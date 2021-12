Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Seit 17 Jahren ist Helge Braun Kreisvorsitzender der CDU Gießen. Die Öffentlichkeit kennt den gelernten Anästhesisten vor allem als den letzten Kanzleramtsminister von Angela Merkel. In den kommenden Wochen ringt er mit Friedrich Merz und Norbert Röttgen um die Gunst der CDU-Mitglieder: Braun, 49, kandidiert für den Parteivorsitz.

Helge Braun. Foto: dpa

Herr Braun, verzeihen Sie, wenn ich sage: Als parteipolitisches Schlachtross sind Sie bislang nicht aufgefallen?

Das ist bezogen auf meine Regierungstätigkeit richtig. Meine parteipolitische Erfahrung habe ich bislang vor allem als Kreis- und Bezirksvorsitzender gemacht. Genau diese Basiserfahrung will ich jetzt einbringen, in Verbindung mit der Hauptstadterfahrung auf der Regierungsebene in den letzten Jahren.

Sie waren im Kanzleramt ein Organisator der Regierungsarbeit. Was befähigt Sie dazu, jetzt die Partei anzuführen?

Es kommt jetzt darauf an, dass wir die CDU organisatorisch erneuern und uns Gedanken darüber machen, wie wir unsere Mitglieder besser einbinden und wie wir Neumitglieder gewinnen. Wichtig ist auch eine klare inhaltliche Positionsbestimmung. Meine breite inhaltliche Befassung der letzten Jahre kann helfen, das Profil der CDU in Abgrenzung von der neuen Ampelregierung zu definieren.

Wohin wollen Sie die Partei inhaltlich führen?

Die CDU ist nach ihrem Verständnis eine Volkspartei, sie hat konservative, liberale und soziale Wurzeln. Wenn man so lang in Koalitionsregierungen ist, leidet dieses Profil. Deshalb gibt es eine große Sehnsucht, dass wir zum Beispiel bei der inneren Sicherheit klarmachen, wofür die CDU steht. Dazu gehört aber auch, dass wir viele Wähler an SPD und Grüne verloren haben. Die CDU muss deutlich machen: Wir sind die Partei der fleißigen Menschen im Land. Wir sorgen uns um Sicherheit der Arbeitsplätze, der Altersversorgung oder darum, dass Wohneigentum erreichbar, Mieten und Energiepreise bezahlbar bleiben. Das ist im Wahlkampf so nicht rübergekommen.

Die CDU soll also noch grüner und roter werden?

Nein, wir müssen unsere konservativen Wurzeln genauso wie unsere sozialen und liberalen stärken. Die CDU ist die Partei der Mitte. Sie muss als Union auftreten und ihre verschiedenen Wurzeln in ihrer Kombination als Stärke verstehen.

Was haben Sie von Angela Merkel gelernt? Was werden Sie anders machen?

Die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, ist Oppositionsarbeit. Das ist etwas fundamental Anderes als die letzten 16 Jahre. Die Frage ist: Wie sieht Oppositionsarbeit 2022 einer modernen Volkspartei aus, noch dazu in der Sonderrolle, dass sie gemeinsam mit Parteien in der Opposition ist, mit denen wir nicht zusammenarbeiten? Das hat es so noch nicht gegeben. Deshalb ist meine Vorstellung von der CDU der Zukunft eine ganze andere als die Parteiarbeit der Vergangenheit, gleich unter welchem Vorsitzenden.

Friedrich Merz war schon Oppositionsführer, Norbert Röttgen zuletzt hauptsächlich Parlamentarier. Sie nicht ...

Ich habe dem Bundestag erstmals 2002 angehört. Ich habe auch Oppositionserfahrung gemacht. Ich glaube, was jetzt ansteht und wichtig ist, ist Erfahrung in der praktischen Parteiarbeit. Ein klare Abgrenzung von der Ampel in der inneren Sicherheit, in der Gesellschaftspolitik, das ist einfach. Das Schwierigste ist, einen neuen Stil zu finden, mit dem die CDU auch verschiedene Gesichter so sichtbar macht, dass wir verlorene Wähler zurückgewinnen und neue Wählergruppen erschließen. Die Zeit, in der nur einer sagt, wo es langgeht, ist in einer modernen Volkspartei nicht mehr zeitgemäß.

Sind Sie der bessere Teamplayer?

Zumindest viele, die mich unterstützen, bauen darauf. Das ist für mich auch die Verpflichtung, dass wir ein starkes und breites Team aufbauen, in dem viele glänzen können. So würde ich mich als Vorsitzender begreifen. Deswegen habe ich auch gesagt: Wir brauchen schnell wieder den Schulterschluss mit der CSU. Und wir brauchen keine offenen Fragen, was den Fraktionsvorsitz angeht. Ralph Brinkhaus soll im Amt bleiben.

Warum gehören Partei- und Fraktionsvorsitz nicht in eine Hand, so wie Parteivorsitz und Kanzleramt?

Ich bin nicht überzeugt, dass für die Zukunft solche Führungsmodelle noch erfolgreich sind. Erst wenn wir wieder stark sind, kommt die Frage: Wer soll uns bei der nächsten Bundestagswahl als Kanzlerkandidat vertreten? Aber wer diese Frage heute schon stellt, der hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Die Aufgabe ist, die verschiedenen großen Zukunftsthemen jetzt zügig zu bearbeiten: Datenschutz und digitale Geschäftsmodelle, Klimaschutz, die Alterssicherung der Zukunft. Aus meiner Sicht muss es die Aufgabe der CDU sein, schnell wieder die breit akzeptierte Volkspartei zu sein. Dieser inhaltliche Prozess wird die nächsten zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Sind Sie eigentlich ein genau so großer Transatlantiker wie Merz?

Die Westbindung und die Nato als Grundlage für Sicherheit und Freiheit und Deutschland sind für die CDU ein absoluter Markenkern.

Beim "Pitch", der Vorstellungsrunde der Jungen Union, haben Sie kürzlich für eine Eigenständigkeit Europas zwischen China und den USA plädiert. Das klang nach einer Äquidistanz?

Nein. Man muss zwei Dinge auseinanderhalten. Die Nato ist die Grundlage für Frieden und Freiheit. Da haben wir eine sehr klare Westbindung. Die zweite Frage ist: Wenn es um wirtschaftliche Fragen geht, da erleben wir gerade eine handelspolitische Auseinandersetzung zwischen China und den USA. Und beide versuchen, Europa stärker an sich zu binden. Wenn Sie ein großes deutsches Dax-Unternehmen fragen: Welches Geschäft ist Ihnen wichtiger, das mit den USA oder das mit dem asiatischen Raum? Da werden die immer sagen: Beides. Deshalb muss Europa ein eigenständiger starker Wirtschaftsraum sein. Das ist auch wichtig für Deutschland als Exportweltmeister, nicht nur innerhalb Europas.

Damit reduzieren Sie die Westbindung auf Sicherheitsfragen.

Nein. Wir sind in der westlichen Welt auch eine Wertegemeinschaft. Wenn wir zum Beispiel über Handelsabkommen sprechen, dann ist das aufgrund vergleichbarer Vorstellungen zu sozialen oder ökologischen Standards in der westlichen Welt viel einfacher, als solche Fragen mit der östlichen Welt zu klären sind. Wirtschaftliche Eigenständigkeit Europas heißt Souveränität, nicht Äquidistanz.

