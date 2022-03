Von Klaus Welzel

Heidelberg. Es waren vier Sätze, um die Romani Rose und seine Verbündeten jahrelang kämpften: "Sinti und Roma ist durch die NS-Diktatur schweres Unrecht zugefügt worden. Sie wurden aus rassischen Gründen verfolgt. Viele von ihnen wurden ermordet. Diese Verbrechen haben den Tatbestand des Völkermordes erfüllt." 35 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg erkannte die Bundesregierung endlich den Holocaust an den 500.000 Sinti und Roma im von den Nazis besetzten Europa an. Zum Holocaust an den Juden in Europa hatte sich Deutschland bereits 1949 bekannt.

Es war der 17. März 1982 als der damalige SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt die Nazi-Verbrechen an der Minderheit offiziell beim Namen nannte. Für den "Zentralrat Deutscher Sinti und Roma", der gerade mal sechs Wochen zuvor in Heidelberg gegründet worden war, und seinen Vorsitzenden Romani Rose, war es der erste politische Erfolg. Denn die längst überfällige Anerkennung markierte in der Bundesrepublik eine Zäsur im Umgang mit den Angehörigen der Minderheit. Zum 40. Jahrestag sprach die RNZ mit dem Zentralratsvorsitzenden.

Herr Rose, Sie führten damals schon als Zentralratsvorsitzender die Delegation der Sinti und Roma an, die sich mit Helmut Schmidt traf. Wie war die Atmosphäre im Bonner Kanzleramt?

Es war ein entspanntes und konstruktives Gespräch. Es war das erste Mal, dass uns ein Bundeskanzler überhaupt empfing und bereit war, auf unsere Forderungen einzugehen. Willy Brandt, sein Vorgänger, hatte das noch abgelehnt. Wie ernsthaft das Gespräch war, ist ja aus der weitreichenden Erklärung von Helmut Schmidt erkennbar, die er unmittelbar nach dem Treffen abgab und in der er das Verbrechen der Nazis an der Minderheit als das bezeichnete, was es ja war: Völkermord.

Welche praktischen Konsequenzen hatte die Anerkennung für die in Deutschland lebenden Sinti und Roma?

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde den Überlebenden die moralische Anerkennung als Opfer der nationalsozialistischen "Rassenpolitik" und ihre Ansprüche auf Entschädigung verweigert. Wir mussten uns bis in die 80er Jahre hinein immer noch mit polizeilichen und behördlichen Strukturen auseinandersetzen, die noch von der Nazi-Zeit geprägt waren. Denn Sinti und Roma wurden auch noch nach 1945 auf Grundlage ihrer Abstammung erfasst, ausgegrenzt und diskriminiert. Hier spielten sich Polizei und Justiz die Bälle zu. Diskriminierung erfuhr die Minderheit aber auch bei der Wohnungs- und Arbeitssuche.

Und das änderte sich mit der Anerkennung des Völkermords?

Nein, da gibt es bis heute noch viel zu tun. Aber die Anerkennung schaffte die notwendige Voraussetzung für die erfolgreiche Bürgerrechtsarbeit der vergangenen 40 Jahre und sie räumte mit der - auch von bundesdeutschen Gerichten - verbreiteten Ansicht auf, dass die Minderheit nicht wegen ihrer Rasse, sondern aus "kriminalpräventiven" Gründen von den Nazis verfolgt, deportiert und ermordet wurde. Das wiederum hatte Auswirkungen auf die Entschädigungspraxis. So setzte der Zentralrat eine Wiederaufnahme der früheren Ablehnungsverfahren durch und erreichte in mehreren tausend Fällen Neuentscheidungen.

Als Bürgerrechtler waren Sie ja schon lange vor 1982 aktiv und hatten mit ihren Mitstreitern immer wieder die geschichtliche Aufarbeitung des Dritten Reichs gefordert, kämpften aber auf ziemlich verlorenem Posten. Wann kam für Sie die Wende?

Ganz wichtig war für uns die Gedenkkundgebung in Bergen-Belsen 1979, die wir organisiert hatten. Hier sprach Simone Veil, damals Präsidentin des Europäischen Parlaments - noch vor ihrem Antrittsbesuch in Bonn - vom gleichen Schicksal der Juden und Sinti und Roma. Ihre eindrucksvolle Rede fand große Beachtung und schaffte öffentliches Bewusstsein für das Verfolgungsschicksal und das Leiden der Minderheit in der Zeit des Nationalsozialismus. Der gesellschaftliche Durchbruch kam kurze Zeit später durch den Hungerstreik im ehemaligen Konzentrationslager Dachau …

… den Sie zusammen mit Überlebenden und Vertretern der jungen Generation organisierten. Wäre es ohne diesen Hungerstreik 1980 auch zur Anerkennung des Völkermords gekommen?

Ein ganz klares Nein. Denn durch den Hungerstreik wurde die internationale Öffentlichkeit erstmals auf die Versäumnisse des Staates gegenüber der Minderheit aufmerksam gemacht. Und plötzlich interessierten sich weltweit die Medien für unser Schicksal. Ein öffentlicher Makel lastete auf dem Land, in dem die Nazis nicht für ihre Verbrechen verurteilt wurden und ihre Karrieren ungehindert fortsetzen konnten. Es setzte sich auch in Kreisen der Politik die Erkenntnis durch, dass nicht nur Handeln nach politischen Erfordernissen maßgeblich ist, sondern eine Frage der Moral.

Wenn Sie die Politik von damals und heute vergleichen, was ist anders geworden?

Sehr Vieles. Gerade durch die Gründung des Zentralrates und seiner beharrlichen Bürgerrechtsarbeit haben wir auf politischer Ebene wesentlich mehr erreicht, als ich mir jemals vorstellen konnte. Deshalb gilt mein Dank auch all den Politikerinnen und Politikern, die uns auf diesem Weg unterstützt haben. Deutschland hat sich in vorbildlicher Weise seiner Geschichte gestellt. Sinti und Roma wurden 1998 als nationale Minderheit anerkannt, in Berlin steht seit 2012 das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas, in Heidelberg ist das Kultur- und Dokumentationszentrum eine einmalige Einrichtung in Europa und erstmalig gibt es auch einen Bundesbeauftragten für Antiziganismus. Und sehr froh bin ich, dass in Heidelberg, dem Sitz des Zentralrates, am Historischen Seminar Antiziganismus-Forschung betrieben wird, um den Ursachen dieser speziellen Form des Rassismus nachzugehen. Beispielgebend könnte das auch für Universitäten in anderen europäischen Ländern sein. Eine Notwendigkeit, gerade auch angesichts des Erstarkens des Rechtsradikalismus in Europa.

Worin würden Sie die größte Herausforderung der nächsten Jahre sehen?

Das Bild, das die Mehrheit von den Angehörigen der Minderheit hat, ist oftmals immer noch klischeehaft. Dem wollen wir ein reales Bild entgegenstellen. Dazu müssen wir noch mehr die Einflüsse, die Sinti und Roma auf die kulturelle Entwicklung Europas hatten und immer noch haben, in den Vordergrund stellen. Viele Menschen aus der Minderheit gestalten dieses Land ja mit. Nicht nur in der Kultur, sondern auch in der Politik oder in der Wirtschaft. Als Sinti oder Roma werden sie selten wahrgenommen. Da hoffe ich auf die junge, gut ausgebildete Generation und ihr wachsendes Selbstbewusstsein.