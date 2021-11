Von Alexander Rechner

Heidelberg. Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (61) war als Ratsvorsitzender sieben Jahre lang an der Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Nun stellt er sich nicht mehr zur Wahl.

Herr Bedford-Strohm, hat die evangelische Kirche noch eine Zukunft?

Ja, ganz bestimmt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns in einer völlig veränderten gesellschaftlichen Umgebung gelingen wird, die Kirche so zu verändern, dass sie die starke Botschaft, die sie seit nunmehr 2000 Jahren weitergibt, auch künftig den Menschen verkünden kann. Heute sind die Menschen nicht in der Kirche aus Konvention oder gar aus sozialem Zwang, sondern aus freien Stücken. Ich möchte nicht den alten Zeiten nachtrauern, sondern vielmehr deutlich machen, warum es eine gute Idee ist, aus Freiheit auch Mitglied dieser Institution Kirche zu sein.

Aber trauern Sie den rund zwei Millionen Menschen nach, die in Ihrer Amtszeit aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind?

Natürlich ist jeder Kirchenaustritt schmerzlich. Es sind ganz unterschiedliche und häufig auch sehr persönliche Gründe, die dazu führen. Aber wir sollten jetzt nicht so tun, als ob die Kirche kurz vor dem Aussterben wäre. Wir reden von zusammen mehr als 40 Millionen Menschen, die sich in einer Zeit der Institutionen-Verdrossenheit, dafür entscheiden, Mitglieder der Institution Kirche zu sein. Katholisch wie evangelisch. Ich bin davon überzeugt, dass wir, auch mit weniger Mitgliedern ausstrahlungsstark Kirche sein können. Deswegen arbeiten wir jetzt daran, die Kirche genauso umzubauen, dass sie in Zukunft noch näher bei den Menschen ist.

Die evangelische Kirche wählt nun einen neuen Ratsvorsitzenden. Sie treten nicht noch einmal an. Warum nicht?

Diese Entscheidung habe ich schon vor längerer Zeit getroffen. Ich möchte nach sieben Jahren Platz machen für eine andere Person, die dieses Amt dann ausfüllen kann. Außerdem endet in zwei Jahren meine zwölfjährige Amtszeit als Landesbischof in Bayern. In der verbleibenden Zeit möchte ich meine ganze Energie den Reformprozessen widmen, die wir in meiner eigenen Bayerischen Landeskirche angestoßen haben. Gerade weil diese zum Teil auch mit schmerzhaften Entscheidungen verbunden sind.

Auf welche schmerzhaften Einschnitte müssen sich denn die evangelischen Christen einstellen?

Wenn man umbaut, muss man auch Dinge abbauen. Zudem müssen wir mit weniger Geld auskommen. Insofern gilt es, Abschied zu nehmen von manchen Dingen. Kürzlich mussten wir in Coburg das Gemeindezentrum mit der Kirche Sankt Lukas entwidmen, das mein Vater aufgebaut hat. Der Ort war meine kirchliche Heimat, ohne ihn wäre ich heute nicht Bischof. Doch nun musste festgestellt werden, dass die notwendigen ökologischen und brandschutzbedingten Sanierungsmaßnahmen nicht mehr finanzierbar gewesen wären. Zum Abschied feierten wir einen Gottesdienst, ich habe gepredigt, und in feierlicher Prozession wurden Taufgefäße und Abendmahlsgeschirr rausgetragen. Dieses Abschiedsritual war wichtig. Aber es war für mich schmerzlich.

Bei Entwidmungen und Abschiednehmen werden auch immer wieder Befürchtungen laut, die evangelische Kirche könnte sich zurückzuziehen.

Es ist kein Zurückziehen, sondern ein Neuaufstellen. Und für diese Neuaufstellung spielt die Vernetzung eine ganz zentrale Rolle. Denn in der heutigen Gesellschaft haben die Menschen unterschiedliche Erwartungen an die Kirche. Heute muss die Kirche zum Beispiel viel mehr Gottesdienste als früher anbieten, um unterschiedliche Zielgruppen wie Familien, Jugendliche, Senioren oder Spätaufsteher zu erreichen. Es wird erwartet, dass die Kirchen genau das anbieten, was die Leute brauchen. Darauf können wir nur durch Vernetzung angemessen reagieren. Nicht jede Gemeinde muss alles anbieten.

Ist aus Ihrer Sicht die evangelische Kirche dann ein Dienstleister geworden?

Manchmal erwarten Menschen in der Tat, dass die Kirche Dienstleistungen erbringt. So wie sie das für ihren Lebenszusammenhang brauchen. Und das darf man auch nicht geringschätzen. Denn wir wollen, dass die Menschen, die heute unterschiedliche Lebensstile haben, die Nähe und die Liebe Gottes erfahren. Also müssen wir uns darauf einstellen. Aber wir können nicht einfach sagen: "Wenn ihr was von der Kirche wollt, dann ist hier das Angebot." Kirche ist nicht einfach ein Dienstleister. Kirche sind wir alle. Wir müssen es schaffen, junge Menschen zu begeistern. Deshalb bin ich darauf stolz, dass unsere Kirche deutlich jünger geworden ist. Ausdruck dessen ist die 25-jährige Präses, Anna-Nicole Heinrich.

Sie gelten als medienaffin, Sie posten auf Sozialen Medien – woher kommt Ihre Begeisterung dafür?

