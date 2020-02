Von Jonas Labrenz und Sören S. Sgries

Heidelberg. Im März geht Richter Christian Mühlhoff in den Ruhestand. Ein bisschen früher als er müsste, gibt der 64-Jährige zu. Aber es sei jetzt an der Zeit – auch, damit Jüngere nachrücken können. Über drei Jahrzehnte lang verkündete Mühlhoff am Landgericht Heidelberg Urteile "im Namen des Volkes" – seit 2000 als Vorsitzender einer Strafkammer.

Doch kann der normale Bürger eigentlich verstehen, wie die Strafen zustande kommen? Manchmal, gesteht Mühlhoff, denke er selbst, "das kann ja wohl nicht wahr sein", wenn er nur die "Rohdaten" eines Urteils höre. Die Hintergründe seien entscheidend.

„Sobald man Verantwortung trägt für das Schicksal eines Menschen, zuckt man doch etwas zusammen“, sagt Richter Christian Mühlhoff über die ersten Urteile. Foto: Philipp Rothe

Herr Mühlhoff, wir haben den Eindruck: Urteile in aufsehenerregenden Fällen werden derzeit in der Öffentlichkeit massiv hinterfragt. Ein Eindruck, den Sie teilen?

Mag sein, dass das so ist. Und ich könnte das gut nachvollziehen. Ein aktuelles Thema: Die RNZ berichtete über einen Mann, der am Amtsgericht Heidelberg wegen Veruntreuung verurteilt wurde. 260.000 Euro Schaden, zwei Jahre mit Bewährung. Da habe auch ich zunächst gedacht: Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber nur aufgrund dieser Rohdaten.

Wer mehr weiß, versteht Urteile besser?

Ja. In der Öffentlichkeit werden die Urteile auch deshalb nicht verstanden, weil niemand – abgesehen von ganz wenigen Zuschauern – die Hauptverhandlung überhaupt mitbekommt. Dann kann man auch nicht nachvollziehen, welche Faktoren alle die Strafe beeinflusst haben. Das kann auch ein journalistischer Artikel nicht in vollem Umfang leisten.

Was müsste man wissen?

Ich könnte mir vorstellen – und das ist jetzt frei erfunden: Der Mann, der da verurteilt wurde, ist vielleicht gesundheitlich angeschlagen. Vielleicht hat er schon erhebliche Schadenswiedergutmachung geleistet. Vielleicht befand er sich in einer persönlichen Krise. Oder die Taten liegen viele Jahre zurück. All das sind Faktoren, aus denen einen Strafe gemildert werden muss.

Und dann wundert sich der Laie.

Natürlich. Und umgekehrt kriegt beispielsweise ein Eierdieb sechs Monate – weil er 25 Mal vorbestraft ist, und schon 24 Jahre im Knast verbracht hat.

Als Jura-Student startet man ja aber auch als "Laie". Gibt es einen Moment, in dem einem bewusst wird, dass intuitive Entscheidungen und Rechtsprechung nicht deckungsgleich sein müssen?

Zweifellos. Als Student, auch als Referendar lernt man im Strafrecht materielles Recht, man lernt Prozessrecht, ohne das im praktischen Fall anwenden zu dürfen. Das kommt erst, wenn Sie zum Richter ernannt werden – und da sieht die Welt plötzlich ganz anders aus.

