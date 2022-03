Alles im Blick: Volker Noe leitet den Impfstützpunkt in Fahrenbach und berichtet über ein Jahr Coronavirus-Schutzimpfungen im Landkreis. Foto: Stephanie Kern

Berlin/Stuttgart. (dpa) Baden-Württemberg will ab Anfang April das Impfangebot wegen fehlender Nachfrage zumindest bis Herbst reduzieren. Statt der bisher etwa 350 mobilen Impfteams und 135 Impfstützpunkten soll es jeweils nur noch ein Team und einen Stützpunkt in allen 44 Stadt- und Landkreisen geben. Das geht aus der Kabinettsvorlage des Sozialministeriums hervor. So sei es möglich, flexibel zu reagieren, etwa wenn sich die Pandemie wegen einer neuen Virusvariante erneut dramatisch zuspitzen sollte.

> Impfungen für Geflüchtete: Baden-Württemberg will aber auch Geflüchteten aus der Ukraine ein Impfangebot machen. Bei Bedarf sollen dafür noch mal zusätzliche zehn mobile Einheiten eingesetzt werden, die dann an den Landeserstaufnahmestellen impfen sollen.

> Geringe Impfnachfrage: Mittlerweile sind in Baden-Württemberg gut 8,2 Millionen Menschen zweimal geimpft, das sind 74 Prozent. Geboostert sind knapp 6,3 Millionen Menschen im Südwesten – das sind etwa 57 Prozent. Doch zuletzt kam die Impfkampagne nur noch in Trippelschritten voran. Mit dem Abbau des Großteils der bisherigen Teams und Stützpunkte will die Landesregierung daher auch die enormen Kosten drücken. Die im Winter eilig aufgebaute Struktur vor allem für die Booster-Impfungen hat das Land dem Vernehmen nach mehr als eine halbe Milliarde Euro gekostet. Das neue Konzept soll bis Ende September mit knapp 55 Millionen Euro zu Buche schlagen.

> Kein 3G mehr im ICE: Fahrgäste der Deutschen Bahn können die Fernverkehrszüge seit diesem Sonntag an wieder ohne 3G-Nachweise als Geimpfte, Genesene oder Getestete nutzen. Der Konzern setzt damit die neuen Vorgaben zum Infektionsschutz um. In Fern- und Nahverkehrszügen gilt demnach aber weiter die Pflicht, FFP2-Masken oder medizinische Masken zu tragen. In der Bordgastronomie bleibt die 3G-Regel zudem bundesweit bestehen.

> Schärfere Regeln im Nahverkehr: Für Busse und Bahnen, die im Nahverkehr eingesetzt sind, können die Länder eigene Regeln aufstellen. In Baden-Württemberg sind daher weiterhin FFP2-Masken sowie ein 3G-Nachweis verpflichtend. Die entsprechende Übergangsfrist erlaubt diese Vorgabe bis zum 2. April.

> Kritik an der Ampel:Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, bezeichnete das Infektionsgesetz als "grottenschlecht". Damit sei nicht einmal mehr ein ordentlicher Basisschutz möglich. Die "Hotspot"-Regelung bringe die Länder in eine rechtlich sehr unsichere Situation, kritisierte der CDU-Politiker. "Ich sage es ganz deutlich: Wir wollen mit diesem Gesetz nichts zu tun haben. Was die Ampel hier vorlegt, halten wir für völlig verantwortungslos", sagte er. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) monierte, das Gesetz sei nicht praktikabel. Es sei nicht klar, wie es angewendet werden könne und welche Maßstäbe und Parameter für "Hotspots" gelten.

> Lindner verteidigt Gesetz: Es sei "verantwortbar" und finde die richtige Balance zwischen individuellem und staatlichem Gesundheitsschutz. Die Länder blieben mit der "Hotspot"-Regelung handlungsfähig, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

> Vage Vorgaben: Schwellenwerte, ab wann eine Region ein Hotspot ist, sind im Bundesgesetz nicht beziffert. Generelle Voraussetzung ist entweder, dass dort eine gefährliche Virusvariante kursiert – oder wegen besonders hoher Fallzahlen eine Überlastung der Klinikkapazitäten droht. Nur was heißt das genau? Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in allen Bundesländern über 1000, in fünf Ländern über 2000. Länder verweisen zudem darauf, dass große Kliniken teils übergreifende Versorgungsgebiete abdecken.

> Städtetag erwartet rasche Korrektur:"Das neue Infektionsschutzgesetz beschneidet den Instrumentenkasten für Länder und Kommunen, um auf die Corona-Lage rasch zu reagieren. Es ist jetzt ein Flickenteppich zu befürchten", sagte Städtetagspräsident Markus Lewe. "Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das Gesetz bald wieder korrigiert werden muss." Es sei zwar richtig, strikte Kontaktbeschränkungen und 2G-Regeln etwas zu lockern, da die Omikron-Variante nur selten schwere Verläufe verursache. "Aber die nächste Virusvariante Deltakron ist bereits in Deutschland und wir wissen nicht, ob sie gefährlicher ist."