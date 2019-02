Von Benjamin Auber

Leutershausen. Hubert Aiwanger (48) ist Bundesvorsitzender der Freien Wähler und bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Die RNZ traf Aiwanger am Rande einer Veranstaltung der Freien Wähler in Leutershausen.

Herr Aiwanger, im Eiltempo haben Sie die Koalition mit der CSU in Bayern auf die Beine gestellt. Sind Sie damit nur der Mehrheitsbeschaffer einer kränkelnden CSU?

Im Gegenteil. In den Koalitionsverhandlungen haben wir sehr viele Themen der Freien Wähler durchgesetzt, wie beispielsweise eine weitgehend beitragsfreie Kinderbetreuung und mehr Lehrer. Das wäre ohne Beteiligung der Freien Wähler nicht möglich gewesen. Klar kommen wir beide aus dem bürgerlichen Lager und sind damit keine ideologischen Gegner. Deswegen ist auch mal möglich, dass sich eine Koalition schnell findet ohne monatelang öffentlich zu streiten.

Sie sind seit knapp drei Monaten Wirtschaftsminister. Was war für Sie zu Beginn der wichtigste Schritt?

Ganz klar liegt der Mittelstand im Fokus. Außerdem habe ich ein Programm für die Modernisierung und den Erhalt von Dorfgaststätten aufgelegt, damit wir die Gasthäuser als Seele unserer Dörfer erhalten können. Die Energiewende liegt mir sehr am Herzen, deswegen habe ich einen Energiegipfel einberufen, um gemeinsames Handeln zu erreichen.

Zuletzt haben Sie sich aber gegen eine zweite Stromtrasse nach Bayern ausgesprochen. Bremsen Sie damit die Energiewende?

Wenn wir eine regionale Energiewende wollen, brauchen wir keine zusätzlichen überregionalen Trassen quer durch Deutschland. Wir müssen den Strom mehr vor Ort erzeugen und kurzfristige Versorgungslücken mit Gaskraftwerken schließen. Damit sichern wir die Versorgungssicherheit im Süden und sind nicht von Windkraft und Kohle aus dem Norden abhängig.

Wie wollen Sie die Energiewende bundesweit schultern?

Wir brauchen ein schlüssiges Gesamtkonzept. Momentan gleicht die Situation eher einer Flickschusterei. Beispielsweise müssen wir bei größeren Photovoltaik-Flächen, den Eigenverbrauch ohne staatlichen Zugriff zulassen sowie Blockheizkraftwerke und Kraftwärmekopplung stärker einsetzen. Diese rentablen Maßnahmen sollten wir besser bewerben und gemeinsam mit dem Mittelstand und den Bürgern umsetzen. Der Bundesgesetzgeber muss hierzu bessere Rahmenbedingungen zulassen.

Sie sind gegen Tempolimits, zweifeln an Stickoxiden-Grenzwerten und deren Messung und sprechen sich vehement gegen eine Maut aus. Wo bleibt das ökologische Profil?

Eine Politik, die nur einseitig gegen das Auto gerichtet ist, schadet dem Land. Damit gewinnen wir für die Umwelt nichts, wenn wir den Durchbruch von chinesischen Elektroautos erzwingen und am Ende den Strom aus Braunkohlekraftwerken importieren müssen. Wenn wir die Energiewende erfolgreich anpacken, ist das der größte Beitrag zum Klimaschutz. Gleichzeitig müssen wir die bäuerliche Landwirtschaft unbedingt erhalten, um gleichzeitig etwas für den Artenschutz zu tun. Große Agrarindustrien sollten sich nicht ausbreiten.

Die Europawahl steht vor der Tür. Wenn die Wähler ihr Kreuz bei den Freien Wählern machen, wird dann Euro-Skeptikern eine Stimme gegeben?

Nein, aber wir kritisieren trotzdem viele Dinge, die in der EU ablaufen, weil wir Europa lieben. Überzogene Bürokratie aus Brüssel, die die Bürger in die Arme von Europa-Gegnern treiben, müssen wir zurückdrängen. Eine pro-europäische Gesinnung müssen wir leben, indem wir ein Europa der Regionen fördern und Bürger so wenig wie möglich bevormundet werden. Wenn nicht, dann treten künftig noch mehr Länder aus der EU aus.

Die Pläne von Emmanuel Macron bezüglich eines gemeinsamen EU-Haushalts lehnen Sie ab. Nicht lieber doch mehr Europa wagen?

Mehr Europa heißt in meinen Augen, dass die Menschen den europäischen Gedanken gut finden müssen. Wenn die EU immer übergriffiger in Landeshaushalte eingreift und die Wirtschaftskraft der starken Länder abzapfen will um andernorts Misswirtschaft zu subventionieren, dann befördert diese Politik die Ablehnung der EU und ist europafeindlich. Eine zentralistische Europa-Politik wird Europa zerstören.

Die Freien Wähler sind als politische Gemeinschaft gespalten. Bleiben die Freien Wähler damit nur eine bayerische Regionalpartei und können auf Bundesebene nichts gewinnen?

Wir Freien Wähler sind nicht wie andere Parteien von oben gegründet, sondern sind von unten historisch gewachsen. Regional unterschiedlich, teilweise nicht mal mit einheitlichem Namen. Jetzt geht es darum, diese freie Wählerschaft besser zu vernetzen ohne die regionale Identität aufzugeben. Das kann man mit Europa vergleichen. Zu viel Zentralismus ist fehl am Platz und darum brauchen wir auch keine Einheitspartei zu sein. Trotzdem müssen wir uns auf einen Mindestnenner einigen, um gemeinsam erfolgreich zu sein, wie bei Themen, dass die öffentliche Daseinsvorsorge nicht privatisiert wird, eine gesunde Umwelt, handlungsfähige Kommunen und ein starker Mittelstand bewahrt wird. Die Freien Wähler könnten dann ihren Sachverstand für unser Land ausspielen, wenn Sie dezentral, aber vernetzt bei allen Wahlen antreten. Dafür kämpfe ich. Es ist schade, wenn der gesunde Menschenverstand der Freien Wähler am Spielfeldrand sitzt und radikale Parteien das Spiel bestimmen.

In der Bundespolitik decken einige Parteien konservative Werte ab. Wozu brauchen wir dann noch die Freien Wähler in Berlin?

Nicht eine zusätzliche Partei im politischen Links-Rechts-Spektrum ist entscheidend, sondern der andere Politik-Stil der Freien Wähler. Dieses bürgernahe, vernünftige Denken von unten nach oben brauchen wir mehr auch auf Landes- und Bundesebene, um sich den Themen der kleinen Leute vor Ort anzunehmen. Wir sind von Bürgern vor Ort gegründet und nicht von großen Parteivorsitzenden, die abgehobene Politik machen. Das ist der beste Ansatz und damit können wir die Bürger wieder mit der Politik versöhnen. Wenn wir die Bürger ernst nehmen und ehrliche Kritik an Fehlentwicklungen im Land nicht zur Seite schieben, dann werden radikale Parteien eine viel kleinere Rolle spielen.