Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Endlich schien der Streit um den Solidaritätszuschlag vom Tisch zu sein, da legt SPD-Interims-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel auch schon nach. Eine komplette Abschaffung des Soli werde es mit den Sozialdemokraten nur geben, wenn der Spitzensteuersatz für Besserverdienende erhöht werde. "Über die komplette Abschaffung des Solis können wir dann diskutieren, wenn sichergestellt wird, dass die absoluten Topverdiener in Deutschland ihren Beitrag zum Sozialwesen stärker über die Einkommensteuer ausgleichen", stellt Schäfer-Gümbel dem Koalitionspartner Bedingungen. Neuer Konfliktstoff für die Große Koalition. "Eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes ist mit der Union nicht zu machen. Das wäre das falsche Signal!", stellt Unions-Chefhaushälter Eckhardt Rehberg klar. Die Union lehnt weitere Belastungen für den Mittelstand und die Wirtschaft ab. Die Sozialdemokraten pochen dagegen auf höhere Steuern für Reiche - zusätzlicher Gesprächsstoff für den Koalitionsgipfel am Wochenende.

Fällt am Sonntag bei dem Treffen der Partei- und Fraktionschefs mit der Kanzlerin in Berlin die Vorentscheidung über die Zukunft der Koalition? Ganz oben auf der Tagesordnung steht das Thema Klimaschutz. Schließlich streiten Union und SPD seit Monaten über den richtigen Weg im Kampf gegen die Erderwärmung. Einig ist man sich zumindest darüber, dass es ein Gesamtkonzept für den Klimaschutz geben muss. Wie dies allerdings genau aussehen soll, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Am 20. September will sich die Große Koalition auf ein Klimaschutzgesetz verständigen. Wie kein anderes hat dieses Thema zuletzt auch die politische Tagesordnung in Berlin beschäftigt. Eine vom Staat festgelegte CO2-Steuer oder ein am Markt bestimmter Zertifikatehandel - wie soll der Preis für den CO2-Ausstoß gestaltet werden? Darüber gehen die Meinungen zwischen den Regierungspartnern weit auseinander. "Wir werden eine Bepreisung von CO2 brauchen", erklärte Kanzlerin Angela Merkel gestern. Dies könne entweder durch Steuern oder durch Zertifikatehandel geschehen. Zertifikate könne man besser steuern, sprach sich die Regierungschefin erneut gegen eine CO2-Steuer aus.

Jetzt gehe es darum, einen überzeugenden Kompromiss zu finden, mit dem beide Seiten leben könnten, heißt es aus den Reihen der Union. Das von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgelegte Klimaschutzgesetz lehnen CDU und CSU bisher ab. Streit droht zudem auch über die Kosten für das Klimaschutzpaket. Während CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer keine neuen Schulden aufnehmen und an der Politik der "Schwarzen Null" festhalten will, von einer "Grünen Null" beim Klimaschutz spricht, will die SPD Kredite für Investitionen in den Klimaschutz nicht ausschließen. "Wir können es uns nicht länger leisten, am Sonntag Klimaschutz zu predigen und in der Woche die konkrete Umsetzung zu blockieren", kritisiert SPD-Fraktionsvizechef Matthias Miersch und wirft dem Koalitionspartner Blockade vor.

Ringen um den Klima-Kompromiss, Streit um die Grundrente und dunkle Wolken am Konjunkturhimmel - "die fetten Jahre sind vorbei", hatte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bereits vor geringeren Steuereinnahmen gewarnt. "Es wird den Herbst der Wahrheit geben", rechnet auch CDU-Finanzexperte Friedrich Merz mit härteren Auseinandersetzungen in der Koalition, wenn es nicht mehr so viel zu verteilen gibt. "Dann werden sich die Koalitionspartner verständigen müssen, in welcher Reihenfolge und in welcher Rangfolge die Ausgaben für das Jahr 2020 vorgenommen werden", so Merz. Er habe Zweifel, ob die Große Koalition noch die Kraft dazu aufbringen werde, die notwendigen Prioritäten zu setzen.

Wie lange hält die Große Koalition? Mit Spannung blicken die Spitzen von Union und SPD auf den 1. September. Wenn am Wahlabend beide Regierungspartner in Sachsen und Brandenburg weitere Wahlschlappen erleiden, dürften die Fliehkräfte größer und der Ruf nach einem Ausstieg vor allem auch in den Reihen der SPD lauter werden.