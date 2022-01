Von Harald Raab

Jerusalem. Israel ist in Sachen Corona-Pandemie der übrigen Welt oft einen Schritt voraus – im Guten wie im Schlechten. Die Omikron-Welle steuert schon auf Rekordwerte bei der Infizierung zu. Wissenschaftler der Hebräischen Universität Jerusalem prognostizieren, dass bereits in zwei Wochen der Höhepunkt erreicht sein werde – mit bis zu zwei Millionen Covid-Fällen in einer Gesamtbevölkerung von nur neun Millionen Menschen. Alleine am Donnerstag wurden beinahe 50.000 neue Fälle gemeldet.

Die gute Nachricht: Der Krankheitsverlauf bei Omikron ist deutlich abgemildert, vor allem bei den vollständig Geimpften. Professor Eran Segal vom Weizmann-Institute of Science urteilt, dass der Anteil der Omikron-Patienten im ernsten Zustand nur ein Fünftel von denen ausmacht, die in der Delta-Welle schwer erkrankt sind.

Die schlechte Nachricht: Die Krankenhäuser arbeiten trotz immer noch freier Behandlungsplätze bereits am Limit, weil immer öfter ärztliches Personal und Pflegekräfte auf den Intensivstationen wegen Infizierung ausfallen oder sich in Quarantäne befinden. Die gleiche Situation meldet die israelische Wirtschaft. Beschäftigte können wegen Corona nicht zur Arbeit kommen, sodass ein normaler Betrieb immer weniger zu gewährleisten ist. Das trifft vor allem im Handel und in der gesamten Dienstleistungsbranche zu. Nicht zuletzt deshalb wurde die Quarantänezeit von zehn auf sieben Tage verkürzt.

In Israel beträgt die Impfrate in der Bevölkerung 86 Prozent. Es sind eindeutig die 14 Prozent Ungeimpften, die das Gesundheitssystem belasten. Sie machen die überwiegende Mehrzahl der schweren Fälle aus. Die haben sich innerhalb einer Woche verdoppelt.

Der Expertenausschuss, der das Gesundheitsministerium und den Ministerpräsidenten Naftali Bennett berät, kommt zu dem Schluss, dass die Omikron-Welle nicht mehr durch einen Lockdown gestoppt werden könne. Bennett schwor die Bevölkerung auf eine hoffentlich letzte schwierige Phase ein. In einer landesweiten Ansprache sprach er von einem "Tsunami". Trotzdem werde es keinen Lockdown geben. Diese Maßnahme bringe nicht mehr den gewünschten Erfolg und schwäche die Wirtschaft unnötig.

Dabei ist auch das Testsystem in Israel dem Zusammenbruch nahe. Die Wartezeit für die Ergebnisse von PCR-Tests beträgt aktuell 61 Stunden. Deshalb muss man sich mit Schnelltests behelfen. Doch auch hier besteht Mangel, mit der Folge, dass die Preise dafür gestiegen sind.

Israel hat deshalb in der letzten Woche bereits die Testpflicht gelockert: Nur noch Risikogruppen und Menschen ab 60 müssen einen PCR-Test machen, nachdem sie in Kontakt mit einem Corona-Infizierten gekommen sind. Für alle anderen reicht ein Antigen-Schnelltest.

Wie schon in den letzten Wellen, setzt Israel mit erhöhtem Tempo aufs Impfen. Angeboten wird eine vierte Impfung, zunächst für Menschen über 60 Jahre. Fast eine halbe Million Ältere haben bereits davon Gebrauch gemacht. Bennett fordert nachdringlich zum zweiten Boostern auf. Auch hier spielt Israel eine Vorreiterrolle: In Europa herrscht gegenüber einer solchen Strategie noch Skepsis.