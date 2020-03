Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Gerd Landsberg (68) ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds.

Herr Landsberg, immer mehr Gewalt gegen Kommunalpolitiker. Wie gefährlich ist die Entwicklung?

Das ist eine besorgniserregende Entwicklung, die zeigt, dass wir alles dafür tun müssen, diese Taten zu stoppen. Nur wenn wir die immer weiter zunehmende Gewalt eindämmen, werden wir in Deutschland auch in Zukunft noch Menschen finden, die bereit sind, sich vor Ort für das Gemeinwohl zu engagieren. Bund, Länder, Polizei und Justiz haben bereits einiges auf den Weg gebracht, um Hass, Hetze und Übergriffe zu stoppen. Aber wir werden da noch mehr tun müssen. Wichtig ist auch, dass wir diese Taten mit aller Konsequenz verfolgen und ahnden.

Wo liegen die Ursachen für Hass, Hetze und Angriffe auf Bürgermeister und Stadträte?

Das hat viele Gründe. Zum einen beobachten wir ja bereits seit längerem, dass sich im Netz, also in den sogenannten sozialen Medien, der Ton verschärft und Beleidigungen zunehmen. Dort treffen die Personen, die so etwas äußern, dann auch noch auf Gleichgesinnte und finden bei ihnen Bestätigung. Insofern kann sich dann der Eindruck verfestigen, man "dürfe so etwas äußern" und das sei die Meinung vieler. Vom Resonanzraum im Netz ist der nächste Schritt zur Bedrohung oder im schlimmsten Fall sogar zu einem körperlichen Übergriff dann teilweise gar nicht mehr so weit. Deswegen müssen wir auch den Beleidigungen und Bedrohungen im Netz konsequent begegnen.

Wie kann man die Kommunalpolitiker besser schützen?

Wir brauchen eine Anerkennungskultur für die Menschen, die sich für die Allgemeinheit engagieren. Ich wünsche mir außerdem ein entschlossenes Eintreten der bislang leider viel zu oft schweigenden Mehrheit für "ihre" Bürgermeister und Kommunalpolitiker. Und wir brauchen natürlich die Mittel der Strafverfolgung und der Verurteilung, um deutlich zu machen, dass durch Beleidigungen und Bedrohungen Grenzen überschritten werden und das dann auch geahndet wird.

Reichen die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen im Sicherheitspaket aus?

Die Bundesregierung und die Landesregierungen haben das Problem bereits erkannt und viele richtige Schritte ergriffen. Die Etablierung von zentralen Anlaufstellen, um solche Delikte zu melden, und die Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften gehören dazu, auch um die Strukturen hinter solchen Taten besser zu erkennen. Was wir zudem noch benötigen, ist die Erweiterung des Strafgesetzbuchs um den Tatbestand des "Politiker-Stalking". Wir fordern das bereits seit vielen Jahren, weil es dazu beitragen kann, derartige Taten besser zu verfolgen.