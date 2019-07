Die Wirtinnen und Wirte des ehemaligen Kneipenkollektivs treffen sich schon am Freitag "bei Fethi", dem heutigen "Löwenkeller". Die ehemaligen Gäste sind dann zum "Löwenkeller"-Jubiläum am Samstag, 13. Juli, eingeladen. Um 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im gleichnamigen Restaurant in der Rohrbacher Straße 92. Danach sind kommunikative Spaziergänge möglich, zum Beispiel über den schönen Bergfriedhof zum Bierhelderhof. Um 19 Uhr folgt die "symbolische Wiedereröffnung der Kneipe nach 40 Jahren". Die Nachbarn werden wie früher "eingeweiht beziehungsweise vorgewarnt". Später heißt es dann: "Stories von damals", und es darf auch gerne Liedgut von "damals" gesungen werden. (ark)