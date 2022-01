Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Es war gestern zunächst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der im immer schärfer geführten Streit um den richtigen Corona-Kurs und die allgemeine Impfpflicht alle Beteiligten zu einem respektvollen Umgang miteinander aufrief. Zugleich ermutigte er aber ganz ausdrücklich dazu, diese Debatte engagiert zu führen. "Es gibt keine Demokratie ohne Debatte", sagte er in einer Diskussionsrunde mit Experten sowie Bürgern über das Pro und Contra einer Impfpflicht. Das gelte auch und gerade in Krisenzeiten. Der Ausnahmezustand der Pandemie erhöhe zwar den Druck auf ein Handeln des Staates. Der aber müsse notwendigerweise die Argumente wägen und Interessen ausgleichen. Das gilt, so der Bundespräsident, umso mehr in der Debatte über eine allgemeine Impfpflicht, die für den Bundestag und den Bundesrat "gewiss kein gesetzgeberischer Alltag" sei. "Kurz gesagt: Impfpflicht bedeutet Debattenpflicht", so der Bundespräsident.

Dabei zog er eine klare Trennungslinie gegenüber radikalen Kritikern, die von einer "Corona-Diktatur" sprechen. "Das ist bösartiger Unfug", wies Steinmeier das zurück. Hinter einer solchen Haltung stecke nicht allein Verachtung für die demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen. Dahinter stehe auch "eine Kritik an uns allen", nämlich an all denen, die versuchten, sich verantwortungsvoll zu verhalten.

Steinmeier selbst versuchte mit seiner Diskussionsrunde, die auch zwei harte Kritiker der Impfpflicht und Impf-Skeptiker umfasste, ein Beispiel für die von ihm angemahnte, auch kontroverse, Debatte zu geben. Dabei mahnte er Respekt für die Haltung des anderen, auch vor "Fakten und Vernunft" an, "die unsere gemeinsame Währung sein und bleiben müssen".

Unterdessen stehen Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Regierung weiter unter dem Druck der oppositionellen Unionsparteien, einen eigenen Gesetzentwurf zur allgemeinen Impfpflicht vorzulegen. Die Ampel-Partner allerdings halten daran fest, dass auf Basis fraktionsübergreifender Gruppenanträge im Parlament entschieden werden soll. Diese Entscheidung kann, so mehrere Vertreter der Koalitionäre, auch ohne Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat im ersten Quartal fallen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich kündigte an, dass SPD-Abgeordnete nach der geplanten ersten Orientierungsdebatte im Parlament Ende Januar Eckpunkte für einen Gesetzentwurf vorlegen werden. Das könnte dann als Grundlage für einen Gruppenantrag mit Angehörigen anderer Fraktionen dienen.

Scholz formulierte in seiner ersten Befragung als Kanzler durch die Parlamentarier seine Position. "Ich halte eine Impfpflicht für erforderlich". Sie sollte für alle Erwachsenen gelten und müsste schlank, unbürokratisch und ohne aufwändige Strukturen geschaffen werden. Zugleich handelt es sich aber nach Auffassung des Kanzlers um einer derart grundsätzliche Frage, dass die Parlamentarier darüber ohne Fraktionszwang ganz persönlich nach ihrem Gewissen entscheiden sollten. Dass alle Menschen sich impfen lassen sollten, ist für Scholz keine Frage. "Mit der Entscheidung, sich impfen zu lassen, trifft man eine Entscheidung nicht nur für sich, sondern für 80 Millionen andere".

Für die Union erneuerte der Parlamentarischer Geschäftsführer Thorsten Frei den Vorwurf, Scholz lasse es "in der größten Krise unserer Zeit" an Führung fehlen. Wenn er als Kanzler sich für eine Impfpflicht ausspreche, dann müsse er auch die Kraft haben, mit seiner Regierung einen Gesetzentwurf vorzulegen.

Unterdessen stieg die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen gestern mit 80.430 auf einen neuen Rekordstand – die Inzidenz schritt mit 407,5 Fällen je 100.000 Einwohner die 400er Marke. Scholz bereitet die Bürger darauf vor, dass diese Zahlen unter dem Eindruck der Omikron-Variante noch weiter steigen werden.

Für einen Eklat sorgten zu Beginn der Regierungsbefragung die Mitglieder der AfD-Fraktion. Sie hielten Plakate mit dem Text "Freiheit statt Spaltung" hoch. Daraufhin drohte Parlamentspräsidenten Bärbel Bas (SPD) ihnen den Verweis aus dem Parlamentssaal und ein Ordnungsgeld an.