Hintergrund Glossar Strafrecht Über drei Grundfunktionen des Strafrechts sind die Juristen sich einig: Es soll abschrecken (negative Generalprävention), das Vertrauen in die Geltung der Normen sichern (positive Generalprävention) und resozialisieren (Spezialprävention). Vergeltung wird in der Theorie [+] Lesen Sie mehr Glossar Strafrecht Über drei Grundfunktionen des Strafrechts sind die Juristen sich einig: Es soll abschrecken (negative Generalprävention), das Vertrauen in die Geltung der Normen sichern (positive Generalprävention) und resozialisieren (Spezialprävention). Vergeltung wird in der Theorie abgelehnt, das Bundesverfassungsgericht erkannte sie 1977 aber für die Praxis an: Auch Vergeltung für begangenes Unrecht werde als Aspekt einer "angemessenen Strafsanktion" bezeichnet. Strafrahmen Der Strafrahmen ergibt sich aus dem Gesetz. Bei der Strafzumessung wird das verschuldete Unrecht der Tat gewichtet und in ein bestimmtes Strafmaß umgesetzt. Bei der Festlegung der Art und der Höhe der Strafe orientiert sich das Gericht an dem gesetzlichen Strafrahmen. Dieser legt die Eckpunkte fest, innerhalb derer die zu verhängende Strafe gefunden werden muss. Strafmilderungen und Strafschärfungen können den gesetzlichen Strafrahmen verschieben, wenn beispielsweise bei einem Raub eine Waffe verwendet wird. "Im Namen des Volkes" Die Formel, die den Urteilen vorangestellt wird, soll verdeutlichen, dass die Rechtsprechung wie alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht und das Urteil dem als Gesetz formulierten Willen des Staatsvolks entspricht. "Im Namen des Volkes" meint dagegen nicht, dass es bei Urteilen eine Abhängigkeit von der Volksmeinung gibt. "Gesundes Volksempfinden" Mit dem Begriff "gesundes Volksempfinden" war unter den Nationalsozialisten jeder Schutz der liberalen Rechtstradition beseitigt worden. § 2 Abs. 1 StGB gab damals vor: "Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt oder die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach gesundem Volksempfinden Bestrafung verdient." Bewährung Wessen Strafe auf Bewährung ausgesetzt wird, muss nicht ins Gefängnis, wenn er während der Bewährungsfrist die verhängten Auflagen erfüllt. Bewährung ist nur bei Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren möglich und wenn der Richter es für wahrscheinlich hält, dass der Täter künftig keine Straftaten mehr begehen wird. Schöffen Schöffen nehmen an der Hauptverhandlung in gleichem Umfang und mit gleicher Stimme teil wie die Berufsrichter. Daraus folgt, dass sie die gleiche Verantwortung für die Entscheidungen tragen wie sie. Beim Schöffengericht, wo nur ein Berufsrichter und zwei Schöffen urteilen, können sie ihn theoretisch überstimmen. jola

Wie nämlich?

Ich habe es gemerkt bei unseren Schöffen, den Laienrichtern. Sie kommen am Anfang auch mit ganz anderen Vorstellungen hierher. Erst im Laufe der Zeit merken sie, worauf man achten muss – und sie verstehen es und sehen es ein. Sobald man Verantwortung trägt für das Schicksal eines Menschen, zuckt man doch etwas zusammen, wenn es dann um zehn Jahre Haft oder Sicherungsverwahrung geht.

Urteilt man als Richter dann auch milder, weil man diese Verantwortung spürt?

Man muss sich trotzdem immer vor Augen führen, was für ein Mensch vor einem sitzt – nämlich einer, der sich möglicherweise ganz schwerwiegend an seinen Mitbürgern vergangen hat. Wenn jemand ein ganz übles Sexualverbrechen begangen hat, aber ansonsten eine vorzügliche Vita, kann ich nicht sagen: Wegen der Pluspunkte gibt es zwei Jahre mit Bewährung. Das geht nicht.

Schauen wir mal auf das Strafmaß: Wenn der Laie abwägt, was schlimmer ist – die Vergewaltigung oder der Banküberfall – dann ist das Urteil recht klar: die Vergewaltigung.

Das würde ich durchaus auch so sehen. Wir müssen aber den gesetzlichen Rahmen beachten. Für einen schweren Raubüberfall ist eine Mindeststrafe von fünf Jahren vorgesehen. Die Vergewaltigung fängt bei zwei Jahren an. Hinzu kommt: Banküberfälle laufen im Prinzip immer nach dem gleichen Schema ab. Entsprechend kann man da die Urteile sprechen. Bei Vergewaltigungen sieht es ganz anders aus.

Wodurch zeichnen sich solche Vergewaltigungsfälle aus?

Der Laie stellt sich ja gern den Sittenstrolch vor, der abends oder nachts am Feldesrand lauert und über die einsame Joggerin herfällt. In so einem Fall gibt es mit Sicherheit auch fünf Jahre oder mehr.

Aber das ist nicht der typische Vergewaltigungsfall, der bei Ihnen vor Gericht landet?

