden. Der Ball liegt auch klar im Feld der Palästinenser. Sie müssen ihre Machtfragen auf friedliche und demokratische Weise klären.