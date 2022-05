Ein Bauer im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh mit einem Bündel Weizenähren in der Hand. Der zweitgrößte Weizenproduzent Indien hat den Export von Weizen mit sofortiger Wirkung verboten.

Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Agrarminister der G7-Staaten haben sich nach einem zweitägigen Treffen in Stuttgart auf Maßnahmen zum Schutz der weltweiten Ernährungssicherheit, zur Förderung der Artenvielfalt und zur Bekämpfung des Klimawandels verständigt. Große Teile des 14-seitigen Abschluss-Kommuniqués verpflichten die Teilnehmerstaaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und USA, sich um eine nachhaltige Landwirtschaft zu bemühen. Dominiert wurde das Treffen von der Suche nach Antworten auf die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

"Nicht nur die Klimakrise bedroht die Ernährungssicherheit, sondern auch der Krieg hat den Druck auf die globalen Ernährungssysteme nochmal massiv erhöht", erklärte der deutsche Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) bei der abschließenden Pressekonferenz am Samstag. "Putins ungerechtfertigter Krieg verstärkt den Hunger in der Welt", sagte er über den russischen Machthaber.

Die G7-Staaten wollen die Ukraine mit Lebensmitteln, ihre Landwirtschaft mit Kraftstoff, Düngemitteln und Saatgut versorgen. Gleichzeitig soll das Land Hilfe beim Export seiner Erzeugnisse erhalten. Am Freitag hatte der als Gast geladene ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Solskyj dem Gremium von der Situation in seiner Heimat berichtet und die wichtigsten Anliegen in seinem Zuständigkeitsbereich erläutert: eine Durchbrechung der russischen Seeblockade und einen Ersatz für die größtenteils funktionsunfähigen ukrainischen Häfen. Aus der zurückliegenden Ernte seien noch 20 Millionen Tonnen Getreide auf Lager. Trotz aller erwarteten Einbußen müssten mit der nächsten Ernte weitere 30 bis 40 Millionen Tonnen irgendwie ausgeführt werden. "Im Alleingang können wir diese Aufgabe nicht lösen."

Die EU hat Exporterleichterungen angekündigt, die G7-Minister wollen sich um Transportalternativen über die Donau, per Schiene und auf dem Asphalt bemühen. Im Baltikum wären theoretisch Hafenkapazitäten frei.

Weil sie befürchten, dass infolge des Krieges die Preise von Produktions- und Lebensmitteln steigen, wollen die Konferenzteilnehmer sie stärker überwachen und an der Stabilisierung der Handelsregeln arbeiten. Spekulative Verhaltensweisen sollen bekämpft und restriktive Ausfuhrmaßnahmen vermieden werden. Das Gremium habe entsprechende Absichten "mit Sorge" diskutiert, sagte Özdemir. Er erwähnte Indonesiens Ankündigung, Palmölausfuhren zu begrenzen, und Indiens Vorhaben, einen Exportstopp für Weizen zu verhängen.

Die G7-Staaten wollten eine Führungsrolle auf dem Weg zu einem nachhaltigen Ernährungssystem übernehmen. Das Kommuniqué erwähnt dabei ausdrücklich auch die Bedürfnisse von Kleinbauern und Frauen. Kleinbauern produzierten 60 Prozent der Nahrung weltweit und seien gleichzeitig von der Klimakrise am stärksten betroffen, sagte Özdemir. In manchen Ländern gingen allerdings auch bis zu 50 Prozent der Nahrungsmittel durch falsche Lagerung oder beim Transport verloren.

In ihrem Abschluss-Kommuniqué verpflichten sich die G7-Minister unter anderem auf Maßnahmen zur Pestizidreduktion, zur nachhaltigen Nährstoffwirtschaft und gegen Antibiotikaresistenzen. Sie bekräftigen ihr Ziel, dem weltweiten Waldverlust Einhalt zu gebieten. Im Lauf ihres Treffens hatten sich die Minister außerdem mit Lieferketten, Möglichkeiten zur Kohlenstoffbindung und der Rolle internationaler Gremien befasst. An der Konferenz nahmen auch ranghohe Fachvertreter der EU, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) teil.

Am Samstag war die Tagung vonseiten der agrarwissenschaftlich geprägten Universität Hohenheim an einen anderen Ort verlegt worden. Eine Polizeisprecherin hatte dies mit der Sorge vor Störungen durch eine angemeldete Traktordemonstration begründet. Vor Schloss Hohenheim hatten am Samstagmorgen Vertreter der Bauernvereinigung "Land schafft Verbindung" Position bezogen. Özdemir erklärte die Verlegung später mit der Sorge, dass seinen Ministerkollegen möglicherweise die pünktliche Abreise erschwert worden wäre. Er sagte den Demonstranten einen persönlichen Austausch zu.