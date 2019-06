Von Christian Altmeier

Heidelberg. Der Bundespräsident fand klare und eindringliche Worte. "Hass und Gewalt zerstören den Dialog", rief er in die vollbesetzte Aula der Universität. "Sie fordern uns zur Gegenwehr heraus, mit Worten und mit Taten, mit den Mitteln der Zivilcourage und mit den Mitteln des Rechtsstaates." Das Staatsoberhaupt war am Montag nach Heidelberg gekommen, um das 40-jährige Bestehen der Hochschule für Jüdische Studien (HfJS) zu begehen. Doch angesichts des wachsenden Antisemitismus, der auch in der Mitte der Gesellschaft wieder salonfähig wird, wie Steinmeier betonte, war die Stimmung keineswegs ungetrübt.

Der Bundespräsident bekräftigte in seiner Rede noch einmal nachdrücklich, was er bereits in einem deutschlandweit beachteten Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung (Samstag) gesagt hatte. "Wir dürfen es nicht hinnehmen, wenn jüdische Bürgerinnen und Bürger zum Ziel von Herabwürdigung und Hass werden. Es darf uns nicht gleichgültig sein und wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass jüdische Schulen und Synagogen schwer bewacht werden müssen. Und wir dürfen es nicht hinnehmen, wenn sich Juden nicht trauen, auf unseren Straßen Kippa zu tragen", forderte der Bundespräsident. Und die Zuhörer in Heidelberg dankten es ihm mit langen und starken Ovationen.

Steinmeier berichtete auch, dass erst kürzlich in der Synagoge und im Jüdischen Museum in Augsburg antisemitische und rechtsextreme Schmierereien entdeckt worden seien. Und der Präsident, der die Synagoge selbst vor zwei Jahren besucht hatte, zeigte sich schockiert: "Antisemitische Schmierereien, wie sie in der Ausstellung und im Gestühl entdeckt worden sind, sind nicht nur eine unvorstellbare Respektlosigkeit gegenüber den Gläubigen, sie sind einfach abscheulich und widerwärtig!" An dieser Stelle spendeten die rund 700 Besucher kräftigen Applaus.

Doch der Bundespräsident war nicht nur als Mahner an den Neckar gekommen. Schließlich galt es ein Doppeljubiläum zu feiern: 40 Jahre Studium des Judentums in Heidelberg und 200 Jahre Wissenschaft des Judentums als Disziplin. Und Steinmeier, der sich am Nachmittag auch mit Studierenden getroffen hatte, zeigte sich von der Arbeit der Hochschule beeindruckt: "Sie leisten einen unschätzbaren Beitrag zur Verständigung und Versöhnung - und zum demokratischen Diskurs in unserem Land."

Die Absolventen hätten auch dazu beigetragen, dass jüdisches Leben in Deutschland wieder aufblühe. "Dieses vielfältige jüdische Leben ist ein unermessliches Glück für unser Land", bekräftigte der Bundespräsident, der noch ein besonderes Anliegen hatte: "Wir müssen als Gesellschaft miteinander im Gespräch bleiben." Und die HfJS sei ein solcher Raum für Gespräche.

Auch der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, betonte, wie wichtig es sei, Wissen über das Judentum zu vermitteln. "Viele Schritte sind notwendig, um ein weiteres Abdriften unseres Landes nach rechts zu verhindern. Es wird Zeit, dass sich der Wind dreht", so Schuster. Dabei komme Bildung beim notwendigen politischen Klimawandel die gleiche Bedeutung zu, wie dem Kohleausstieg für den ökologischen Klimawandel. Mit ihrer soliden und hochwertigen wissenschaftlichen Ausbildung schaffe die HfJS die Voraussetzungen dafür.

So freute sich schließlich Landes-Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, dass Baden-Württemberg Sitzland dieser "Perle" der deutschen Hochschullandschaft sei. "Wissen über das Judentum - und leider auch Wissen über den Antisemitismus - ist systemrelevantes Wissen für unser Land, weil wir Antisemitismus hier nicht ertragen und nicht dulden" erklärte die Grüne, die der HfJS dafür dankte, dass sie dazu beitrage, das Judentum hierzulande sichtbar zu machen.