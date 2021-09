Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Der Krefelder FDP-Politiker Otto Fricke (55) gehört mit Unterbrechungen seit 2002 dem Bundestag an. Gerade schaffte er über die Landesliste NRW den Wiedereinzug. Bis 2009 war er Vorsitzender des Haushaltsausschusses; seit 2017 ist er wie schon von 2009 bis 2013 wieder haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion.

Allein im ersten Halbjahr sind die Staatsschulden um knapp 80 Milliarden Euro auf mehr als 2,25 Billionen gestiegen. Muss man sich Sorgen machen angesichts dieser Zahlen?

Als Haushaltspolitiker sage ich: Man muss sich immer Sorgen machen um die Verschuldung Deutschlands. Die Kernfrage lautet: Wie belastbar sind wir, wenn es wieder zu einer Krise kommen? Zwar ist die Schuldenzahl des Staates bei uns sehr hoch. Sie fällt aber im Vergleich zu ähnlich entwickelten Ländern dennoch relativ niedrig aus. Die eigentliche Gefahr ist: Es entsteht beim Schuldenmachen leicht ein Gewöhnungseffekt.

Die aktuellen Zahlen sind geprägt von der Corona-Pandemie und den Kosten im Kampf gegen ihre Folgen. Aber begründet das alles?

Nein, das ist das eigentlich Bedenkliche. Natürlich ist es klar, dass man in einer Situation wie Corona mehr Schulden machen muss. Doch im Windschatten dessen werden viele strukturelle Belastungsprozesse überdeckt. Ein Beispiel ist, dass die Ausgabenentwicklung der Sozialkassen, insbesondere im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, stark nach oben geht – mehr, weil es bei den Leistungen Veränderungen gegeben hat als wegen Corona. Jetzt erkennen wir, dass der dauerhafte staatliche Zuschussbedarf trotz steigender Beschäftigung und sinkender Arbeitslosenzahlen zunimmt. Das gilt gerade in den letzten Jahren besonders für die Kranken- und Pflegeversicherung, schon länger bei der Rentenversicherung.

Hat es im Zuge der Corona eine neue Großzügigkeit beim Staat gegeben?

So explizit vielleicht nicht. Aber es ist schon schwieriger geworden für die, die mahnten, bei Ausgaben etwas weiterzudenken und Disziplin zu wahren. Die klassische Haushälterfrage für die Zukunft wird lauten: Auf was kann ich, auf was sollte ich und auf was muss ich verzichten – gemessen an dem, was vor Corona ausgegeben wurde? Ich sage nur: Subventionen.

Wann können wir rechnen, wieder in die Leitlinien der Schuldenbremse im Grundgesetz zurückzukehren?

An der Ausnahmesituation der Schuldenbremse für die Staatsausgaben, die die aktuelle Regierung auch in ihrem Etatentwurf für 2022 noch festgelegt hat, ist wohl kaum mehr etwas zu ändern. Aber 2023 sollte das Ziel dann schon sein, die Schuldenbremse inklusive ihrer Regeln zur Kreditaufnahme des Bundes wieder in Gänze einzuhalten.

Gilt die Zusage der FDP noch, auch als Regierungspartei darauf aufzupassen, dass die Schuldenbremse nicht aufgeweicht wird?

Ja, das gilt weiterhin. Man muss in möglichen Koalitionsgesprächen sicher klug verhandeln und sollte vorsichtig sein mit Leitplanken. Aber die FDP hat vor der Wahl klar gesagt, dass sie nicht für eine Aufweichung der Schuldenbremse zur Verfügung steht. Deshalb begrüße ich es ausdrücklich, dass mein alter Schulbekannter, SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, das inzwischen ebenso sieht (Anm. d. Red.: Walter-Borjans und Fricke haben 1971 bzw. 1985 am gleichen Gymnasium in Krefeld Abitur gemacht).

Sieht die FDP die Optionen Ampel- und Jamaika-Bündnis gleichrangig?

Ja. Die beiden Optionen sind weiter gleichrangig. Wenn FDP und Grüne sich dazu entscheiden, schaut man sich beide Möglichkeiten gleichermaßen an. Viel wichtiger, auch fair und vernünftig, ist meines Erachtens aber, dass sich die beiden kleineren, potenziellen Koalitionspartner erst einmal vorher besprechen, ehe sie mit den bisher Regierenden in Gespräche eintreten.