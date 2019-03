Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. Der Mann glaubt tatsächlich das, was er sagt. Julian Reichelt, seit einem Jahr Chefredakteur der "Bild"-Zeitung, ist eins mit seinem Medium, das er in einer Liga mit "New York Times" und "Washington Post" ansiedelt. Den 38-Jährigen hatte das Dokumentations-und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma nach Heidelberg eingeladen. Das Thema "Ethik und Moral im Boulevard?" Ein wichtiges, ein drängendes, ein spannendes Thema - hätte es zumindest sein können, wären da nicht drei Menschen (für den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma dessen Vorsitzender Romani Rose und Volker Stennei als Sprecher des Deutschen Presserats) auf dem Podium gesessen, die sich im Grund so viel zu sagen gehabt hätten, aber ganz offensichtlich aneinander vorbei redeten. Dazu ein glücklos operierender Moderator, der es geschehen ließ, dass sich der Schnell- und Vielredner Reichelt bestens darstellen konnte, auf Fragen so gut wie nicht einging und das Ganze in eine Flüchtlingsdebatte münden ließ.

Dabei lieferte Romani Rose dem Journalisten eine perfekte Steilvorlage, als er bekannte, dass die Medien in Bezug auf die Bürgerrechte der Minderheit "Unvorstellbares erreicht" hätten, zumindest auf politischer Ebene. Die Stigmatisierung innerhalb der Gesellschaft gehe aber weiter, ja werde durch die Form der Berichterstattung verschärft. Rose kritisierte, dass als Konsequenz nach sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2015/2016 auf der Kölner Domplatte durch Gruppen junger Männer aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum, die Veröffentlichung der Abstammung ohne Weiteres möglich sei. Das führe zur beliebten Gleichung: Kriminalität = Sinti und Roma. Rose machte den alltäglichen Rassismus in einem demokratischen Rechtsstaat an einer Bevölkerungsgruppe aus, die seit 600 Jahren in diesem Land lebt. "Dabei ist doch das Fundament unseres Rechtsstaates Ethik und Moral". Er warnt: "Die gesellschaftliche Spaltung macht doch die Demokratie kaputt".

Das war es dann auch für diesen Abend mit Ethik und Moral. Sehr blass blieb Volker Stennei vom Presserat, dem Organ der Selbstkontrolle für Zeitungen und Zeitschriften. Von ihm war zu erfahren, dass von den 28 Rügen die 2018 ausgesprochen wurden, neun an "Bild" und "Bild online" gingen. Ein Jahr davor waren es von 21 Beanstandungen fünf lediglich für "Bild online".

Aber da war auch Julian Reichelt noch nicht der Chefredakteur der Print-Ausgabe. "Er ist eine Krawallschachtel, egal bei welchem Thema" kommentierte der Journalist und Philosoph Peter Zudeick im Deutschlandfunk. Andere Kollegen Reichelts gehen mit dem begeisterten Ex-Kriegsreporter noch schärfer ins Gericht. Aber das schert den Aufsteiger überhaupt nicht. Im Gegenteil. Sieht er sich doch als wahrer Verteidiger der Pressefreiheit, als einer, der sagt, wie es ist. Der dem "Volk aufs Maul schaut, ohne ihm nach dem Mund zu reden". Die "Frankfurter Allgemeine" schrieb über den Hamburger Reichelt, dass er "in beispielhafter Weise Arroganz und Ignoranz" verbinde. Und der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer attestierte dem "Bild"-Chef "kenntnisfreie Panikmache und rechtspolitische Scharfmacherei auf sehr niedrigem Niveau".

Vom Niveau konnten sich die Heidelberger jetzt leibhaftig überzeugen. Und vielleicht krankte die anschließende Diskussion ein wenig daran, dass kaum einer im voll besetzten Saal die "Bild-Zeitung" wirklich kennt, geschweige denn sich mit deren Inhalten auseinandersetzt. Denn sonst wäre irgendwann einmal der Begriff des "Revolverjournalismus" gefallen, der "Emotionen hochpeitscht und in erster Linie nach Feinden sucht" (FAZ). Die hat Reichelt auch schon ausgemacht: Es sind die Moslems. Seine steilen Thesen rufen dann doch Widerspruch hervor. "So ein Unsinn", empört sich Oswald Marschall vom Zentralrat, "nicht alle Muslima werden doch gezwungen sich zu verhüllen".

Eine junge Frau empört sich sehr darüber, dass Reichelt Hunde mit Frauen vergleicht: "Wenn ich meinen inzwischen totgefahrenen Dackel in schwarze Tücher gehüllt hätte und so mit ihm spazieren gegangen wäre, hätte ich den Tierschutz am Hals". Und bei den Frauen? Da ist sie also, die einfache Sprache des Zeitungsmannes, der nach eigenen Worten für "unsere Demokratie" und das der Syrer sein "Leben in Aleppo aufs Spiel setzte." Und zynisch in den Saal fragt: "Wann haben Sie zuletzt ihr Leben für die Demokratie gewagt?".

Kritik lässt Reichelt nicht zu. Wem "Bild" zu dünn, zu oberflächlich, zu unseriös ist, dem empfiehlt er andere Zeitungen. Ein Ratschlag, dem schon Millionen gefolgt sind: Denn "Bild" ist seit vielen Jahren der größte Verlierer beim Auflagen-Verlust der deutschen Tageszeitungen. Aktuell werden weniger als 1,5 Millionen Zeitungen pro Tag verkauft, in guten Zeiten waren es mal fünf Millionen. Ein gigantischer Machtverlust im politischen Gefüge. Das will Reichelt ändern. Ethik und Moral - was ist denn das?