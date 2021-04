Von Sylke Wetstein, RNZ Berlin

Berlin. Die schwierigste Frage blieb für die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Alena Buyx beim Impfgipfel am Montag offen: Welche Rechte und Freiheiten sollen Geimpfte zurückerhalten? In der nächsten Woche will das Gesundheitsministerium in Zusammenarbeit mit Justiz- und Innenministerium einen ersten Entwurf vorlegen. Bis Ende Mai könnten Bundestag und Bundesrat darüber beschließen. Darauf wollen einige Länderchefs jedoch nicht warten. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidtke (SPD) kündigte bereits an, auf Quarantänepflichten für Urlaubsrückkehrer und andere Einreisende zu verzichten, wenn diese geimpft seien.

Während Regierungssprecher Steffen Seibert den Gipfel als "wichtige und grundlegende Diskussion", um in einem "sensiblen Thema" ein Meinungsbild zu erzielen, beschrieb, hagelte es Kritik, nicht nur aus den Oppositionsreihen. Auch die Verbände – von Ärzten über Wirtschaftsverbände bis hin zu den Kommunalvertretern – zeigten sich enttäuscht. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hätte sich ein "Signal für einen schnellstmöglichen Startschuss für ein breit angelegtes Impfen in den Betrieben" gewünscht.

Für Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist ganz klar, dass die Beschränkung von Freiheitsrechten für Geimpfte zurückgenommen werden müssen, denn auch wenn sie sich selbst infizieren würden, sei die Ansteckungsgefahr für andere "sehr gering". Auch für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lässt sich "schlecht darstellen, dass Geimpfte die gleichen Einschränkungen haben wie Ungeimpfte". Grundrechte seien Freiheitsrechte eines jeden einzelnen, führte Regierungssprecher Seibert gestern aus. Der Staat dürfe diese nur einschränken, wenn es einen guten Grund dafür gebe, etwa den Bevölkerungsschutz. Die Maskenpflicht in Bus und Bahn oder im Einzelhandel würde aber auch für Geimpfte während einer Übergangsphase bestehen bleiben, so Spahn.

Das Ziel scheint klar zu sein. Der Weg dorthin wird "schwierig", wie Spahn bekannte. Ethikratsvorsitzende Alena Buyx befürchtet, es könnte zu einer "Schieflage" kommen, wenn Geimpften wieder vieles erlaubt sei und Nicht-Geimpfte noch Einschränkungen unterlägen. Schnelle Impfungen könnten wesentlich dazu beitragen, diese Übergangsphase so kurz wie möglich halten. Aktuell sind 24 Prozent der Menschen in Deutschland geimpft. Ende Mai, wenn die Priorisierung fallen soll, werden mehr als 30 Prozent eine erste Impfung erhalten haben. Über einen vollständigen Impfschutz verfügen auch dann wohl deutlich weniger. Doch nur sie und Genesene dürfen auf mehr Freiheiten und Rechte hoffen.

Fällt die Impf-Priorisierung im Juni und steigen auch Betriebsärzte ein, könnte dieser Anteil schnell wachsen. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag Erwin Rüddel (CDU) sprach sich dafür aus, die Impfzentren ab diesem Zeitpunkt deutlich zurückzufahren, weil Praxen und Betriebsärzte schneller und unbürokratischer impfen könnten. Doch wie funktioniert die Terminvergabe nach dem Wegfall der Priorisierung? Erhält, wer zuerst anruft, auch als Erster einen Impftermin? Ganz so wohl nicht, dämpfte der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Ulrich Weigelt, die Hoffnungen auf Impfen ohne Wartezeit. Entscheidend werde sein, dass genügend Impfstoff zur Verfügung stehe und die Aufhebung der Periodisierung mit den Ärzten gut abgestimmt werde.

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist dafür, die Corona-Beschränkungen für vollständig Geimpfte zu lockern. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 56 Prozent der Befragten an, es zu befürworten, wenn vollständig gegen Corona geimpfte Menschen in Deutschland wieder mehr Freiheiten erhielten. 36 Prozent lehnten dies "eher" oder "voll und ganz" ab. 8 Prozent machten keine Angaben. Für die repräsentative Umfrage wurden am 26. April 1138 Menschen in Deutschland ab 18 Jahren befragt.