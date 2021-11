Von Ulrich Krökel, RNZ Warschau

Warschau/Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt es. Der französische Präsident Emmanuel Macron auch. Und der polnische Premier Mateusz Morawiecki sowieso. "Hybride Kriegsführung." Diesen Vorwurf erheben europäische Politiker derzeit immer öfter. Sie richten ihn an den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, aber mehr noch an Kremlchef Wladimir Putin. Demnach ist es der russische Präsident, der das Flüchtlingsdrama an der Grenze zwischen Polen und Belarus steuert – mit dem Ziel, die EU zu destabilisieren.

Genau das, eine Aggression mit irregulären, oft nicht-militärischen Mitteln, meint der Begriff "Hybridkrieg". Dazu gehören etwa Cyber-Angriffe von Kriminellen, die der Staat gewähren lässt. Aber auch militärische Drohgebärden wie der jüngste Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine zählen dazu. Der Übergang zum echten Krieg ist also fließend.

Ein Forscherteam der sicherheitspolitischen Denkfabrik SWP in Berlin analysierte die aktuelle Migrationskrise an der EU-Außengrenze kürzlich so: "Putin sieht in Lukaschenkos Erpressungsversuch eine weitere Chance, die Spaltung der EU zu vertiefen." Dass es um Destabilisierung geht, davon zeugen auch die Desinformationskampagnen, die der Kreml regelmäßig in westlichen EU-Staaten lanciert. Insbesondere in Deutschland. Zuletzt schlug der Auswärtige Dienst der EU im März Alarm. Damals präsentierten die Brüsseler Diplomaten zahlreiche Belege für eine "systematische Offensive" in Deutschland. Demnach haben russische Politiker und Medien seit 2015 in mehr als 700 Fällen Falschnachrichten verbreitet, deren zentrales Ziel es war, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die Kampagne begann also kurz nach der Krim-Annexion.

Auch in der aktuellen Krise an der polnischen Ostgrenze steht Deutschland, der größte und wirtschaftlich stärkste EU-Staat, besonders im Fokus. Davon zeugen nicht nur die "Germany, Germany"-Rufe der Menschen, die aus dem Nahen Osten nach Belarus gelockt und an die Grenze gebracht wurden. Lukaschenko selbst sagt: "Es geht nicht um Polen. Es geht um Deutschland." Viel spricht dafür, dass die Strategen in Minsk und Moskau die Flüchtlingskrise von 2015 analysiert und ihre Schlüsse daraus gezogen haben. So verwies Putin zuletzt auf das EU-Türkei-Abkommen von 2016. Damals sei viel Geld nach Ankara geflossen. Nun solle die EU für Lukaschenkos "Flüchtlingshilfe" zahlen. Putin hat die Migration offenbar als das effektivste Mittel zur Destabilisierung der EU ausgemacht.

So ist es auch kaum ein Zufall, dass der Kreml seit Jahren enge Beziehungen zu rechtspopulistischen Parteien in der EU pflegt. Und das betrifft keineswegs nur die deutsche AfD. Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen erhielt 2014 einen Millionenkredit von einer russischen Bank mit Verbindungen in den Kreml. Die österreichische FPÖ und die italienische Lega von Matteo Salvini schlossen sogar Kooperationsabkommen mit der Kremlpartei "Einiges Russland". Um Sonderbeziehungen geht es auch in der Energiepolitik, die der zweite wichtige Hebel für Putin, um die EU zu spalten. Am deutlichsten zeigt sich das im jahrelangen Streit um die Ostseepipeline Nord Stream II, die vom nordrussischen Wyborg nach Mecklenburg-Vorpommern führt – am Baltikum und Polen vorbei.

Dabei ist es gar nicht die entscheidende Frage, ob Putin bereit ist, Gas als "Waffe" einzusetzen und die EU mit Lieferstopps zu erpressen. Selbst die meisten Nord-Stream-Kritiker gestehen zu, dass Russland grundsätzlich ein zuverlässiger Lieferant ist. Ein viel wichtigerer Faktor ist aber der Dauerstreit in Europa, den das Nord-Stream-Projekt erzeugt hat. Vor allem in Polen, aber auch im Baltikum und der Ukraine sieht man in der Pipeline eine Neuauflage deutsch-russischer Sonderbeziehungen. Historische Ängste spielen dabei eine enorme Rolle. In der westeuropäischen Debatte werden diese "weichen Faktoren" notorisch unterschätzt. Putin dagegen schürt diese Ängste gezielt. Zuletzt verharmloste er sogar den Hitler-Stalin-Pakt von 1939 und wies Polen eine Mitschuld am Zweiten Weltkrieg zu.