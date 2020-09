Von Matthias Kehl

Minsk/Heidelberg.Der vergangene Montagmorgen beginnt für Maria Kolesnikowa wie in einem Albtraum. Maskierte Männer zerren die 38-Jährige in einen dunklen Van. Sie entführen die Frau aus dem Koordinierungsrat der weißrussischen Demokratiebewegung mit einem Sack über dem Kopf. An der ukrainischen Grenze will man sie gewaltsam zur Ausreise zwingen mit den Worten "zerstückelt oder lebendig" – eine Story wie aus einem Tarantino-Film.

Zerstückelt ist am Ende der Entführung nur der Pass Kolesnikowas. "Sie schrie, dass sie nirgendwo hingehen werde, riss ihren Pass in Fetzen und warf diesen aus dem Fenster", berichten ihr Sprecher Anton Rodnenkow und ihr Vertrauter Iwan Krawzow. Auch sie wurden entführt – und abgeschoben. Kolesnikowa aber bleibt in Belarus. Ohne Ausweis keine Ausreise – so die Botschaft der ukrainischen Grenzbehörden. Seither sitzt die Aktivistin mit davon getragenen Quetschungen im Minsker Untersuchungsgefängnis. Der Vorwurf: versuchte Machtergreifung.

Die Frau mit den platinblonden Haaren und den knallroten Lippen steht für die Sehnsucht der Belarussen. Für ein entschlossenes Selbstbewusstsein, für einen friedvollen Willen zum Wandel. Kolesnikowa gibt Interviews, sie erklärt, vermittelt, sucht aktiv den Dialog. Stets mit einem Lächeln. Der skrupellosen Härte des Machthabers Alexander Lukaschenko stellt sie ihren Charme, ihr mit den Fingern geformtes Herz und ihre Hartnäckigkeit entgegen.

Dass Kolesnikowa in ihrer Geburtsstadt Minsk zum politischen Idol des Landes aufgestiegen ist, gehörte nicht zu ihrem Lebensplan. Die politische Quereinsteigerin studierte einst Querflöte und Zeitgenössische Musik. Erst an der Staatlichen Musikakademie Minsk, später wechselte sie an die Musikhochschule Stuttgart. Sie spielt bei Ensembles und Festivals, gibt Unterricht für klassische Musik, zwölf Jahre lang. "In Deutschland", erzählt die Musikerin dem Zeit-Magazin, "habe ich ein Bewusstsein für meine belarussische Identität erlangt".

Erst als der Banker Wiktor Babariko die Musikerin im vergangenen Jahr als Leiterin eines "Kulturhubs" auf einer Minsker Hipstermeile engagiert, kommt sie zurück. Jener Babariko bewirbt sich im Frühjahr für das Präsidentenamt. Die begeisterungsfähige Kolesnikowa wird seine Wahlstabsleiterin. Es folgt eine umstrittene Verhaftung des Bankers. Kolesnikowa springt in die Bresche und tritt für ihn an.

Sie gehört zum Frauen-Trio, das gegen Lukaschenko aufbegehrt. Neben ihr: die Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja, die nach der Wahl-Sperre ihres Ehemanns antritt. Ebenso rückt Weronika Zepkalo für ihren nicht zugelassenen Mann in die Reihe der starken Frauen. Als Symbole des Protests recken die drei ihre Hände als Herz (Kolesnikowa), Faust (Tichanowskaja) und Victory-Zeichen (Zepkalo) in die Höhe. Doch sowohl Tichanowskaja als auch Zepkalo wurden unter massiven Druck der Behörden aus dem Land gedrängt. Nur eine ist geblieben: Kolesnikowa, das Herz des Widerstands.

Sie verfolgt die Ziele der Bewegung weiter, die zuerst heißen: Neuwahlen und Freiheit für alle politischen Gefangenen. Jüngst gründete sie mit dem inhaftierten Babariko eine eigene Partei mit dem Namen "Wmeste" ("Gemeinsam"). Politisch hat sie klare Vorstellungen. Sie warnt davor, Sanktionen gegen Belarus zu verhängen, weil das den Dialog im Land erschwere. Auch die finanzielle Unterstützung der Demokratie-Bewegung aus dem Ausland lehnt sie ab, da es der Behauptung Lukaschenkos, der Protest sei vom Westen finanziert, zuträglich sei. Kolesnikowa beharrt – trotz der staatlichen Willkür – auf den Leitlinien der Rechtsstaatlichkeit, stellte jüngst Strafanzeige gegen die Morddrohung während ihrer Entführung.

Die Protestwelle und der Fokus auf ihre Person bringen sie nicht aus der Ruhe. Im Gegenteil. "Ich schlafe sehr fest", verriet sie jüngst. Dem Albtraum der Lukaschenko-Herrschaft wolle sie ein Ende bereiten, den dafür nötigen Mut vorleben. Mit dem Ziel, dass die Belarussen in einem Staat ohne Willkür aufwachen. Dafür ist sie geblieben.