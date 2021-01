Von Michael Abschlag

Heidelberg. Michael Blume (44) ist Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg.

Herr Blume, wie haben Sie die Debatte um Achille Mbembe und den BDS verfolgt?

Mich hat die Debatte sehr verwundert. Zum einen diskutieren wir hier ja nicht über den Kolonialismus und Rassismus in Deutschland, sondern wieder über Israel. Und zum anderen gibt es ja gerade Friedensbewegungen in Nahost, die Anerkennung Israels durch arabische Staaten. Anstatt das zu unterstützen, diskutieren wir hier in Deutschland über Israelboykotte. Deshalb hat mich das sehr verwundert.

Herr Mbembe hatte Israel mit dem Apartheidsystem verglichen und das mit dem nationalsozialistischen Deutschland. Ist das antisemitisch?

Ja. Ich glaube, wenn man sich interkulturell ernst nimmt, können selbstverständlich auch Philosophen für Aussagen kritisiert werden, die gar nicht gehen. Wir hatten in Freiburg damals eine Debatte um Martin Heidegger. Ich plädiere dafür, dass wir die Aussagen von Herrn Mbembe zu Israel genauso ernst nehmen wie seine Aussagen zu Postkolonialismus und Rassismus, und das heißt aber auch: genauso kritisch sehen wie die von anderen auch. Ich halte es für falsch, dass man hier versucht, mit zweierlei Maß zu messen. Es hat ihm im Übrigen auch niemand ein Auftrittsverbot oder ein Sprechverbot erteilt. Ich halte es aber für richtig, dass die Parlamente, dass der Bundestag und auch der Landtag in Baden-Württemberg gesagt haben: Solche Positionen wollen wir nicht mit Steuergeldern fördern.

Der zweite Streitpunkt war der BDS. Ist der antisemitisch?

Ja, das ist für mich ganz klar. Wer nicht zum Boykott aufruft gegen China, trotz der Uiguren und trotz Hongkong, nicht gegen Myanmar, trotz der Verfolgung der Rohingya, sondern ausschließlich gegen Israel – der handelt meiner Meinung nach antisemitisch. Zumal ja nicht einmal klar ist, ob sich der Boykott gegen die israelische Besatzung in den Palästinensergebieten richtet oder gegen den Staat Israel als solchen und dessen Existenzrecht infrage stellt, über 70 Jahre nach seiner Gründung.

Kritiker der BDS-Resolution wenden ein, durch den Beschluss werde die Meinungsfreiheit eingeschränkt...

Wir müssen unterscheiden zwischen Meinungen und Tatsachen. Bis vor Kurzem ging es noch als legitime Meinung durch, zu behaupten, es gebe verschiedene Rassen – obwohl wir wissen, dass das falsch ist. Jetzt überlegen wir zu Recht, ob wir den Begriff der Rasse aus dem Grundgesetz streichen. Genauso müssen wir auch gegen Antisemitismus vorgehen und ihn klar benennen – auch linken Antisemitismus.

In der Diskussion prallen eine Rassismus- und eine Antisemitismus-Debatte aufeinander. Müssten sie sich nicht eigentlich ergänzen?

Allerdings, ja. Es wäre durchaus wünschenswert, auch die deutsche Kolonialvergangenheit aufzuarbeiten oder das Thema Rassismus in Deutschland. Auch deshalb verstehe ich nicht, wieso man stattdessen den Blick wieder auf Israel richtet.