So lange es keinen zugelassenen Impfstoff gegen das Corona-Virus gab, war es ganz leicht, zu versprechen: Es wird kein Wettrennen um den Stoff geben, der uns von der Knechtschaft der Pandemie befreit. Die begründete Furcht, schwer zu erkranken, sogar an den Folgen zu sterben, kämpft bei zunehmender zeitlicher Dauer aber mit abnehmenden Kräften gegen den Freiheitsentzug. Und wenn es einen Maßstab für diesen Angstverlust gibt, dann ist es – bis hinab in unsere Niederungen – das groteske Missverhältnis zwischen ein paar Zentimeter Schnee und dem Massenansturm derer, die ihr eigenes Leben zurückhaben wollen. Jetzt sind Länder und Kommunen als Organisatoren gefordert. Besser als mehr Lockdown wäre mehr Impfstoff – der schneller verteilt wird.