Nein. Häufiger kommen genau die Fälle vor, die für ein Gericht auch die schwierigsten sind: Sexuelle Handlungen zwischen zwei Personen, die einander kennen. Die Beziehung kriselt. Und dann sagt er – so stereotyp kann man das sagen –, alles war freiwillig. Sie sagt: erzwungen. Da niemand dabei war, stellt sich dann die Frage: Wem glauben wir?

Wer hat die besseren Chancen?

In der weit überwiegenden Anzahl der Fälle sind wir den Frauen gefolgt – weil die Umstände ihre Angaben stützten. Bei der Strafzumessung spielen dann wieder verschiedene Tatumstände eine Rolle, die wir zwar im Detail gar nicht mehr nachvollziehen können – zugunsten des Angeklagten aber aufgrund des Zweifelsgrundsatzes unterstellen müssen. Und deshalb landet man dann oft bei Strafen, die solche von Bankräubern signifikant unterschreiten.

Also: Wenn es Aussage gegen Aussage steht, entscheiden Sie nicht "im Zweifel für den Angeklagten"?

Nein. Wenn Aussage gegen Aussage steht, heißt das nicht, dass der Angeklagte freigesprochen wird. Wir schauen auf die Aussagen: Sind sie detailliert? Widerspruchsfrei? Dann ergibt sich meist zwischen beiden Aussagen schon ein Ungleichgewicht. Dann schauen wir, ob etwas anderes die Aussagen stützt – beispielsweise Verletzungen, die sich mit einvernehmlichem Sexualverkehr nur schwer in Einklang bringen lassen. Womöglich muss man auch ins Vorleben der Beteiligten blicken – da geht es dann um die Glaubwürdigkeit.

Halten Sie die Strafrahmen, die vorgegeben sind, denn grundsätzlich für plausibel – auch in Relation zueinander?

Gerade bei Körperverletzung habe ich früher auch mal gesagt, "Das kann nicht sein" – aber das ist vor etlichen Jahren geändert worden. Die Strafe für gefährliche Körperverletzung reicht bis zehn Jahre und damit doppelt so weit wie beim Betrug und Diebstahl in einfacher Form. Das halte ich für angemessen.

Wenn Sie einen konkreten Strafrahmen haben: Wie gehen Sie vor, dass Sie in der Spannweite das richtige Maß finden?

Ich habe beispielsweise Vergleichsfälle von früher. Am eindeutigsten ist es eigentlich bei den Betäubungsmittelsachen. Ich habe mir regelrecht Listen angefertigt: Drogenart, Menge, Qualität – und daran kann man sich wunderbar orientieren.

Besonders heikel sind, Sie haben es schon gesagt, Sexualstraftaten zu beurteilen. Bei einem aktuellen Fall, der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung vor einer Freiburger Disco, kommt noch eine aufgeheizte öffentliche Debatte hinzu. Was bedeutet das für einen Prozess?

Das kann ich selber nur als Außenstehender beurteilen. Ich habe das bei Verfahren dieser Art nie erlebt. Ich kann nur sagen: Ich beneide die Kolleginnen und Kollegen nicht. Ich könnte mir schon denken, dass da ein erheblicher Druck besteht, von dem man sich aufgrund seiner beruflichen Kompetenz frei machen muss, sonst kann man das nicht adäquat lösen.

Empörungswellen in den Sozialen Medien, wo sehr viele Gerüchte breit gestreut werden – macht so etwas es einem besonders schwer im Gerichtssaal?

Wenn ich von mir ausgehe: Man macht sich davon frei. Bestimmte Medien, die nehme ich gar nicht erst zur Kenntnis. Boulevardzeitungen, Facebook, Instagram – das rauscht an mir vorbei.

Beeinflusst das weitere Prozessbeteiligte? Zeugen?

Wenn eine Zeugenaussage in der Hauptverhandlung signifikant abweicht von früheren Angaben des selben Zeugen bei der Polizei, dann fragen wir natürlich nach. Das wird hinterher von uns bei der Frage nach der Glaubwürdigkeit der Aussage gewürdigt. Wenn alle plötzlich eine übereinstimmende Version von sich geben, dann ist das nicht unbedingt glaubhaft.

Bei Bewährungsstrafen ist die Wahrnehmung oft: Da hat jemand eine Straftat begangen, am Ende steht ein Urteil auf dem Papier – eigentlich passiert aber nichts.

