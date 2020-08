Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin.Ingrid Hartges (61; F.: dpa) ist Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga-Bundesverband).

Frau Hartges, immer mehr Gaststätten fürchten um ihre Existenz. Wie ernst ist die aktuelle wirtschaftliche Lage in der Gastronomie und Hotellerie?

Auch nach der Wiedereröffnung ist die Not groß. Wie aus einer aktuellen Dehoga-Umfrage hervorgeht, beklagen die Betriebe durchschnittliche Umsatzverluste in Höhe 60,1 Prozent. Wir registrieren so etwas wie eine Dreiteilung: In touristischen Destinationen erreichen Hotels und gastronomische Betriebe mit Außenplätzen im Juli zum Teil 70 bis 90 Prozent des Vorjahresumsatzes. Hier wächst die Zuversicht. Dabei hilft die Mehrwertsteuersenkung. Die Branche ist aber noch nicht über den Berg. Viele Schulden mussten gemacht werden, um die Monate des Shutdowns zu überstehen. Die Situation der Betriebe in vielen Städten, in denen kaum Touristen anzutreffen sind, keine Veranstaltungen und keine Tagungen stattfinden, ist bedrohlich. Die Hotels und Restaurants sind hier oft ganz massiv betroffen. Vielerorts werden gerade 25 bis 50 Prozent der Vorjahresumsätze erreicht. Ganz schlimm sieht es schließlich bei Betrieben aus, die praktisch kein Geschäft und noch keine Öffnungsperspektiven haben, wie Diskotheken, Clubs, auch Bars und Kneipen. Die Eventcaterer sind ebenso existenziell betroffen.

Die Infektionszahlen sind zuletzt wieder deutlich gestiegen. Fürchten Sie eine weitere dramatische Zuspitzung?

Ein zweiter Shutdown wäre eine Katastrophe für unsere Branche. Die steigenden Zahlen sind sehr ernst zu nehmen, aber auch nicht zu dramatisieren. Fakt ist, dass erheblich mehr getestet wird, und das führt auch zu höheren Infektionszahlen. Unstrittig ist, dass es Sachverhalte gibt, vereinzelt auch bei Gastbetrieben, die ein lokales Infektionsgeschehen zeigen. Es ist gut, dass die Verantwortlichen vor Ort die notwendigen Maßnahmen treffen, um die Verbreitung einzudämmen. Eine flächendeckende Schließung oder andere signifikante Beschränkungen wären aber im Moment völlig unverhältnismäßig.

Rechnen Sie in den kommenden Monaten mit einer Insolvenzwelle im Hotel- und Gaststättengewerbe?

Das hängt von vielem ab, nicht zuletzt davon, wann es einen Impfstoff gibt. Wenn Corona bekämpft ist, wird es auch bei uns wieder deutlich aufwärts gehen. Entscheidend wird sein, wie die Regierung die so hart betroffenen Firmen durch die Krise begleitet und wirkungsvolle Hilfe leistet.

Was kann und sollte die Politik tun, um Hotels und den Gaststätten zu helfen?

Wir hatten die Soforthilfe für kleinere Betriebe von März bis Mai, jetzt können Überbrückungshilfen für Juni bis August beantragt werden, wenn mehr als 40 Prozent Umsatzverluste zu verzeichnen sind. An die Bundesregierung appellieren wir, eine Verlängerung der Überbrückungshilfen auf den Weg zu bringen. Außerdem muss die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate ausgedehnt werden. Daneben fordern wir eine Entfristung der bislang auf 30. Juni 2021 begrenzten Mehrwertsteuersenkung für Speisen auf den geminderten Satz und die Einbeziehung von Getränken. Ebenso eine notwendige Änderung im Miet- und Pachtrecht – das Risiko der Pandemie kann nicht allein der Pächter tragen.

Warum sollte Ihrer Branche noch weiter geholfen werden?

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wertvoll und wichtig unsere Branche für die Gesellschaft ist. Wir spielen mit unseren 2,4 Millionen Beschäftigten und 220.000 Betrieben eine zentrale Rolle für die Lebensqualität der Menschen und tragen maßgeblich zur Attraktivität der Innenstädte wie des ländlichen Raums bei. Wir stehen hier sicherlich nicht nur auf einer Höhe mit der Automobilindustrie. Wir sind system- oder besser lebensrelevant.