Weil die Menschen heute sehr viel Zeit im Internet verbringen, können wir sie dort auch erreichen. Mein Anliegen ist, dass wir als Kirche dort präsent sind, wo die Menschen sind. Deshalb habe ich beispielsweise im Lockdown begonnen, jeden Morgen ein kurzes Video zu einem Bibelvers zu posten, das Kraft und Orientierung geben soll. 100 Tage lang habe ich das täglich getan, mittlerweile mache ich es drei Mal wöchentlich.

Wir sind im zweiten Jahr der Corona-Pandemie. Wie ist Ihre aktuelle Gemütslage?

Ich bin froh, dass wir durch eine große Zahl von geimpften Menschen bestimmte Risiken nicht mehr haben. Trotzdem mache ich mir Sorgen, dass es nicht gelingt, die Impfquote wesentlich zu steigern. Deshalb appelliere ich an alle Menschen, die noch zögern, sich jetzt wirklich impfen zu lassen. Um sich und ihre Nächsten zu schützen.

Auf dem Klimagipfel in Glasgow geht es zurzeit um die Rettung der Erde. Unternehmen die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft genug gegen den Klimawandel?

Nein, eindeutig nicht. Sonst wären wir schon viel weiter. Wir haben als Kirchen seit Jahrzehnten darauf gedrungen, dass die Maßnahmen gegen den Klimawandel entschiedener werden müssen. Wir haben in trauriger Weise bei der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vor Augen geführt bekommen, wie viel menschliches Leid durch den Klimawandel angerichtet wird. Bisher waren die Folgen überwiegend in anderen Teilen der Welt sichtbar. Doch jetzt haben wir es direkt vor der Haustür erlebt und haben uns von der dadurch entstandenen Not anrühren lassen. Viele Menschen waren solidarisch und haben gespendet. Aber wir müssen jetzt handeln und massiv umsteuern. Das Kostenargument muss dabei wirklich für alle Zeit ausgedient haben. Denn die Kosten müssen in jedem Fall bezahlt werden. Wenn wir als Verursacher sie nicht selbst aufbringen, müssen sie unsere Nachkommen zahlen – und das in viel höherem Maße.

Welche konkrete Erwartungen haben Sie an den Weltklimagipfel?

Der Klimagipfel muss konkrete Maßnahmen beschließen. Diese müssen deutlich machen, dass man nicht nur dramatische Worte findet, sondern auch bereit ist, den radikalen Umbau anzugehen, damit das 1,5-Grad-Ziel von Paris überhaupt noch erreicht werden kann. ,Jetzt ist die Zeit’ nach Markus 1,15: Das ist die Losung für den Evangelischen Kirchentag in Nürnberg 2023. Und dies trifft es ganz gut.

Sie haben sich stets für die Aufnahme von Flüchtlingen starkgemacht. Wie sehen Sie die Entwicklung an der polnischen Grenze zu Belarus?

Es ist unerträglich, dass der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko Menschen als Faustpfand benutzt, um seine politischen Interessen zu vertreten. Das ist skandalös. Gleichzeitig darf man jetzt auch nicht so darauf reagieren, dass am Ende die Schwächsten an der Grenze ungewiss auf den Winter zugehen. Deswegen müssen diese Menschen in Sicherheit gebracht werden. Ferner müssen wir mit politischem Druck auf Diktator Lukaschenko und mit Sanktionen versuchen, dass dieses skandalöse Verhalten aufhört.

Die evangelische Kirche hat mit der Aufklärung des Missbrauchs noch länger gewartet als die katholische. 2018 gab es dazu eine erste Synode. Warum so spät?

Wir sind an diesem Thema seit vielen Jahren dran, nicht erst seit der Synode 2018. In meiner bayerischen Landeskirche etwa ist die Ansprechstelle für sexualisierte Gewalt schon in den 1990er-Jahren eingerichtet worden und seit 2012 haben die Landeskirchen damit begonnen, Kommissionen zur Zuerkennung von Anerkennungsleistungen einzurichten. Vielfach stand zunächst die Prävention und die individuelle Anerkennung von erlittenem Unrecht im Zentrum. Seit 2018 legen wir unseren Fokus verstärkt auch auf die institutionelle Aufarbeitung.

In einer von der EKD finanzierten Studie werden vor allem die Prävention und problematische Kirchenstrukturen behandelt. Was ist aber mit der Aufarbeitung der Taten?

Im Zentrum der Studie, die durch einen unabhängigen Forschungsverbund erarbeitet wird, steht gerade diese institutionelle Aufarbeitung und damit die Identifikation von systemischen Risikostrukturen. Sie soll die Grundlage dafür sein, damit wir verstehen, welches die Risikofaktoren und täterstützenden Strukturen in der evangelischen Kirche sind. Ergebnisse sollen 2023 vorliegen. Die EKD und die Landeskirchen unterstützen diese wissenschaftliche Aufarbeitung mit einer Zuwendung von 3,6 Millionen Euro. Konkrete Taten werden, wenn sie bekannt werden, im Rahmen der staatlichen Empfehlungen zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden an die Staatsanwaltschaften weitergeleitet und von Seiten der Kirche auch arbeits- oder disziplinarrechtlich verfolgt.

Dennoch hat sich Kritik an der Aufarbeitung und dem Umgang mit Betroffenen entzündet. Sehen Sie rückblickend Fehler bei der Aufarbeitung?

Natürlich haben wir dazugelernt. Auch ich bin nicht damit zufrieden, dass wir trotz aller Schritte, die wir schon gegangen sind, nicht dort stehen, wo wir hinwollen. Auch wenn viele Maßnahmen des Elf-Punkte-Handlungsplans, den die Synode 2018 verabschiedet hat, entweder schon umgesetzt oder angegangen worden sind, der Schutz vor und die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt sind eine Daueraufgabe der Kirche.