Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Wien. Er galt als politischer Durchstarter, als großer Hoffnungsträger der (Rechts-)Konservativen, als er mit 31 Jahren zum jüngsten Finanzminister Österreichs wurde: Karl-Heinz Grasser. Allerdings: Das ist 19 Jahre her. Die hohen Erwartungen hat der smarte gebürtige Klagenfurter nicht erfüllen können. "Das vergeudete Talent" nennt der "Kurier" ihn inzwischen.

Politisch spielt der 50-Jährige keine offizielle Rolle mehr in der Alpenrepublik. Und doch steht er regelmäßig in den Schlagzeilen, ja, einige Medien widmen ihm gar "Liveticker". Der Grund: mögliche Untreue, illegale Absprachen, vielleicht sogar die Annahme von Schmiergeld. So zumindest die Vorwürfe im "Buwog-Prozess", bei dem es um Ungereimtheiten bei der Privatisierung von 60.000 Bundeswohnungen der "Bauen und Wohnen GmbH" (BUWOG) geht. Grasser war damals Finanzminister. Der Republik Österreich sollen bis zu eine Milliarde Euro entgangen sein. Seit Dezember 2017, an bisher 90 Prozesstagen, läuft vor dem Wiener Straflandesgericht der Korruptionsprozess gegen ihn und 13 weitere Angeklagte.

Weniger öffentlich ist ein anderer Umstand, den jetzt zuerst die FAZ publik machte: Grasser war 2017 auch in mehrere Beratungen involviert, in denen es um den am Uniklinikum Heidelberg entwickelten Bluttest und die Firma Heiscreen ging. Offenbar nahm er an der Seite des Heidelberger Unternehmers Jürgen Harder an Treffen teil, in denen dieser den Einstieg seiner Beteiligungsgesellschaft "Mammascreen" vorbereitete. Grasser, so heißt es, sei sogar als möglicher Geschäftsführer im Gespräch gewesen. Grassers Anwalt Manfred Ainedter bestätigte zwar die Meetings. An der Firma aber sei sein Mandant nicht beteiligt und habe in den Test auch nicht investiert. "Viel Lärm um nichts", so Ainedter.

Dass Grasser eher im Hintergrund agieren muss, weniger auf der politischen Bühne, hat auch mit seinem Hang zum extrovertierten Auftritt zu tun. Der Autohändler-Sohn studierte BWL, fasste aber schnell in der Politik Fuß. Als "Entdecker" und Förderer galt der inzwischen verstorbene FPÖ-Chef Jörg Haider. Auf dem FPÖ-Ticket wurde er 2000 Finanzminister, verließ aber 2002 nach internen Streitigkeiten die Partei. Im Ministeramt blieb er trotzdem bis 2007 - für die ÖVP, aber nicht als Parteimitglied.

Gelobt wurde sein Selbstmarketing. Die fachliche Detailtiefe war jedoch nicht unbedingt seins. Dafür der Glamour: Nicht nur die Affäre und spätere Heirat mit der Swarovski-Kristallerbin Fiona Pacifico-Griffini brachte ihm Boulevard-Schlagzeilen ein. Auch Unfälle mit teuren Autos, Beziehungsstreits, der Umgang mit eher fragwürdiger Prominenz beschäftigte die bunten Blätter. Der mehrfach angeratene Image-Wechsel - er gelang ihm nicht. Auch nicht, als er später in der Wirtschaft Fuß fassen wollte. Mal fehlte der Erfolg, mal schaute die Staatsanwaltschaft genauer hin. 2011 stieg er bei seiner letzten Firma, einer zwei Jahre zuvor gegründeten Immobiliengesellschaft, aus. Womit der Vater einer Tochter heute sein Geld verdient? Öffentlich nicht bekannt.