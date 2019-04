Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Andreas Kruse (63) leitet das Institut für Gerontologie der Uni Heidelberg. Seit 2016 ist er Mitglied im Deutschen Ethikrat. Im RNZ-Interview gibt Kruse einen Ausblick auf die Verhandlung über ein Recht auf Sterbehilfe am Bundesverfassungsgericht.

Herr Professor Kruse, gibt es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben?

Ja. Es gibt keine Verpflichtung zu leben. Aber wenn Sie mit einem schwerkranken Menschen zu tun haben, der starke Schmerzzustände oder Phasen einer Bewusstseinseintrübung hat, dann ist der Begriff des Selbstbestimmten sehr schwierig. Das eine mal sagt ein Patient, das Leben hat gar keinen Sinn mehr. Und es ist durchaus möglich, dass es sich für ihn einige Tage später anders darstellt. Mir ist ein anderer Begriff genauso wichtig: Teilhabe. Habe ich den Eindruck, Teil einer Umwelt zu sein, die mich versteht, mit der ich ausführlich kommunizieren kann?

Sie hat Einfluss darauf, ob der Patient sterben will oder nicht?

Unbedingt! Der herannahende Tod ist eine Grenzsituation, wie sie die Betroffenen noch nie erlebt haben. Da verändern sich Wertehierarchien möglicherweise tiefgreifend. Der Sterbende ist dabei in seinen Sterbewünschen oder eben in seinen Nicht-Sterbe-Wünschen in hohem Maße von der Einstellung und den Reaktionen seiner Umwelt beeinflusst. Sei es fachlich: "Wir können gewisse Schmerzen lindern", ober emotional: "Wir werden dich im Sterben begleiten."

Er braucht keine Hilfe zu sterben, sondern Hilfe, weiterleben zu wollen?

Für mich ist es eine wichtige Aufgabe der Palliativversorgung, die Schmerzen und Symptome der Patienten so zu lindern, dass diese in die Lage versetzt werden, sich auf das Sterben einzustellen. Da sehe ich eine große gesellschaftliche Herausforderung. Da müssen wir uns noch in ganz anderer Weise in Palliativmedizin, Palliativpflege, Psychologie und Seelsorge engagieren. Der Sterbeprozess ist hochgradig bedeutsam. Viele Sterbende sagen: Das ist so etwas wie eine Rundung des Lebens. Sie müssen eine fachlich und ethisch überzeugende Arbeit erwarten können.

Das Sterben bewusst zu beschleunigen, lehnen Sie grundsätzlich ab?

Ich habe die Sorge, dass ein Ausgang geschaffen wird, der an die Stelle einer guten Palliativpflege tritt. Das ist das Grundsätzliche. Aber wenn es an die individuelle Motivlage geht, wäre ich der Letzte, der das verurteilt.

Nun klagen auch Menschen, die genau das in Anspruch nehmen wollen. Sollten die Recht bekommen?

Das verbietet § 217 nicht. Solange sichergestellt ist, dass der Patient sich selbst das Leben nimmt, ist das nicht strafbewehrt. In Karlsruhe wird es auch um das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gehen: Wenn sich jemand das Leben nehmen will, soll das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte entscheiden, ob ihm oder ihr die entsprechende Substanz ausgehändigt wird.

Wie sehen Sie das?

Ich finde dieses Urteil hochproblematisch. Es sagt: Du musst gegenüber dem Bundesinstitut erklären, warum dieses Mittel notwendig ist, und das Institut entscheidet: Das wird gemacht - oder eben nicht. Das halte ich für sehr kritisch.

Weil der Staat damit über Leben und Tod entscheiden würde?

Genau.

In Belgien gibt es dazu die "Suizidkommission", die den Blick von Medizin, Ethik, Seelsorge mit einbringt.

Wer soll entscheiden, ob der Wunsch zu sterben von Person A ernster zu nehmen ist als der von Person B? Ich wäre zurückhaltend, wenn es darum geht, in diese Auseinandersetzung zwischen Patient und Arzt qua Recht einzugreifen. Wir haben natürlich das Gesetz: Keine Tötung auf Verlangen.

Es klagen auch Palliativmediziner, die sich durch den Begriff "geschäftsmäßig" kriminalisiert sehen.

Als dieses Gesetz damals durchging, habe ich gedacht: Das wird in einer Hinsicht ein Problem bekommen - bei der Definition von "geschäftsmäßig".

Das bedeutet nicht etwa "gewinnorientiert", sondern schon "wiederholt".

Ich finde den Geist des Gesetzes, das damals ja vom Palliativ- und Hospizgesetz begleitet wurde, absolut gut. Aber mir war immer klar: Das wird irgendwann beim Bundesverfassungsgericht landen.

Was erwarten Sie nun von ihm?

Ich erwarte, dass das Verfassungsgericht eine klare Definition des Geschäftsmäßigen anbietet, mit der Palliativmediziner unterschiedlicher Richtungen leben können. Und dass es eine Klarstellung gegenüber dem Bundesverwaltungsgericht herbeiführt. Ich fände sehr wichtig, wenn es erklären würde: "Es gibt das Recht, seinem Leben ein Ende zu setzen. Und das muss auch anerkannt sein. Aber das Leben ist ein so hohes Gut, dass alles dafür getan wird, dass das Leben in seiner Gesamtheit gelebt werden kann."