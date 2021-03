In Israel gibt es den digitalen Impfpass bereits – er ermöglicht die Rückkehr unter anderem in Sportstätten. Foto: dpa

Von Michael Abschlag

Heidelberg. Er könnte der Weg zurück in die Normalität sein: Ein digitaler Impfpass, der den Besitzer als immunisiert ausweist. Er könnte Reisen ermöglichen, vielleicht auch die Türen von Kinos, Restaurants und Kneipen öffnen. Zumindest aber würde er die Arbeit von Ärzten und Gesundheitsbehörden deutlich erleichtern. Deshalb wird inzwischen eifrig darüber diskutiert, auch in der EU und auch in Deutschland.

Im Zollernalbkreis am Rand der Schwäbischen Alb gibt es einen solchen digitalen Impfpass bereits. Er ist weiß, hat Format und Größe einer Scheckkarte und enthält einen QR-Code, der per Smartphone gelesen werden kann. Bürger bekommen ihn auf Wunsch direkt nach der zweiten Impfung ausgestellt – wer schon vor der Einführung des digitalen Passes vollständig geimpft wurde, kann ihn sich nachträglich am Impfzentrum in Meßstetten abholen. "Es gibt vorgedruckte Karten, die im Impfzentrum hinterlegt sind, und der QR-Code sowie die persönlichen Daten und die Informationen zum Impfstoff werden dann draufgedruckt" , erklärt Marisa Hahn von der Pressestelle des Kreises.

Entwickelt wurde das System von der Firma Ubrich in Köln. Ersetzen soll der digitale Impfausweis das kleine gelbe Heft aber nicht. "Aktuell ist der digitale Impfnachweis eine Ergänzung zum gelben Impfausweis" so Hahn. Die digitalisierten Daten hätte man damit immer dabei.

Und wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Hinterlegt sind Name, Impfdatum und Impfstoff. Die vor Ort erfassten Daten würden, so Hahn "kryptografisch signiert und anonymisiert" (also verschlüsselt) und dann "als unveränderbarer Nachweis in mehreren Blockchains hinterlegt" – sprich: in dezentralen Datenbanken, was Manipulationen ausschließt. Durch die digitale Signatur des Kreisimpfzentrums werde "die Integrität und Authentizität sichergestellt und überprüfbar", so Hahn – Fälschungen sind also ausgeschlossen.

Das betont auch Erwin Schneider, Landrat im oberbayerischen Landkreis Altötting. Dort gibt es den digitalen Impfpass bereits seit Januar. "Er ist moderner, er hat ein digitales Format, und vor allem ist er fälschungssicher", erklärt der CSU-Politiker und führt aus: "Den gelben Impfpass können sie bei Amazon für 4,99 Euro kaufen und selbst ausfüllen, und kein Mensch würde das merken." Solange Impfungen eine marginale Rolle spielten, habe das keine große Rolle gespielt. "Aber jetzt geht es um mehr, möglicherweise um Quarantänen bei der Einreise." Manche Länder, aber auch Hotels und Fluggesellschaften, würden darauf Wert legen.

Auch den Altöttinger Impfpass gibt es als Scheckkarte – es reiche aber auch ein Ausdruck des QR-Codes, betont Schneider. "Der lässt sich einscannen und dann lesen und verifizieren. Und man kann den QR-Code natürlich abfotografieren und hat ihn dann auf dem Handy, so wie man das beim Flugticket machen kann."

Sogenannte "Privilegien" bringen beide Impfpässe nicht – die Entscheidung darüber müsse auf Bundesebene fallen, erklärt Marisa Hahn vom Zollernalbkreis. Erwin Schneider glaubt, dass eine Differenzierung kommen könnte, wenn erst einmal alle ein Impfangebot erhalten haben. "Dann könnte man dass so regeln, dass Menschen mit Impfpass etwa in die Allianz-Arena so rein kommen und die anderen einen Test machen müssen", so Schneider.

Anderswo gibt es solche Regeln bereits: Israel etwa hatte schon Anfang März einen "grünen Pass" eingeführt. Mit der Bescheinigung kann man Konzerte besuchen, Theateraufführungen, Fitnesscenter und Schwimmbäder. Bürger, die aus dem Ausland heimkehren, dürfen ins Land, ohne sich in Quarantäne zu begeben.

An dem Vorbild orientiert sich auch die EU: Hier soll zum 1. Juni ein "grüner digitaler Nachweis" kommen. Damit soll zumindest Reisen innerhalb Europas möglich werden. Welche Möglichkeiten die Besitzer haben, sollen die einzelnen Staaten selbst entscheiden. Gut möglich also, dass bis zum Sommer der Urlaub in Spanien oder Griechenland möglich wird – zumindest mit Impfpass.