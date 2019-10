Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Wolfgang Kubicki ist stellvertretender FDP-Vorsitzender und Bundestagsvizepräsident.

Herr Kubicki, es war wieder einmal eine Zitterpartie für die FDP in Thüringen. Warum tun sich die Liberalen im Osten so schwer?

Zunächst einmal sind wir zurück im Thüringer Landtag, und darüber freuen wir uns sehr. Thomas Kemmerich hat einen tollen Erfolg für die Freien Demokraten erkämpft. Ich habe noch nie eine derart knappe Entscheidung erlebt. Aber es stimmt, es gibt in den ostdeutschen Ländern ganze Landstriche, in denen die FDP nicht vertreten ist. Wir müssen uns in den ostdeutschen Ländern noch stärker engagieren.

Die CDU hat dramatisch an Zustimmung verloren und streitet jetzt über Konsequenzen. Warum verlieren die Christdemokraten Wahlen in Serie?

Wenn die CDU-Vorsitzende eine Woche vor der Wahl in Thüringen auf die glorreiche Idee kommt, den Einsatz deutscher Soldaten in Syrien ins Gespräch zu bringen, muss man sich nicht über ein solches Ergebnis wundern. Das war instinktlos. Frau Kramp-Karrenbauer hat der CDU in Thüringen im Wahlkampf massiv geschadet. Das muss sie wissen, sie ist lange genug im politischen Geschäft. Da kann einem der CDU-Landeschef Mike Mohring nur leidtun. Die Menschen in Ostdeutschland wollen das nicht. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder hat mit seinem Nein zur Beteiligung am Irak-Krieg einst eine Wahl gewonnen.

Hat die CDU ein Führungsproblem?

Die CDU folgt jetzt der SPD und erlebt einen dramatischen Niedergang. Frau Kramp-Karrenbauer hat nicht das Format für eine Parteichefin und auch nicht für die Kanzlerkandidatur. Die beiden ehemaligen Volksparteien CDU und SPD kommen gerade noch auf 30 Prozent. Das ist ein bitteres Ergebnis. Die Fliehkräfte in der Großen Koalition nehmen jetzt dramatisch zu. Wenn Friedrich Merz und Armin Laschet ihre Parteichefin nach so kurzer Zeit öffentlich in Frage stellen, ist das ein klares Zeichen. Sie hat keine Autorität mehr, sondern ist nur noch eine Getriebene. Ihre Tage als Parteichefin sind gezählt. Die Union muss jetzt für sich selbst Klarheit schaffen. Auch die SPD muss endlich ihre Führungsfrage klären. Sonst werden die Volksparteien implodieren.

Ist es Zeit, über einen anderen Umgang und eine Kooperation mit der Linkspartei nachzudenken?

Die FDP geht schon länger anders mit der Linkspartei um. Wir bringen auch gemeinsam Anträge im Bundestag auf den Weg oder klagen gemeinsam vor dem Bundesverfassungsgericht. Meine Prognose ist: In Thüringen wird es eine Koalition aus Linkspartei und CDU geben. CDU-Landeschef Mike Mohring hat das bereits angedeutet, CDU-Ministerpräsident Daniel Günther aus Schleswig-Holstein sogar empfohlen. Beide Seiten können sich sicher in Thüringen so weit annähern, dass sie ein gemeinsames Bündnis schmieden können. Ich halte auch eine Minderheitsregierung für denkbar. Thüringen darf jedenfalls nicht unregierbar werden. Die politische Klasse muss jetzt zeigen, dass sie mit einem solchen Ergebnis vernünftig umgehen kann. Sonst werden sich noch mehr Menschen von der parlamentarischen Demokratie abwenden und zur AfD laufen.