Das stimmt ja nicht. Er hat die Strafe. Er muss sie lediglich nicht direkt verbüßen. Das schlimme Ende kann noch kommen, wenn die Bewährung aus welchen Gründen auch immer widerrufen wird. Richtig ist, dass die Strafe erlassen wird, wenn während der Bewährungszeit nichts passiert. Wir haben aber die Möglichkeit – und von der machen wir auch regelmäßig Gebrauch –, dass wir im Sinne einer Denkzettelfunktion weitere Sanktionen verhängen können. Eine Geldauflage zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung, Schmerzensgeld, gemeinnützige Arbeit, verpflichtende Therapien – all das können wir machen.

Aber solche Auflagen gibt es ja nicht zwangsläufig.

Da haben Sie Recht, dann endet das Verfahren für den Betreffenden, wenn er die Bewährungszeit anstandslos durchsteht, ohne jede fühlbare Beeinträchtigung. Das machen wir gelegentlich auch, etwa wenn das Verfahren selbst für den Angeklagten schon erhebliche Nachteile mit sich brachte. Zum Beispiel, wenn der jetzt in der Öffentlichkeit am Pranger steht, nicht unbedingt medial, aber in seinem Bekanntenkreis.

Wie häufig kommt das vor?

Sie können sich vielleicht noch an den mittlerweile verstorbenen Minister Wolfgang Fürniß erinnern? Den haben wir wegen etlicher Betrügereien zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das war zur damaligen Zeit, angesichts der Schäden, die der angerichtet hatte, eine vergleichsweise moderate Strafe. Wir hatten in der Strafzumessung auch berücksichtigt, dass der Herr Fürniß sich in Wiesloch nicht mehr blicken lassen durfte.

Selbst schuld.

Ja, natürlich. Sein Problem, wenn er seine Freunde betrügt. Trotzdem war er ein sozialer Paria geworden, musste seine Zelte hier abbrechen. Das trifft ihn. Und das haben wir – nicht im Rahmen einer Bewährungsstrafe, das war hier indiskutabel – im Rahmen der Strafzumessung zu seinen Gunsten berücksichtigt.

Die abschreckende Wirkung eines Urteils geht aber verloren, wenn Bewährungsstrafe am Ende steht.

Wenn das Leute sind in einem Umfeld, das gemeinhin als integer bezeichnet werden kann, dann schreckt das ab. Da schreckt auch eine Geldstrafe ab.

Wie oft geht man als Richter nach Hause, nachdem man ein Urteil gesprochen hat und sagt dann nach einer, nach zwei Wochen: Da hätte ich vielleicht doch härter, milder, anders urteilen können?

Da fällt mir jetzt eigentlich nichts zu ein. Ein Beispiel gibt es, das ja, aber sonst, eher nicht.

Was für ein Fall war das?

Wir hatten vor vielen Jahren beim Schwurgericht einen Fall, da hat jemand nach einer längeren Ehekrise und nach einem Streit seine Ehefrau umgebracht. Ein ausgesprochen integrer, eloquenter Angeklagter, bei dem nichts – abgesehen von dieser Tat – vom Lebensweg her zu beanstanden gewesen wäre: Der hat uns, nun, nicht eingewickelt, aber beeindruckt. Da ist eine Strafe rausgekommen, wo wir im Nachhinein gesagt haben: Es hätte schon mehr werden müssen.

Wird man auf so etwas nicht vorbereitet, psychologisch geschult?

Direkte fachliche Beratung gibt es nicht. Beim Landgericht haben Sie aber den Vorteil, dass Sie als junger Richter in eine Strafkammer kommen. Persönlich fangen Sie da bei Null an – aber der Spruchkörper, in dem Sie sind, der verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung, die immer weiterentwickelt wird. Junge Kolleginnen und Kollegen werden von ihren Vorsitzenden Richtern angeleitet.

Und zweifelt man nicht an seinem Urteil, wenn ein Angeklagter das zweite Mal vor einem sitzt?

Das kommt zum Glück sehr selten vor. Das waren meist Täter im kleineren Bereich bei den Berufungsverfahren. Bei den großen Sachen habe ich keinen wiedergesehen.