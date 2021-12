Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Annette Kurschus ist seit November Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD).

Das zweite Jahr Weihnachten unter Corona-Bedingungen. Was sagen Sie den Menschen, die genervt sind, resignieren, nicht mehr können und vereinsamen?

Ich höre Ihnen zunächst einmal zu. Es ist wichtig, dass sie sagen können, was sie belastet. Leid und Elend müssen ausgesprochen werden, vor Menschen und auch vor Gott. Und ich will ihnen die adventliche Botschaft mitgeben, dass Gott unterwegs ist zu uns, dass er in diese verletzte Welt kommt und auch in jedes erschöpfte, kleine Leben. Gott ist verletzlicher Mensch geworden. Und ich bin gewiss: Wann, wenn nicht jetzt, teilt er das zurzeit so besonders mühsame Leben mit uns.

Was läuft im Moment falsch in unserer Gesellschaft angesichts von immer mehr Hass, Hetze und Spaltungstendenzen?

Viele reden von Spaltung, reden sie geradezu herbei, der Begriff wird längst inflationär gebraucht. Mich interessiert vielmehr, wie wir dem entgegenwirken, also Menschen zusammenbringen können, so dass nicht jeder nur auf das Seine blickt, sondern auch den anderen Menschen sieht. Das ist gerade in diesen Zeiten dringend notwendig, und dafür macht sich Kirche in besonderer Weise stark. Wie geht es dem Menschen neben mir, der vielleicht noch viel schlechter dran ist als ich? Diesen Blick braucht unsere ganze Gesellschaft.

Hat die Pandemie unsere Gesellschaft zum Schlechten verändert?

Ich nehme wahr, dass wir wie nie zuvor – und zwar als Kollektiv – unsere Verletzlichkeit spüren. Uns wird hautnah bewusst, wie wenig wir wirklich im Griff haben, wir fühlen uns hier und da ohnmächtig. Dieses Gefühl macht Menschen gereizt, dünnhäutig, aggressiv. Das spüre ich bei anderen, das spüre ich auch bei mir selbst. Zugleich beobachte ich, wie mitten in dieser Atmosphäre von Verletzlichkeit auch Fürsorge und Hilfsbereitschaft wachsen. Eines hat wohl mit dem anderen zu tun.

Wie geht man um mit einer wachsenden Aggressivität, wenn die Menschen nicht mehr einander zuhören, sondern verbal aufeinander einschlagen?

Wir alle sind aufgefordert, das zu unterbrechen und nicht Gleiches mit Gleichem zurückzuzahlen. Die Spirale der Selbstbezogenheit kann nur aufgehalten werden, wenn es Menschen gibt, die sagen: "Stopp, ich höre Dir zu. Was genau macht Dir Sorgen? Wie können wir einen Weg finden heraus aus dem Gefängnis der eigenen Angst?" Hierhin gehört auch die Frage: "Was nimmt der andere Dir denn wirklich weg?"

Teilen Sie den Eindruck, dass die Politik die Schwachen zunehmend aus den Augen verliert?

Dieses Phänomen beschränkt sich nicht auf die Politik. Ich beobachte allgemein in unserer Gesellschaft, auch hier und da in unserer Kirche, nicht zuletzt bei mir selber, dass wir sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Darauf ruht kein Heil. Die Schwächsten in unserer Nähe brauchen unseren Blick, unsere Liebe und Fürsorge.

Ganz konkret: Wir sehen Bilder von frierenden Flüchtlingen an der Grenze von Belarus zu Polen, von ertrunkenen Menschen im Mittelmeer, im Ärmelkanal. Verschwindet das zu schnell aus den Schlagzeilen?

Ich bin erschüttert von den Bildern, die wir von der belarussische-polnischen Grenze sehen. Mich empört, dass Menschen weggesperrt werden, die sich für die Menschenrechte einsetzen. Solche Erschütterung und Empörung teilen viele. Ich höre auch den entsetzten Aufschrei über ertrunkene Flüchtlinge. Das Elend wird sehr wohl gesehen und gehört und ernstgenommen; doch jede neue Not lässt die andere in Hintergrund treten. Es fehlt meines Erachtens nicht an Mitmenschlichkeit. Eher herrscht das Gefühl vor: Das wird mir zu viel, dieses gehäufte Elend in der Welt, ich muss es mir vom Leib halten, sonst halte ich die Bilder nicht aus.

Woraus können die Menschen Hoffnung schöpfen in diesen düsteren Zeiten?

Ich glaube als Christin an einen Gott, der Mensch unter Menschen wurde, und zwar als Säugling, als zutiefst verletzlicher und hilfsbedürftiger Mensch. Darin liegt für mich eine große Verheißung. Dieser Gott, der als verletzliches Kind zur Welt kam, ist durchs Leben gegangen, am Kreuz gelandet und schließlich zu neuem Leben durchgedrungen. Daraus schöpfe ich die Zuversicht, dass in der Verletzlichkeit, die auch mein Leben ausmacht, eine lebendige, verwandelnde Kraft liegt. Was wir derzeit erleben, wird nicht das Ende sein. Es wird Neues entstehen.