Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Anton Hofreiter aus Unterhaching ist seit 2013 Fraktionschef der Grünen im Bundestag.

Experten mahnen zum Autogipfel im Kanzleramt, dass 400.000 Arbeitsplätze in der Autoindustrie gefährdet seien. Wie lässt sich verhindern, dass es dazu kommt?

Jetzt müssen in der Autoindustrie die entscheidenden Weichen gestellt werden. Die Jobs sind vor allem dann in Gefahr, wenn Bundesregierung und Industrie starr am Status Quo festhalten und sich jeglicher Modernisierung verweigern. Wenn die modernen Fahrzeuge in China und Kalifornien gebaut werden, hat die deutsche Autoindustrie das Nachsehen. Deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, aus ihrem Dornröschenschlaf aufzuwachen und konkrete Leitplanken für die Zukunft der Autoindustrie vorzugeben.

Wie sollte so ein Zukunftsplan für die Branche konkret aussehen?

Dieser Zukunftsplan soll unterschiedliche Komponenten enthalten. Die Autoindustrie braucht klare Rahmenbedingungen. Wir müssen die Produktion von Verbrennungsmotoren bis 2030 beenden und den Fokus auf Null-Emissions-Fahrzeuge richten. Die Ladesäulen-Infrastruktur sollte schnell ausgebaut werden. Und wir brauchen eine Reform der Kfz-Steuer. Es gilt auch, die Wasserstofftechnologie weiterzuentwickeln und zu fördern. Für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fordern wir ein Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld und Hilfen für kleinere Zulieferer.

Warum ein festes Datum für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor? Wären fließende Übergänge nicht der bessere Weg?

Die Autoindustrie braucht Klarheit. Arbeitsplätze werden gerettet, indem man eine hohe Planungssicherheit schafft. Die Autokonzerne und die Beschäftigen müssen wissen, was die Bundesregierung in der Verkehrspolitik vorhat. Andernfalls werden Investitionsentscheidungen immer wieder aufgeschoben. Viele andere Länder haben sich inzwischen Zeitpläne gegeben, wie sie die Verkehrswende umsetzen wollen. Wir brauchen mehr Radverkehr, mehr Busse und Bahnen, mehr Elektroautos. Das sorgt für eine bessere Luft in den Städten und für eine größere Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt. Vor allem aber sorgt es auch dafür, dass die Bundesregierung ihre Klimaschutzziele erreichen kann.

Ihr Parteichef Robert Habeck sagt, Freiheit durch das Auto sei eine Illusion. Ist es nicht auf dem Land ein Stück Freiheit, mit dem Auto mobil zu sein?

Ich denke, das Auto ist ein wichtiges Standbein der Mobilitätspolitik in ländlichen Regionen. Wir wollen aber auch, dass Menschen echte Mobilitätsalternativen geboten bekommen und zwischen diesen frei entscheiden können. Deswegen fordern wir mehr Bus und Bahn sowie mehr Förderung von Fußgänger- und Fahrradverkehr. So hat jede und jeder die Freiheit, sich das passende Verkehrsmittel auszusuchen.