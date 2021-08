Heidelberg/Krakau. (we) Als vor sechs Jahren der 2. August vom EU-Parlament als "Europäischer Holocaust-Gedenktag für die Sinti und Roma" anerkannt wurde, da keimte die Hoffnung auf, dass alle Mitgliedstaaten bereit sind, Konsequenzen aus der unheilvollen Geschichte zu ziehen, der 500.000 Menschen der Minderheit zum Opfer fielen. Es war jener 2. August vor 77 Jahren, als die letzten 4300 Sinti und Roma im Konzentrations-und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von der SS ermordet wurden. Erinnert wird an den "beispiellosen industriellen Völkermord" der Nazis und ihrer Helfer alljährlich vom Heidelberger Dokumentation-und Kulturzentrum und dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma.

Für dessen Vorsitzenden, Romani Rose, muss sich dieses Erinnern auch in der aktuellen Politik niederschlagen. Deshalb appellierte er in seiner jüngsten Rede in Auschwitz, "unsere Stimme gegen den heute wieder um sich greifenden, mörderischen Rassismus mit seinen zahlreichen Toten zu erheben". Und er hat dabei die Europäische Union im Blick, wenn er über die Situation der Nachfahren der Opfer spricht. So seien Sinti und Roma in Europa vermehrt willkürlicher Polizeigewalt ausgeliefert, müssten in den Slums in Mittel- und Südosteuropa in menschenunwürdigen Verhältnissen leben, würden in den Bereichen Bildung, Wohnen, Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmarkt ausgegrenzt.

Rose nennt das "Apartheid vor unserer Haustür", für die die Regierungen die Verantwortung tragen. Dazu versickerten von der EU bereitgestellte Hilfsgelder durch Korruption, ohne dass sie die Betroffenen erreichten. Der Zentralratsvorsitzende: "77 Jahre nach den Ereignissen vom 2. August 1944 ist dieser Zustand ein Skandal und ich appelliere an die Regierungen, aufgrund der Geschichte Europas, hier Verantwortung zu übernehmen und diesen rassistischen und unwürdigen Verhältnissen entgegenzuwirken".

Besorgt zeigte sich auch die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, in ihrer Videobotschaft zur Gedenkfeier: " Wenn wir uns in Europa umschauen, dann müssen wir die Sorge haben, dass die Lage eher schlimmer wird als besser. Und dass manche aus der schrecklichen Geschichte eben nicht gelernt haben".

Nach Ansicht von Rose dürfe dabei die Europäische Union allerdings nicht tatenlos zusehen, sondern müsse hier mit "aller Macht handeln" und alle "rechtsstaatlichen Mittel" einsetzen, wenn die Werte, auf denen die Europäische Union fuße, wie Gleichheit vor dem Gesetz, individuelle Freiheit, Menschenwürde, ausgehöhlt und zerstört würden. Dabei forderte er auch ein stärkeres Engagement Deutschlands. "Der Versuch einiger Mitgliedsstaaten, die Gewaltenteilung, das grundlegende Prinzip des Rechtsstaates aufzuweichen, macht fassungslos – gerade nach den Erfahrungen der Menschheitsverbrechen der Nazis", beklagte er jetzt im ehemaligen Vernichtungslager. Schließlich gehe es im Kampf gegen Antiziganismus und Antisemitismus nicht um die Rechte von Minderheiten, sondern um die Verteidigung unseres demokratischen Rechtsstaates.

In Auschwitz-Birkenau wurde Romani Rose bei der Gedenkfeier, die zeitgleich zur virtuellen Veranstaltung lief, für seinen "unermüdlichen Einsatz für die Aufarbeitung des Holocaust und die Aufklärung über diesen Teil der deutschen und europäischen Geschichte" ausgezeichnet. Aus den Händen des Direktors des Museum Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywinski, erhielt er die Auszeichnung "Light of Remembrance" (Licht der Erinnerung). Unter den bislang fünf Geehrten sind der ehemalige polnische Außenminister Władysław Bartoszewski und der französische Historiker und "Nazijäger" Serge Klarsfeld.