Von Christian Altmeier

Heidelberg. Der belarussische Filmemacher Aliaksei Paluyan (32) kam 2012 nach Deutschland, um Film und Fernsehen zu studieren. Sein Dokumentarfilm "Courage" der an diesem Freitag auf der Berlinale Premiere feiert, porträtiert den Protest der Belarussen gegen das Regime von Alexander Lukaschenko am Beispiel von drei Schauspielern aus Minsk. Zur Premiere des Films, der ab 1. Juli in die deutschen Kinos kommt, wird auch die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja erwartet.

Wie geht es den Schauspielern, deren Protest sie in ihrem Dokumentarfilm zeigen, heute?

Sie zahlen leider einen Preis für ihren Widerstand gegen das Regime. Sie haben Belarus verlassen und leben alle drei inzwischen im Exil in Kiew. Denis und Pavel, die auch eine Band haben, sind im Februar bei einem Konzert verhaftet worden. Nach fünf Tagen Haft sind sie wieder freigekommen und sofort nach Kiew ausgereist. Marina hat vor zwei Wochen mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn den letzten Flug nach Kiew genommen, weil sie die ständige Angst vor einer Verhaftung nicht mehr ausgehalten hat.

Wann waren Sie selbst denn das letzte Mal in Belarus?

Das war Anfang September. Wir hatten einen Monat lang jeden Tag gedreht und dann habe ich die Entscheidung getroffen, das Material in Sicherheit zu bringen. Ich hatte wirklich Glück, nicht festgenommen zu werden. Ich bin direkt nach Berlin geflogen und wollte den Film dann auch so schnell wie möglich fertigstellen, um ihn weltweit zu zeigen.

Sind Ihnen vonseiten der belarussischen Regierung schon Konsequenzen angedroht worden?

Bisher noch nicht. Aber ich kann in meinem Heimatland sehr schnell als Extremist verurteilt werden. Zur Premiere des Films auf der Berlinale werden wichtige Oppositionelle wie zum Beispiel Swetlana Tichanowskaja kommen. Und wenn man solche Gäste hat, muss man natürlich erst Recht mit Konsequenzen seitens des Regimes rechnen.

Haben Sie mit versteckter Kamera gedreht?

Nein, wir haben mit einer Filmkamera gedreht. Wir hatten natürlich bestimmte Tricks, wie zum Beispiel beim Drehen nicht in die Richtung der Sicherheitskräfte zu schauen und die Kamera nicht zu auffällig zu positionieren. Trotzdem kann ich nicht wirklich erklären, warum wir so ungeschoren davon gekommen sind. Wir hatten einfach einen Schutzengel.

Ihr Film zeigt bereits die Ereignisse vor der Wahl. Wann haben Sie entschieden, den Film zu machen?

Die Idee dazu ist mir bereits 2018 gekommen. Die Lage der Menschen in Belarus hat in Westeuropa lange Zeit keine große Aufmerksamkeit bekommen. Aber die Diktatur und die Unterdrückung und auch den Widerstand dagegen gibt es bereits seit den neunziger Jahren. Wie es Denis im Film selbst einmal sagt: Es hat sich nichts geändert seit 1996.

Die Proteste in Belarus werden inzwischen mit massiver Gewalt unterdrückt. Wie ist die Stimmung bei den Menschen im Land?

Es herrscht Alarmstufe Rot. Das geht jetzt bereits seit neun Monaten so und es wird Stück für Stück immer schlimmer. Die weltweite Öffentlichkeit nimmt von Belarus zwar erst seit der Entführung der Ryanair-Maschine wieder mehr Notiz. Aber die Lage im Land hat sich in den Monaten davor nicht verbessert, sondern im Gegenteil immer weiter verschlechtert. Wenn die EU weiter so schwach reagiert, werden wir in fünf Jahren immer noch darüber sprechen. Aber wer weiß, was sich der Tyrann Lukaschenko dann erlaubt, wenn er jetzt schon Flugzeuge entführen lässt. Das war meiner Ansicht nach ein terroristischer Akt, der im Grundsatz mit den Anschlägen des 11. September 2001 vergleichbar ist.

Haben Sie die Hoffnung, dass die Entführung der Ryanair-Maschine ein Wendepunkt ist, über den Lukaschenko stürzen könnte?

Die Hoffnung ist natürlich da. Aber die Reaktion auf diese Tat seitens der EU ist so schwach und so milde, dass die Menschen in Belarus sich im Stich gelassen fühlen. Die EU hat nicht adäquat reagiert. Nun ist zwar der Luftraum für Flugzeuge aus Belarus gesperrt, aber wer leidet letztlich darunter?: Die Menschen in Belarus, die nicht mehr ausreisen können. Und dabei geht es meistens nicht um Urlaubsreisen, sondern um Menschen auf der Flucht, denen ein Ausweg versperrt wird.

Wie sollte die EU denn Ihrer Ansicht nach reagieren?

