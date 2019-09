Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Heidelberg/Berlin. An der Unfallstelle in der Invalidenstraße in Berlin erinnern die Tage danach noch Blumen und Kerzen an die Opfer. Immer wieder bleiben Passanten stehen und halten inne. Ein Porsche-SUV war am Freitag dort von der Fahrbahn abgekommen, auf den Gehweg in eine Menschengruppe gerast.

Unter den vier Opfern waren auch ein Dreijähriger und seine Großmutter. Der Fahrer soll einen epileptischen Anfall gehabt und die Kontrolle über den Wagen verloren haben, hieß es am Montag aus Polizeikreisen. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik wollte sich nicht festlegen: „Wir schließen nach wie vor definitiv medizinische Gründe nicht aus“, sagte sie.

Derweil ist die Debatte um die Sportgeländewagen (SUV) neu entbrannt. „SUV verbieten“ und „Autos sind Terror“, heißt es auf Schildern am Unfallort. Nun streiten Politiker und Verbände über Konsequenzen.

Wer ist für ein SUV-Verbot? Grüne und Umwelthilfe wollen die Geländewagen aus den Innenstädten verbannen. Die großen Wagen haben ohnehin ein schlechtes Image, stehen vor allem wegen ihrer schlechten Klimabilanz in der Kritik. „Wir brauchen eine Obergrenze für große SUV in den Innenstädten“, forderte Grünen-Verkehrsexperte Oliver Krischer. Der Bund solle eine gesetzliche Regelung schaffen, die es den Kommunen erlaube, bestimmte Größenbegrenzungen zu erlassen. „Panzerähnliche Autos gehören nicht in die Stadt“, kritisierte auch sein Parteifreund, der Bezirksbürgermeister von Berlin Mitte, Stephan von Dassel. Die Deutsche Umwelthilfe geht noch weiter und fordert von Autokonzernen, den Verkauf von SUV ganz zu stoppen. Die verheerenden klimapolitischen Folgen dieser falschen Modellpolitik sehen wir bereits in den wieder ansteigenden CO2-Emissionen, am stärksten gerade bei den Diesel-Fahrzeugen“, kritisiert Jürgen Resch, Geschäftsführer der Umwelthilfe. Für ihn sind die „Stadtpanzer“ eine „fahrende Gefahr“: „SUV sind nicht nur Klima-Killer, sondern auch ein Sicherheitsrisiko.“

Gafik: AFP/Screenshot: RNZonline

Wer ist dagegen? Kritiker werfen den Grünen und der Umwelthilfe jetzt vor, den tödlichen Unfall für ihre politische Arbeit zu missbrauchen. Es handele sich um „die emotionslose Instrumentalisierung einer Tragödie“, kritisierte FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic. Ähnlich äußert sich sein Parteifreund Wolfgang Kubicki. „Interessant stelle ich mir die Beantwortung der Frage vor, wie eine Obergrenze überprüft werden soll“, sagt er mit Blick auf die Grünen-Pläne. „Damit ist wohl gemeint, dass diese Fahrzeuge eine bestimmte Größe nicht überschreiten dürfen. Wie kann man jedoch – ohne größeren Aufwand und ohne weitere Staus zu produzieren – diese Überprüfung vornehmen?“ Meistens sei menschliches Versagen wie etwa überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für Unfälle. „Schreckliche Unfälle für politische Geländegewinne auszuschlachten, ist überdies menschenverachtend und schäbig.“ Auch der ADAC lehnt ein SUV-Verbot ab, hält es weder für sinnvoll noch für durchsetzbar. Entscheidend sei das verantwortungsvolle Führen von Kraftfahrzeugen“, so ein Sprecher.

Welche Vorschläge gibt es noch? Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt will keine Verbotsdebatte, sondern setzt auf Anreize. „Vorfahrt für diejenigen, die vernünftig fahren: Die elektrisch fahren und die ohne CO2 fahren“, forderte sie. Auch der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU) setzt auf eine finanzielle Lenkung und spricht sich für höhere Preise sowie eine Anhebung der Mehrwertsteuer aus – praktisch also eine SUV-Steuer. Denkbar wäre auch eine City-Maut für große Wagen, wie die Umwelthilfe sie fordert.

Risikofaktor SUV

Sie sind aus dem Straßenverkehr nicht mehr wegzudenken: große, massive SUV. Der Begriff ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung „Sports Utilitiy Vehicle“ und beschreibt die Mischung aus einen normalen Pkw und einem Geländewagen. Wobei kaum ein SUV-Besitzer mit seinem Wagen ins Gelände fährt.

Sie sind bei Käufern wegen anderer Eigenschaften so sehr begehrt, dass sich bei nahezu allen Autoherstellern seit Jahren ein regelrechter SUV-Boom quer durch die Modellpaletten zieht: Das Ein- und Aussteigen fällt leichter, weil sie höher sind als ein normaler Pkw. Dies macht sie insbesondere für ältere Menschen attraktiv. Und weil man buchstäblich über dem Verkehr thront und eine bessere Rundumsicht hat, fühlen sich viele Insassen auch deutlich sicherer.

Für die Unfallgegner birgt der Zusammenstoß mit einem schweren SUV dagegen hohe Risiken. „Generell gilt, je größer das Fahrzeug ist, desto höher ist die Verletzungsschwere beim Unfallbeteiligten“, erklärt Dr. Peter Strohbeck-Kühner, Bereichsleiter Verkehrsmedizin am Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin des Klinikums der Universität Heidelberg. Vor allem Fußgänger und Fahrradfahrer seien bei einem Unfall mit den großen Fahrzeugen besonders gefährdet, da viele SUV äußerst starre und stabile Frontteile hätten.

