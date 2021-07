Von Daniel Bräuer u. Alexandra Stober

Heidelberg. Bis zur Herdenimmunität ist es noch ein weiter Weg. 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen müssten laut Robert-Koch-Institut gegen Covid-19 geimpft werden, um eine schwere vierte Welle im Herbst zu verhindern. Doch obwohl immer mehr Impfstoff verfügbar ist, sinkt die Zahl der verabreichten Dosen: Im Schnitt nur noch 275.000 Menschen pro Tag erhalten derzeit ihre erste Dosis – so wenige wie zuletzt um Ostern. Immer wieder berichten Praxen oder Impfzentren, dass Dosen übrig bleiben.

Martin Dietrich sieht darin noch keinen Grund zum Alarm. "Die große Delle, die da herbeigeredet wird, ist noch nicht zu sehen", sagt der kommissarische Direktor der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Der Rückgang der Nachfrage sei ein natürlicher Effekt: Je mehr geimpft sind, desto weniger Impfbegeisterte, desto mehr Zögerliche bleiben übrig.

Dietrich setzt vor allem auf einen möglichst einfachen Zugang zur Impfung – etwa durch Impfaktionen in Einkaufszentren, mit Impfmobilen in besonders betroffenen Stadtvierteln, durch freies Impfen in Impfzentren ohne aufwändige Terminvergabe, oder auch an Universitäten und Schulen für jüngere Leute. "Das sind Maßnahmen, die jetzt ziehen", sagt Dietrich. "Es ist wichtig, dass man die Schwelle so niedrig wie möglich hält."

"Wenig Aufwand hilft enorm", sagt auch Nora Szech, Professorin für politische Ökonomie am Karlsruher Institut für Technologie. "Kurze Wege sind zum Beispiel sehr hilfreich."

Bei der "Ärmel-Hoch"-Kampagne setzt die BZgA gezielt auf unterschiedliche Ansprachen für unterschiedliche Milieus: mit arabisch- oder türkischsprachigen Motiven etwa, so Dietrich, oder zielgruppenspezifisch über Soziale Medien. Die Info, dass die Impfung nicht, wie behauptet wurde, der Fruchtbarkeit schadet, sei etwa für junge Frauen wichtiger als für Männer mittleren Alters. "Vertrauen in die Sicherheit der Impfung ist der wichtigste Faktor", sagt Dietrich.

Am besten funktioniere Kommunikation über Multiplikatoren, die einen direkten Draht zu bestimmten Gruppen haben, sagt Nora Katharina Schmid-Küpke, Kommunikationsexpertin am RKI.

Aber mit welchen Argumenten überzeugt man Zögerliche? Mit der eigenen Gesundheit? Dem Appell an den Gemeinsinn? "Wichtig ist, den Menschen zu verdeutlichen, wie wichtig die eigene Impfung für die Gemeinschaft ist", sagt Schmid-Küpke. Dietrich sieht das etwas anders. "Die Delta-Variante sollte Anlass sein, den persönlichen Schutz anzusprechen", sagt er. "Das Argument, dass das die Jüngeren mit schützt, für die es noch gar keinen Impfstoff gibt, kann man dabei mit transportieren."

Studien zufolge gibt es etwa 16 bis 20 Prozent, die eine Impfung prinzipiell ablehnen. Sie dürften mit Argumenten kaum zu überzeugen sein – und wohl auch nicht mit materiellen Anreizen. Ein Team der Humboldt-Universität in Berlin hat im März untersucht, ob sich Menschen für eine Belohnung eher impfen lassen würden. Ergebnis: Ja, aber nicht die strikten Impfgegner. Und zu klein dürfte der Obolus nicht sein. Eher 50 Euro als 25. Die Karlsruher Ökonomin Szech hat mit einer US-Kollegin nachgewiesen, dass ein zu kleiner Betrag die Bereitschaft sogar senkt – weil er die Impfung moralisch entwertet. Und das sind nur experimentelle Studien auf Basis von Befragungen. Ein Praxisbeweis steht noch aus. Erfahrungen aus den USA, wo die Impfung vielerorts etwa mit Verlosungen verbunden wird, zeigen eher durchwachsenen Erfolg.

Dietrich ist skeptisch, dass es in Deutschland besser laufen würde. "Wo das erprobt wird, sollte auch die Wirksamkeit geprüft werden." Aber: "Niedrigschwellige Verfügbarkeit hat meiner Einschätzung nach einen höheren Effekt."

Bleibt der dritte positive Effekt der Impfung – die Aussicht auf Rückkehr ins normale Leben ohne lästige Einschränkungen. Die Aussicht, endlich eine Uni von innen zu sehen, sollte etwa Studenten motivieren, sagt Dietrich. Weitere Lockerungen, etwa eine Befreiung von der Maskenpflicht, sieht er dagegen kritisch. "Da sollte man vorsichtig sein", sagt er. "Wir müssen noch eine Zeit lang auf die AHA-Regeln setzen."