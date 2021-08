Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Manfred Güllner ist Soziologe, Sozialpsychologe und Betriebswirt. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Meinungsforschungsunternehmens Forsa.

Manfred Güllner. Foto: dpa

Herr Güllner, beeinflussen die Ereignisse und Fehleinschätzungen zu Afghanistan den Ausgang der kommenden Bundestagswahl im September?

Ich vermag nicht zu erkennen, dass Afghanistan dem deutschen Wahlkampf eine dramatische Wende gibt. Das ist übrigens auch nicht durch die jüngste Überflutungskatastrophe passiert. Und wenn es doch noch eine Auswirkung von Afghanistan geben sollte, dann würden beide Partner der Großen Koalitionen treffen, die Union wie die SPD.

Was ist aus Ihrer Sicht der Grund für die eklatante Schwäche von CDU und CSU?

Das sind mehrere Faktoren. Insbesondere ist es aber die Schwäche des Kanzlerkandidaten, Armin Laschet. Der stößt auf immer weniger Zustimmung. Wir haben die Bürger gefragt, wer denn am schlechten Abschneiden der Union die Hauptschuld trägt. Die große Mehrheit sagt, das sei der Kanzlerkandidat. Der gibt, neben der Einschätzung der politischen Kompetenz der Partei, bei der Wahlentscheidung den Ausschlag. Bisher hat die Union davon profitiert, dass ihr trotz des schwachen Kandidaten deutlich mehr politische Kompetenz zugetraut wurde als der SPD und den Grünen. Doch auch dieser Wert sinkt jetzt. Und an der Schwäche ihres Kanzlerkandidaten dürfte sich wenig ändern, es sei denn, sie tauscht ihn aus.

Wäre ein Wechsel des Unionskanzlerkandidaten überhaupt noch so kurz vor der Bundestagswahl machbar und eine Option?

Wir wissen, dass Laschets Konkurrent Markus Söder immer noch hohe Zustimmungswerte hat. Daran hat sich nichts geändert. Die Union hätte nach allem, was unsere Umfragen zeigen, mit Söder auch jetzt noch die Chance, auf 30 oder mehr Prozent zu kommen. Nach dem, was uns die Bürgerinnen und Bürger sagen, könnte ein Kandidatenwechsel zu Markus Söder also weiterhin Sinn machen.

Sollte die Union stärker auf Inhalte setzen?

Ich glaube, das bringt nicht mehr sehr viel. Im Wahlvolk glaubt man nicht mehr daran, dass das Land mit Laschet als Kanzler in guten Händen wäre. Eine solche Einschätzung färbt dann auch auf die Kompetenz ab.

Was steckt hinter den guten Werten für Scholz?

Es ist vor allem die Schwäche der beiden anderen Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Annalena Baerbock, die Olaf Scholz hilft. Als Person hat er ja schon länger gute Werte erzielt, er wird als recht sympathisch und kompetent eingeschätzt sowie als guter Finanzminister. Sein Problem war und ist die eigene Partei. Deren Werte sind zwar besser geworden, aber immer noch nicht berauschend und allein Scholz zu danken. Wenn es ihm gelingt, die anderen in der Parteiführung – vor allem Frau Esken oder Herrn Kühnert – bis zur Bundestagswahl zu verstecken, dann hat er gute Karten.

Haben die Grünen im Bund noch die Chance, ihren negativen Trend zu drehen?

Dafür sehe ich wenige Chancen. Wenn sie das hätten schaffen können, hätte das durch die Flutkatastrophe in Zusammenhang mit dem Thema "Klimaschutz" geschehen müssen. Dazu ist es allerdings nicht gekommen, sie erhielten keinen Schub.

Wie sehen aus Ihrer Sicht die FDP-Chancen aus?

Die FDP profitiert nach wie vor ganz deutlich vom Frust vieler früherer Unionswähler über die Entscheidung für Armin Laschet. Die wandern jetzt vor allem zur FDP, aber auch noch, wenn auch in geringerem Maße, zu den Grünen und inzwischen sogar zur SPD.

Ist die anstehende Bundestagswahl im September also fast schon entschieden?

Das zu sagen, ginge zu weit. Es wird immer noch etwas rauf und runter gehen. Aber die Grundkonstellation zeichnet sich schon einigermaßen ab.