„Bei SUV gibt es zudem die Besonderheit, dass sie oftmals einen Frontschutzbügel haben, der durch seine massive Fertigung bereits bei einem Zusammenstoß bei geringer Geschwindigkeit zu schweren Knochenbrüchen führen kann“, erklärt der Verkehrmediziner. Der Bügel sei zwar bei einem Langstreckentrip in der Wildnis durchaus sinnvoll, in mitteleuropäischen Städten dagegen völlig unnötig.

Auch bei einem Unfall zwischen einem SUV und einem normalen Pkw sieht es für die Insassen im kleineren Wagen schlecht aus. Gerade wenn es ein Kleinwagen ist, treffen völlig unterschiedliche Gewichtsklassen aufeinander. Ein BMW X5 wiegt über zwei Tonnen, ein Opel Corsa dagegen nur rund die Hälfte. Beim Aufprall schützt die schiere Masse des SUV seinen Fahrer. Dazu kommt die unterschiedliche Höhe der Fahrzeuge. Die erhabene Sitzposition hebt die SUV-Insassen über die schlimmsten Unfallzonen hinweg, während sich die Personen im kleineren Auto mittendrin befinden.

„Wer von einem SUV seitlich gerammt wird, kann schon bei geringen Aufprallgeschwindigkeiten schwerste Verletzungen erleiden. Bei höherem Tempo haben die Pkw-Insassen nur geringe Überlebenschancen“, erklärt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV). Brockmann untersuchte im Jahr 2011 in der Studie „Sport Utility Vehicles im Unfallgeschehen“ das Unfallrisiko durch SUV. Deren Ergebnisse waren eindeutig und haben immer noch Gültigkeit.

So erlitten laut der Untersuchung die Versuchsdummys bei einem Seitenaufprall mit der Front eines gleichartigen Pkw nur leichte beziehungsweise mittelschwere „Verletzungen“, während ein großer SUV schon bei einem 40 km/h-Aufprall den Dummy deutlich schwerer in Mitleidenschaft zog. Laut Brockmann seien nicht die SUV-Fahrer bei Unfällen das Problem, denn die Hauptrisikogruppe der jungen Raser sei hier nur schwach vertreten. Die Fahrzeuge selbst seien die Gefahr.

Verkehrsmediziner Strohbeck-Kühnert sieht das anders: „Bestimmte Fahrzeuge werden von bestimmten Fahrergruppen bevorzugt. So fahren oft kaufkräftige, ältere Herren SUV, die bereits Einschränkungen haben.“ Solche Fahrer machten das ohnehin schon gefährliche Fahrzeug noch gefährlicher.

Aber auch eine eher unbekannte Risikogruppe im Straßenverkehr lässt er nicht unerwähnt: So suchten sich häufig Geschäftsmänner, „die so fahren wie sie Geschäfte machen, tempoorientiert und auf Durchsetzung“, diese Art von Fahrzeug aus. „Was im Geschäft gut ist, kann auf der Straße aber fatal sein“, stellt Strohbeck-Kühnert klar. (Tim Müller)

"Einen Spagat hinbekommen": Autoexperte zum SUV-Verbot

Ferdinand Dudenhöffer (69) ist Ökonom an der Uni Duisburg Essen und Autoexperte.

Herr Dudenhöffer, welchen Anteil haben denn SUV an der Autobranche?

Bei den Neuwagen ist das fast ein Drittel. Das ist das bestverkaufte Segment, bei allen Autobauern. Und der Anteil wird wohl in Zukunft noch weiter steigen.

Was würde denn ein SUV-Verbot bedeuten? Würde das die Autoindustrie in eine Krise stürzen?

Nein, das denke ich nicht. Aus Umweltgründen wäre das auch nicht nötig. Die Autobauer müssen aber einen Spagat hinbekommen: Auf der einen Seite SUV bauen, auf der anderen aber eben auch mehr Elektroautos herstellen, um die CO2-Werte zu senken. Die CO2-Werte sind da maßgeblich. Derzeit sind durchschnittlich 130 Gramm CO2-Ausstoß in der EU erlaubt, nächstes Jahr wird der Wert auf 95 Gramm gesenkt und 2030 auf 60 Gramm. Die Autobauer können diese Ziele aber auch erreichen, wenn sie SUV und E-Autos bauen. Viele SUV sind ja auch Kleinwagen und Kompaktfahrzeuge. Die ganz Großen machen weniger als fünf Prozent aus.

Ferdinand Dudenhöffer. Foto: dpa

Wären politische Maßnahmen aber vielleicht ein wichtiger Schritt, um die Autoindustrie zu Veränderungen zu drängen?

Die Autoindustrie muss vor allem erkennen, dass die Monster-SUV mit fünf Meter Länge und zwei Meter Breite besser in den USA als bei uns aufgehoben sind. In Amerika ist das kein Problem, da wollen die Kunden das. Bei uns ist das anders. Es wäre klüger, wenn sie die ganz großen Fahrzeuge, wie den Daimler GLS, den Volvo XC90 oder den Landrover Velar, in Europa nicht anbieten.

Glauben Sie, dass da ein Bewusstseinswandel stattfindet?

Ich glaube, die Autobauer verfolgen diese Diskussionen sehr genau. Wie sie reagieren, ist schwer vorherzusehen. Aber es gab ja schon in der Vergangenheit Signale, wie etwa von Volvo, der seine Fahrzeuge auf 180 Kilometer pro Stunde begrenzt. (Michael Abschlag)