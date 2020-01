Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Der Streit um die Grundrente droht das ohnehin angespannte Klima in der Großen Koalition zusätzlich zu belasten. In den Unionsparteien werden angesichts massiver Kritik an dem Gesetzesentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) Rufe nach einer Verschiebung des Vorhabens lauter, das eigentlich ab 1. Januar 2021 kommen soll. Doch der Arbeitsminister und die Sozialdemokraten weisen die Forderungen zurück. Auf alle Fälle gibt es Anlass, beim morgigen Treffen der Koalitionsspitzen darüber noch einmal zu sprechen. Fakten zur Debatte um die Grundrente:

> Die Kritik der Union: Nicht nur der Rentenexperten der Unionsfraktion im Bundestag, Peter Weiß, will den Zeitplan für das Grundrenten-Projekt ändern. Auch der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach sagte gestern unserer Berliner Redaktion: "Ich halte es für ratsam, die Einführung bis mindestens 30. Juni 2021 zu verschieben". Andernfalls drohten eine "Blamage" und eine Enttäuschung von Rentnern. Die würden wegen inhaltlicher und handwerklicher Fehler im Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums sonst womöglich nicht fristgerecht das versprochene Geld erhalten. Michelbach forderte den Minister auf, einen grundlegend neuen Vorschlag vorzulegen. Den bisherigen Entwurf hält er für nicht zustimmungsfähig.

> Die Antwort der SPD: Heil und die SPD dagegen sehen keine Notwendigkeit, zeitlich einen Gang zurückzuschalten. Sein Haus hält jedenfalls am Einführungstermin Anfang 2021 fest. Heil, der seit einigen Wochen auch SPD-Vize ist, legte sich am Wochenende fest: "Ich gehe davon aus, dass wir am 12. Februar das Kabinett erreichen werden". Der Sozialdemokrat ließ keinen Zweifel daran, dass für ihn die Grundrente eine große Sozialreform darstellt, die für die SPD von grundlegender Bedeutung ist.

> Der Auftrag im Koalitionsvertrag: Die Grundrente stellt im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD eines der zentralen sozialpolitischen Vorhaben dar. "Die Lebensleistung von Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben, soll honoriert und ihnen ein regelmäßiges Alterseinkommen zehn Prozent oberhalb des Grundsicherungsbedarfs zugesichert werden", lautet der Anspruch.

> Der Kompromiss: Im November hatten sich die Koalitionspartner auf ein Modell für die Zusatzleistung geeinigt. Als einer der Eckpunkte wurde festgehalten, ab 1. Januar 2021 Rentnern mit unterdurchschnittlichen Einkommen, die mindestens 35 Jahre lang Beiträge gezahlt haben, einen Zuschlag zu zahlen. Die Rede war von 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen, davon 70 Prozent Frauen. Geknüpft wurde die neue Leistung an eine Einkommensprüfung. Die Koalition hatte sich vorgenommen, "automatisiert und bürgerfreundlich" vorzugehen. Das Geld will Finanzminister Olaf Scholz durch "Steuern und ohne Beitragserhöhung in der Rentenversicherung" beisteuern. Ein wichtiger Beitrag wurde der geplanten Finanztransaktionssteuer zugemessen – die es zwar aktuell noch nicht gibt, die aber mindestens 1,2 Milliarden Euro pro Jahr bringen soll.

> Die Kritik: Der Referentenentwurf des Arbeitsministers weist nach Einschätzung der Kritiker etliche Schwachpunkte auf. Das gilt insbesondere für die Finanzierung. So würden die Kosten der Grundrente von anfangs 1,4 Milliarden Euro, später knapp 1,8 Milliarden Euro im Jahr viel zu niedrig veranschlagt, heißt es. Durch Personal- und Verfahrenskosten könnten einige Hundert Millionen Euro hinzukommen. Auch führen nicht nur Politiker von CDU und CSU an, die von Scholz geplante neue Aktiensteuer, jedenfalls in Form eines europäischen Projekts, sei unsicherer denn je. Einen nationalen Alleingang aber, wie ihn Scholz notfalls plant und Frankreich bereits gewagt hat, lehnt die Union ab. Weitere Kritik richtet sich gegen das aufwendige Verfahren beim Datenabgleich zwischen den Renten- und Finanzbehörden.