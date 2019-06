Von Andreas Herholz

Herr Landesbischof, Auftakt zum Kirchentag in Dortmund. Das Treffen steht unter der Losung „Was für ein Vertrauen“. Was kann die Kirche tun gegen das schwindende Vertrauen in einer zunehmend verunsicherten Gesellschaft?

Bedford-Strohm: Vertrauen gehört zu den Dingen, die wir gerade jetzt am dringendsten brauchen. Viele Menschen haben Zweifel und Angst vor der Zukunft. Wir brauchen gerade jetzt die starke Basis eines Grundvertrauens. Dieses Vertrauen haben wir Christinnen und Christen. Wir sind geborgen und gehalten in Gottes guter Hand. In Psalm 23 heißt es: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Auch viele andere biblische Texte strahlen dieses Vertrauen aus. Es gibt fast nichts Wichtigeres als eine Hoffnung auf die Zukunft zu haben. Und aus diesem Grund Vertrauen leben zu dürfen. Ich freue mich riesig darüber, dass beim Kirchentag so viele junge Menschen mit Begeisterung dabei sein werden und ihren Glauben auch in ihren oft unkonventionellen Formen leben und sich für die Welt engagieren. Viele Menschen werden auch vom Kirchentag inspiriert.

Welche Themen werden im Mittelpunkt des Kirchentages stehen?

Neben Gottesdiensten und Gebeten wird sich der Kirchentag auch den akuten Problemen widmen. Dazu gehören Lösungen für die Gefahren des Klimawandels. Wir brauchen soziale Gerechtigkeit, national und international. Hier sind Politik und Gesellschaft gefordert, Lösungen zu entwickeln. Es geht auch um die Frage, mit welcher Lebenshaltung wir eigentlich auf die Welt zugehen. Da ist das alte Wort Frömmigkeit hochaktuell. Indem wir beten und meditieren, sickern Grundüberzeugungen der Hoffnung und des Vertrauens in unsere Seele ein. Ich hoffe, dass dieser Kirchentag ein großes Fest des Vertrauens, des Glaubens, ein Fest der Lebensfreude wird.

Es gibt Kritik an dem Auftrittsverbot für AfD-Vertreter. Warum sind die Rechtspopulisten nicht eingeladen?

Der Kirchentag hat klar erklärt, dass alle Menschen willkommen sind. Natürlich auch Menschen, die der AfD nahestehen. Er hat aber unter dem Eindruck der Radikalisierung der AfD nach den Ereignissen von Chemnitz beschlossen, dass Politiker dieser Partei nicht auf den Podien vertreten sein sollen. Radikale Einstellungen, die ganze Menschengruppen abwerten und sogar Rassismus und Antisemitismus befördern, haben auf öffentlichen Podien des Kirchentages nichts zu suchen.

Ist die AfD eine unchristliche Partei?

Man kann da nicht einfach die drei Buchstaben einer Partei zugrunde legen. Menschen, die sich der AfD nahe fühlen, tun dies aus ganz unterschiedlichen Motiven. Da gibt es Protestwähler ebenso wie Konservative, die sonst keine politische Heimat sehen. Es gibt aber auch Rechtsextreme in der AfD und ihrer Führung, die menschenfeindlich sind und sich im tiefen Widerspruch zum Christentum bewegen. Wer die AfD unterstützt und wählt, gibt ihnen Deckung.

Die AfD versucht sich bereits wieder als Opfer darzustellen…

Der Kirchentag wird sich nicht mit einzelnen Parteien beschäftigen. Er wird sich mit der Frage beschäftigen, wie der Glaube eine Zukunft haben kann. Wie kann Glaube Menschen Kraft geben? Wie können Gottesdienste so sein, dass sich Menschen darauf freuen und daraus Kraft ziehen. Das sind die wichtigen Themen dieses Kirchentages.

Auch auf dem Kirchentag steht der Klimaschutz im Mittelpunkt. Sind Christen hier bei der Bewahrung der Schöpfung besonders gefordert?

Die Kirchen haben auf das Thema seit Jahrzehnten hingewiesen. Leider wurde das viel zu wenig in der Öffentlichkeit beachtet. Und dann kommt eine Schülerin mit einem Streik und einem sehr öffentlichkeitswirksamen eindrucksvollen Protest und plötzlich gewinnt das Thema neue Aufmerksamkeit. Ich freue mich darüber. Ich bin froh, dass die Fragen des Klimaschutzes endlich im Zentrum unserer öffentlichen Diskussion angekommen sind. In Deutschland liegen die CO2-Emissionen im Jahr zwischen neun und zehn Tonnen pro Kopf. In Tansania sind es null Tonnen pro Jahr. Das ist zutiefst ungerecht.

Auch die Flüchtlingspolitik wird Thema auf dem Kirchentag sein. Sie haben die Seenotretter der „Seawatch3“ im Mittelmeer besucht und ein Bild vor Ort gemacht. Wo bleibt hier die Humanität der Europäer?

Der aktuelle Zustand bei der Flüchtlingsrettung im Mittelmeer ist unerträglich. Im Moment sind rund 40 Flüchtlinge auf der „Seewatch3“ vor der italienischen Küste und werden daran gehindert, in einen Hafen einzulaufen. Italiens Innenminister Matteo Salvini hat den Seenotrettern sogar Strafen von bis zu 50.000 Euro angedroht. Das ist eine Schande. Europa muss es möglich machen, diese geretteten Menschen aufzunehmen. Wir brauchen einen Verteilmechanismus, der die Aufnahme von Flüchtlingen möglich macht, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Allein in Deutschland gibt es 60 Städte, die zur Aufnahme bereit wären. Die Bereitschaft zur Aufnahme ist da, aber die Regierungen in Europa hindern die Städte daran, dies umzusetzen.

Entsetzen über den Mordfall Lübcke. Wie bewerten Sie diese Tat mit mutmaßlich rechtsextremem Hintergrund?

Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, würden sich unsere schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten. Die Grenze zwischen Hassreden, zwischen Feindschaft und Abwertung ganzer Menschengruppen zur Anwendung von Gewalt, ist dann fließend. Alle, die den Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft verharmlosen, müssen jetzt endlich aufwachen. Es muss auch Schluss sein, mit Hetze und Hass im Netz.