Da schritten sie noch Seit an Seit: Die Koalitionäre (v.l.) Olaf Scholz, Peter Tschentscher (beide SPD), Angela Merkel (CDU) und Markus Söder (CSU) vergangenen Mittwoch in Berlin. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Endet der Burgfrieden in der Corona-Krise? Wenn am Mittwochnachmittag im Berliner Kanzleramt die Spitzen von Union und SPD zum Koalitionsausschuss zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie zu beraten, könnte es vorbei sein mit der schwarz-roten Harmonie. Es knirscht wieder in der Großen Koalition. Dass vor allem die Union in der Krise profitiert, die SPD aber kaum punkten kann, sorgt für Unmut unter den Genossen.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil setzt bereits wieder auf Attacke, greift die Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen an. CSU-Chef Markus Söder und CDU-Vizechef Armin Laschet missbrauchten das Krisenmanagement in der Corona-Krise zur Profilierung für eine mögliche Kanzlerkandidatur, lautet sein Vorwurf. Deren "Hahnenkampf um Merkels Erbe" laufe langsam aus dem Ruder.

Der Rückenwind für die Union dürfte in der SPD die Gegner der Koalition wieder auf den Plan rufen. Im Jahr vor der Bundestagswahl haben sich CDU und CSU wieder erholt und liegen laut Umfragen bei zuletzt 38 Prozent. Die SPD kommt auf 16 Prozent, liegt immerhin knapp vor den Grünen (15 Prozent).

In der Union wächst die Kritik daran, dass das Geld in der Corona-Krise zu locker sitze und der Koalitionspartner mit immer neuen Forderungen für staatliche Hilfen komme. Erst gestern stellte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) weitere 15 Milliarden Euro für die Krisenbekämpfung bereit. Im Finanzministerium rechnet man mit sinkenden Steuereinnahmen für mindestens mehrere Monate.

Gegen die SPD-Forderung, das Kurzarbeitergeld zu erhöhen, gibt es Widerstand aus den Reihen der Union. "Wir können jetzt vieles machen, man muss aber auch eins wissen: Irgendwann ist das Geld aus", erklärte Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann. Nach den Plänen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll das Kurzarbeitergeld um 20 Prozent auf 80 des letzten Nettolohnes beziehungsweise 87 Prozent für Arbeitnehmer mit Kindern erhöht werden. Die Gewerkschaften hatten das gefordert.

Auch der Streit um die Grundrente geht weiter. Angesichts der immensen Kosten der staatlichen Wirtschaftshilfen und der Probleme bei der Umsetzung fordern Unionspolitiker, die Einführung zu verschieben. Die SPD lehnt das ab, pocht auf die Umsetzung wie von der Koalition vereinbart. "Ich gehe nicht davon aus, dass wir noch einmal über die Grundrente sprechen", erklärte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gestern und erteilt den Forderungen eine Absage. "Die Grundrente muss kommen", bekräftigt auch Arbeitsminister Heil. Dies sei die gemeinsame Haltung der Regierung, erinnerte der SPD-Politiker. Ursprünglich sollte das Gesetz von Arbeitsminister Heil in dieser Woche im Bundestag beraten werden. Jetzt machen Unionspolitiker Druck, halten die Grundrente angesichts des Konjunktureinbruchs nicht mehr für finanzierbar.

Die SPD-Forderung nach höheren Steuern für Vermögende wird von der Union weiter strikt abgelehnt. Die Genossen weigern sich dagegen weiter, den Solidaritätszuschlag für alle zu streichen und das bereits ab Mitte des Jahres. Widerstand gibt es auch gegen Forderungen nach einer Mehrwertsteuersenkung für Hotels und Gaststätten von 19 auf 7 Prozent. SPD-Fraktionschef Mützenich lehnt das ab, plädierte dagegen für weitere Soforthilfen für die Branche. "Wir benötigen Hilfen, die zielgenau sind und bei denen ankommen, die es brauchen", erklärte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider.

Streit gibt es auch um Hilfen für Studenten, die in der Krise ihren Job verloren haben. Während die SPD Zuschüsse für Betroffene fordert, will Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) nur Kredite gewähren (siehe Politik S. 16).

Von der Opposition kommt derweil die Forderung nach einem klaren Ausstiegsplan. "Es muss endlich klare und infektiologische begründete Kriterien geben, wer unter welchen Umständen was darf", sagt etwa Michael Theurer, Vorsitzender der Südwest-FDP. "Denkbar wäre sogar eine CoVid-19-Zertifizierung, um einen Kriterienkatalog, etwa was Abstand, Kunden pro Quadratmeter oder die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln und Schutzmasken anbelangt, zu vereinheitlichen."