Der Westen muss endlich Druck auf Russland aufbauen. Wenn Wladimir Putin zu dem Schluss kommt, dass die Unterstützung des Tyrannen Lukaschenko zu teuer für ihn wird, dann wird er ihn fallen lassen. Und zwar nur dann. Ich denke da etwa an die Pipeline NordStream 2, aber auch an andere harte Maßnahmen, die Russlands Wirtschaft treffen. Es darf sich für Putin nicht lohnen, Belarus weiter zu unterstützen. Ich bezweifle aber, dass es dazu kommen wird. Denn das hätte ja auch für die Wirtschaft hierzulande Konsequenzen.

Es gibt bereits eine Reihe von Sanktionen gegen Belarus. Glauben Sie nicht, dass die langfristig auch eine Wirkung haben werden?

Nein, das glaube ich nicht. Solange Lukaschenko die Unterstützung von Russland hat, sind die derzeitigen Sanktionen des Westens für ihn nicht mehr als ein Mückenstich. Das wird nichts bewirken.

Besteht denn die Gefahr, dass Putin sich Belarus irgendwann einverleibt? Seit 1999 sind Russland und Belarus ja bereits formal in einer Union vereinigt.

Das ist ein gefährliches Spiel, dass Putin und Lukaschenko da treiben. Beiden Seiten war damals klar, dass es nie zu einer echten Union kommen würde. Lukaschenko wollte durch diesen Vertrag günstiger an Gas und Öl aus Russland kommen. Und Putin wollte Belarus politisch und wirtschaftlich enger an Russland binden, um eine Annäherung des Landes an den Westen zu verhindern. Ich glaube aber nicht, dass Putin Belarus annektieren will. Denn er kann durch die Vorgänge dort die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit von seinen eigenen Vergehen ablenken. Und er kann anhand der Reaktionen des Westens auf Lukaschenkos Vorgehen abschätzen, was er selbst sich erlauben kann. Außerdem ist Belarus nicht wie die Krim oder der Donbass. Die Menschen dort wollen nicht Teil Russlands werden.

Haben die Menschen in Belarus nach Monaten der vergeblichen Proteste und der mangelnden Unterstützung des Westens zum Teil bereits resigniert?

Ja, bei einigen mag das so sein. Aber der Preis dafür, auf die Straße zu gehen, ist inzwischen so hoch, dass die meisten Menschen es einfach nicht mehr wagen. Die Belarussen vermissen natürlich auch eine adäquate Unterstützung durch die Weltpolitik. Ich bin überzeugt, wenn sie eine harte Reaktion des Westens gegen Lukaschenko erleben würden, würden sie auch wieder auf die Straße gehen. Aber darüber, dass EU-Politiker ihre tiefe Besorgnis äußern, aber nicht handeln, lachen die Menschen dort nur noch.

Im Film sind einige Polizisten zu sehen, die sich Blumen an den Schild stecken und von Demonstranten umarmt werden. Wie fest stehen denn die Sicherheitskräfte zu Lukaschenko?

Nach den Protesten im vergangenen Sommer und Herbst haben einige Polizisten den Sicherheitsapparat verlassen. Das waren aber höchstens zehn oder zwanzig Prozent. Und die wurden sofort durch neu eingestellte Sicherheitskräfte ersetzt. Sorgen bereitet mir außerdem die Rolle des russischen Geheimdienstes. Der ist bereits seit längerem in Belarus vertreten und hat dort möglicherweise sogar schon die Kontrolle über einen Teil der Sicherheitskräfte übernommen.

Bei den Protesten waren vor allem jüngere Menschen auf der Straße zu sehen. Ist der Protest gegen Lukaschenko auch eine Generationenfrage?

Spontan hätte ich Ja gesagt. Aber es gibt natürlich auch Ältere, die protestieren. Im Film gibt es auch eine Szene mit einem früheren Mitglied der Sicherheitstruppen OMON. Er ist auch gegen Lukaschenko, aber er geht nicht demonstrieren, weil er keine Hoffnung hat, dass sich etwas ändert. Die Menschen, die nicht mehr in der Sowjetunion aufgewachsen sind, haben da eine positivere Einstellung.

Der Blogger Roman Protassewitsch wurde in einem offensichtlich erzwungenen Interview im Staatsfernsehen vorgeführt. Welchem Zweck dient eine solche Demütigung?

Lukaschenko macht das, um dem Sicherheitsapparat zu zeigen, dass er die Lage noch unter Kontrolle hat. Er schadet sich damit zwar selber, aber er will auch der Welt beweisen, dass er jede Person brechen kann. Roman Protassewitsch ist ja nicht einfach nur ein Blogger. Er war der Chefredakteur des wichtigen Telegramm-Kanals "Nexta", über den die Proteste in Belarus ganz wesentlich initiiert wurden. Er ist deshalb ein persönlicher Feind von Lukaschenko, der Rache an ihm nehmen will.